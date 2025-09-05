Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

強固なテクニカル要因とファンダメンタルズが注目を集め、機関投資家の買いが入り始めている。これにより、XRPに対する強気予測が広がっている。

オンチェーンデータによれば、8月後半の2週間でクジラ（大口投資家）アカウントが3億4,000万XRPを追加取得し、保有総量は78億4,000万XRPに達した。

市場参加者の間では、XRPが伝統的金融市場（TradFi）で規制された形で取引される可能性が高まっている。予測市場ではスポットETF承認の確率を87％と見積もっている。さらに、BloombergのアナリストはCardanoのスポットETFがSEC（米国証券取引委員会）に承認される確率を95％と予測しており、リップル 今後 に対する楽観論がほぼコンセンサスとなりつつある。

10月には多くのETF発行者に対するSECの最終判断期限が訪れるため、今後数か月はXRPが急騰する可能性がある。特に、同時期に米国上院で可決が見込まれるCLARITY法案が、規制の明確化を待っていた機関資金を市場に呼び込むと期待されている。

XRP価格分析：クジラは10ドル上昇を見越してポジションを構築中か

需要を押し上げる複数の要因が重なり、XRPは10月に向けて動き出している。直近1か月形成してきたブルフラッグ（強気継続のテクニカルパターン）のブレイクアウトが目前に迫っている。

チャートの収束は頂点に近づき、モメンタム指標は反転の兆しを示している。これは7月に始まった上昇相場の継続を示唆するものだ。ただし、勢いはまだ明確に強気に転じていない。RSI（相対力指数）は40台半ばで推移し、中立ラインである50を上抜けられず、買いの勢いが不十分であることを示している。

一方で、MACDはシグナルラインを上抜け、ゴールデンクロス形成が視野に入っている。これは7月以来となる強気シグナルであり、市場全体の見通しとも一致している。さらに、米国の利下げが2週間以内にほぼ確実視されており、政策転換はXRPのようなリスク資産への新たな需要を刺激する可能性がある。

ブルフラッグが完全に成立した場合、XRPは6月高値を再び試し、1.70ドル（約250円）に到達する可能性がある。これは現在価格から約105％の上昇幅となる。さらに、401(k)（米国の確定拠出年金制度）や企業財務への組み込み、スポットETF承認などTradFiとの連携が進めば、XRPは10ドル（約1,480円）まで拡大する可能性があり、これは255％の上昇に相当する。

Alpha doesn't wait. Neither should you. 🎯 Upcoming Tokens in Best Wallet puts early-stage projects in your hands. 🌐

