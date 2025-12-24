Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Franklin Templetonは22日、同社が運用するXRP現物ETFの保有量が初めて1億XRPを超え、1億155万XRPに達した。

評価額は約1億9270万ドル（約二九〇億円）に相当し、機関投資家によるXRPへの関心が一段と高まっている。

足元のXRP価格予測では、こうした需要拡大を背景に、XRPが再び3ドル水準を回復し、二〇二六年にかけて上振れする可能性が意識されている。

逆張りの市場心理が示す「底打ち」シグナル

十一月十三日以降に上場したXRP現物ETF五本は、Canary、21Shares、Grayscale、Bitwise、Franklin Templetonが提供している。

データ分析会社Sosovalueによると、十二月二十二日時点でこれらETFの累計純流入額は十一億二〇〇〇万ドル（約一六八〇億円）を超えた。

この機関投資家の需要に、Rippleの戦略的パートナーシップが重なり、XRP Ledger（XRPレジャー：XRPの基盤となるブロックチェーン）のネイティブトークン需要を押し上げるとの見方が出ている。

XRPはここ数日、二ドルを下回って推移していたが、足元では同水準を再び回復しつつあり、相場には改善の兆しが見え始めた。

ソーシャルデータ分析ツールのSantimentによると、XRPに対する否定的な言及が市場で優勢となっている。

過去の傾向では、こうした極端な弱気心理は持続的な下落よりも、局所的な底値形成と重なるケースが多かった。暗号資産アナリストのStephCryptoも、二〇一七〜一八年のXRP急騰前と類似した状況が見られるとして、現在の割安水準に注目するよう呼びかけている。

XRP価格予測：ブレイクアウト形成が強気継続を示唆

週足チャートでは、XRPはサイクル序盤の急騰後に入った調整局面から、脱却を試みている状況がうかがえる。

価格は下降トレンドラインの下で推移しながらも、心理的節目である二・〇〇ドル近辺を繰り返し維持し、エネルギーを溜める形となっている。

直近では、この下落レジスタンスを上抜ける動きが見られ、売り圧力が弱まりつつあることを示している。モメンタム指標を見ると、RSI（相対力指数）は三〇後半から四〇台半ばで推移しており、積極的な売り局面ではなく、もみ合い局面を示唆する水準だ。

過去にもこの価格帯は、構造的なサポートが維持される限り、トレンド再開の起点として機能してきた。

二・二〇〜二・三〇ドルを明確に回復できれば、まずは三・〇〇ドル、その先には三・六五ドル付近までの上昇余地が意識される。

一方で、二・〇〇ドルを割り込んだ場合はこのシナリオは否定されるが、同水準を維持する限り、構造は下落再開よりも上昇継続を支持している。

