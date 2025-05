content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Satu transaksi senilai Rp8 triliun baru saja mengguncang jaringan on-chain XRP. Seorang whale misterius membeli hampir 250 juta XRP—senilai $500 juta (Rp8,28 triliun)—tanpa memicu lonjakan harga sama sekali. Tidak ada candle hijau. Tidak ada lonjakan volume. Pasar justru membisu.

Ini bukan sekadar anomali. Ini adalah sinyal tak kasat mata bahwa uang besar bergerak ke arah berbeda.

Para analis mulai bertanya-tanya: apakah whale ini tahu sesuatu yang belum diketahui publik? Apakah mereka sedang mengalihkan dana sebelum altcoin berikutnya meledak, seperti yang terjadi pada Binance Coin (BNB) di awal 2018?

Jawabannya bisa jadi: ya.

