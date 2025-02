I consent to my submitted data being collected and stored.

Der XRP-Kurs hat in den letzten Tagen eine dramatische Achterbahnfahrt durchlebt. Am 3. Februar 2025 erlebte die Kryptowährung einen abrupten Rückgang auf 1,95 US-Dollar, was einen Verlust von etwa 34 % innerhalb von nur 24 Stunden darstellt. Diese starke Abwärtsbewegung steht im direkten Zusammenhang mit den kürzlich angekündigten Handelszöllen der US-Regierung. Doch trotz dieses massiven Kurssturz erholte sich XRP in den darauffolgenden Stunden und liegt mittlerweile wieder bei rund 2,78 US-Dollar.

