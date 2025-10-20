Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

XRPとソラナ（SOL）は、オプショントレーダーが特定のアルトコイン反発に賭ける動きを強める中で、資金回転の初期兆候を示している。記事執筆時点で、XRPは2.40ドル（約360円）、SOLは191ドル（約28,700円）で取引されており、いずれもビットコイン（BTC、約108,647ドル＝約1,630万円）やイーサリアム（ETH、約3,988ドル＝約60万円）を上回る動きを見せている。

オプション市場が強気に転換

市場心理の変化は「25デルタ・リスクリバーサル」に表れている。これは、強気のコールオプションと弱気のプットオプションに対してトレーダーが支払う価格差を示す指標である。

数値がプラスであれば、コールオプションに対する需要が高く、楽観的な姿勢を意味する。逆にマイナスの場合は、プット需要が強く、慎重な見方を示す。

Amberdataのデータによれば、XRPとSOLのリスクリバーサルは、Deribit（デリビット）の全満期日（10月31日、11月28日、12月26日）でプラスに転じており、年末にかけて価格上昇を予想する動きが強まっている。

BTCとETHは出遅れ

一方で、ビットコインは2026年9月までのすべての満期日においてリスクリバーサルが依然としてマイナスであり、長期的な先行きに対する市場の慎重姿勢を示している。イーサリアムの見通しはやや複雑で、2025年12月までは弱気だが、2026年以降はわずかに強気に傾く兆候がある。

オプションデータが示すアルトコイン回転

XRPとSOLへの関心は、10月10日の市場急落以降に高まっている。この時、レバレッジ先物の強制清算により200億ドル（約3兆円）以上が市場から失われた。

XRPは2.80ドルから1.77ドルまで急落し、SOLも220ドルから188ドルまで下落した。その後の変動を経て、オプショントレーダーは再びXRPとSOLにポジションを取り始めている。

市場はアルトコインシフトへ

投資家はBTCやETHといった大型銘柄から、変動の大きい中型アルトコインへと資金を移している。Deribitの建玉データによれば、XRPとSOLに対して強気なポジションが増加している。

リスクリバーサルのプラス転換は年末に向けた強気の期待を示す

XRPとSOLのコール需要が上昇

BTCとETHは依然として中立的姿勢

アナリストが警告する理由

ただしアナリストは、オプション市場のデータだけに頼ることは危険だと指摘する。XRPやSOLは流動性が低く、建玉もビットコインの数十億ドル規模のオプション市場には遠く及ばない。

それでも、トレーダーの大多数が強気に傾いている事実は、信頼回復後にこれらのアルトコインが素早く反発する可能性を示すものだ。

ビットコインの「プットバイアス」を理解する

ビットコインの継続的な弱気姿勢、すなわちプット需要の高さは、必ずしも真の弱気を意味するわけではない。長期保有者が保有現物を活用し、高い行使価格のコールを売却して利回りを得ている可能性もある。

これは、ビットコイン投資家が慎重である一方、XRPやSOLへの資金回転は恐怖ではなく戦略的な資金移動によって生じていることを示す。

XRPのテクニカル見通し：持ち合い局面

テクニカル面では、XRPは今月初旬の急落後、持ち合いパターンを形成しており、やや弱気な見通しである。日足チャートでは、2.72ドル付近にレジスタンス、2.26ドル付近にサポートがある対称三角形の下抜けが確認される。50日移動平均線は200日移動平均線を下回り、短期的な弱さを示す。

RSIは37付近で推移し、勢いは弱い。2.40ドル付近のローソク足は「スピニングトップ」となり、方向感の不透明さを表している。2.60ドルを明確に突破できない限り、当面はレンジ内での推移が続く可能性が高い。

2.26ドルを下回れば2.02ドルや1.77ドルが下値目標となる一方、2.72ドルを突破すれば3.15ドルへの上昇シナリオが開ける。

取引戦略としては、2.26ドル割れでショートを検討し、目標を2.02ドルに設定、ストップは2.60ドル上に置く。一方で、2.72ドル超での定着はロング参入の根拠となり、3.15～3.30ドルを目標とするシナリオも考えられる。

オプション市場の強気転換とテクニカルの安定化を背景に、XRPは次の相場サイクルにおいて注目される資産の一つとなる可能性がある。

ビットコイン・ハイパー：ソラナ上の次世代BTC進化形か

Bitcoin Hyper（HYPER）は、ビットコインのエコシステムに新たな進化をもたらしている。BTCが依然としてセキュリティの基盤である一方、Bitcoin Hyperはソラナ級の高速性を加えることで、従来の欠点を補完する。

これは、ソラナ仮想マシン（SVM）を活用した初のビットコイン・ネイティブのレイヤー2であり、ビットコインの安定性とソラナの高性能基盤を融合させている。その結果、低コストかつ高速のスマートコントラクト、分散型アプリ（dApps）、さらにはミームコイン生成までもが、ビットコインのセキュリティの下で実現可能となる。

同プロジェクトはConsult社による監査を受け、信頼性と拡張性を重視している。すでに勢いは強く、プレセールは2,390万ドル（約36億円）を突破し、現在のトークン価格は0.013125ドル（約2円）となっている。

ビットコイン関連アプリへの需要が高まる中で、Bitcoin Hyperは2大エコシステムをつなぐ架け橋として注目を集めている。ビットコインが基盤を築いたなら、Bitcoin Hyperはそれを速く、柔軟で、再び魅力的な存在にする可能性がある。

