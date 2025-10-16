Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

金曜日の急落時に6,300万ドル（約95億円）相当のXRPがバイナンス（Binance）に送金されたことで市場の注目を集めた。しかしアナリストは依然として強気のXRP価格予測を支持しており、押し目を狙う「スマートマネー」の買いが続いている。

買い手は2ドル（約300円）付近で積極的に参入し、市場の揺さぶりにもかかわらず自信を示した。過去24時間でXRPは1.6％上昇して2.50ドル（約375円）に達し、取引量は発行済み時価総額の4％を維持。これは強気派に再び勢いが戻りつつある兆しだ。

同時に、ETF資産は下落局面でも安定を維持している。最近ローンチされたREX-Osprey XRP ETF（XRPR）は依然として9,000万ドル（約135億円）規模のXRPを管理しており、先週とほぼ同水準だ。

いわゆる「ダイヤモンドハンド（強固な保有者）」のXRP投資家は、先週の下落を好機と捉えて割安価格でトークンを買い増したとみられる。そのため今回のバイナンスへの大口送金は、市場全体のセンチメント転換を示すものではない可能性が高い。

XRP価格予測：トレンドラインでの反発と大口取引が強気シナリオを後押し

日足チャートでは、XRPは2ドル水準で主要なトレンドラインに接触した後、反発した。平均を上回る取引量が確認されており、この価格帯のテクニカルな重要性を裏付けると同時に、短期的な強気予測を支えている。

相対力指数（RSI）も売られ過ぎ水準から回復し、価格が2.5ドル（約375円）まで上昇。しかし依然として200日指数平滑移動平均線（EMA）を下回っている。

今後については、2.70ドル（約405円）を明確に上抜ければ3ドル（約450円）回復への道が開かれるだろう。さらに勢いが加速し、3.5ドル（約525円）を突破する展開となれば、年内に5ドル（約750円）以上へ向かう可能性もある。

リップル（Ripple）は、規制環境の追い風を受け、エコシステム拡大に注力している。機関投資家の関心が高まる中、市場でまだ十分に注目されていない仮想通貨プレセール（先行販売）案件を早期に見つけることが、このサイクルで平均以上のリターンを狙う手段になり得る。その代表例がPepenode（PEPENODE）だ。

Pepenode（PEPENODE）：誰でも簡単に楽しめるハードウェア不要のマイニング

Pepenode（PEPENODE）は、誰でも簡単にミームコイン（インターネット文化を背景にした暗号資産）のマイニングを始められる仕組みを提供する。高額な機材も複雑な設定も不要だ。

プレイヤーはPEPENODEを購入し、バーチャルサーバーを立ち上げ、好きなだけマイニングリグを稼働させることができる。稼働するリグの数が増えるほど獲得できるミームコインも増えるというシンプルな仕組みだ。

運営規模が大きくなるにつれてリーダーボードで順位が上がり、Pepe（PEPE）やBonk（BONK）といった人気ミームコインのエアドロップなど、追加報酬を獲得できる。リグはいつでもアップグレード可能で、生産性を高め競争に先んじることができる。

ゲームの人気上昇に伴い、PEPENODEの需要は拡大すると見込まれており、今は割安なプレセール価格で参入できる好機とされる。購入希望者は公式ウェブサイトにアクセスし、Best Walletなどのウォレットを接続して手続き可能だ。暗号資産での交換や銀行カードでの支払いにも対応している。

