大口投資家は年初から積極的に動き、暗号資産価格が上昇する中、二十四時間で三十億XRP以上を買い集めた。この急激な蓄積は強いシグナルとなり、短期的なXRP価格の上昇予測を後押しする可能性がある。

一月はアルトコインにとって好調になりやすい月として知られている。CoinGlassのデータによると、主要アルトコインであるイーサリアム（ETH）は、過去九年のうち五回、一月を上昇で終えており、市場全体でも同様の動きが再現される可能性を示している。こうした季節性を背景に、資金力のある投資家は先回りしてポジションを構築しているとみられる。

Santimentのデータでは、十億トークン以上を保有する大口投資家が、十二月三十一日から一月にかけて約三十六億ドル（約五千二百億円）相当のXRPを追加購入した。

これにより、同投資家層の保有量は二百七十四億七千万XRPに達している。一方で、小規模な大口投資家は売却を進めており、より大きな投資家による買い集めが市場心理の大きな転換を示している。

XRP価格予測：一・九〇ドル突破が急騰への起点になる可能性

XRPは過去二十四時間で二・五％上昇したが、取引量は流通時価総額の一・五％にとどまり、依然として低水準にある。一・九〇ドルは重要なレジスタンスラインであり、この水準を上抜ければ弱気な価格構造が否定される。

トレンドが反転すれば、三ドル付近までの力強い上昇局面が始まる可能性がある。統計的にも一月は強気になりやすく、XRPにとって追い風の月になる公算が大きい。

また、相対力指数（RSI：価格の過熱感を測る指標）は十四日移動平均線を上回り、アルトコイン全体の回復初動でよく見られる強気シグナルを示している。

この勢いが続けば、Bitcoin Hyperのような初期段階のプレセール銘柄が先行して動く可能性がある。

同プロジェクトは、ソラナの高速性と低コストをビットコインの高い安全性と組み合わせており、早期参加の機会がまだ残されている。

Bitcoin Hyper、拡張性あるビットコインの将来に期待集まり三千万ドルを調達

ビットコインのネットワークは、処理速度の遅さや手数料の高さから、長年にわたり単純な送金用途に制限されてきた。

Bitcoin Hyperはこの課題を打破し、ビットコイン初の本格的なレイヤー2を構築するため、三千万ドル（約四十五億円）以上を調達している。

ソラナの高性能技術を基盤とし、開発者はビットコインと直接接続された高度なdApps（分散型アプリ）を構築できる。

利用者は資産を元のチェーンから移動させる必要がなく、利便性が大きく向上する。

これはビットコインの実用性にとって大きな前進であり、投資家は正式稼働前から参入を急いでいる。

Hyper Bridgeは、指定されたビットコインウォレットでBTCを受け取り、対応する数量をHyper L2上でほぼ即時に発行する仕組みだ。

その後、利回り獲得やステーキング、貸し出しが可能となり、DeFiアプリや決済サービス、ミームコイン発行基盤にもアクセスできる。普及が進めば、プロトコルのネイティブ資産であるHYPERの需要は急拡大するとみられている。

HYPERを購入するには、公式Bitcoin Hyperサイトにアクセスし、対応ウォレット（Best Walletなど）を接続するだけでよい。USDTやSOLとの交換、または銀行カードを使った投資にも対応している。

