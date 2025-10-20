Ťažba kryptomien sa v roku 2025 zmenila na nepoznanie. Preto už nestačí len vedieť, ako ťažiť kryptomeny, ale aj rozumieť vývoju celého ekosystému. Z kedysi decentralizovanej a dostupnej činnosti sa stalo vysoko špecializované a kapitálovo náročné odvetvie, v ktorom dominujú veľké spoločnosti ako Bitdeer Technologies Group s vlastnými dátovými centrami a prístupom k lacnej energii. Vplyv umelej inteligencie (AI) zásadne mení celé prostredie a odráža sa v stratégiách týchto popredných ťažiarov. Zároveň vznikajú nové infraštruktúry, ktoré jednotlivcom umožňujú zapojiť sa do ťažby kryptomien aj bez drahého hardvéru či energeticky náročných prevádzok.
Ťažobné spoločnosti prechádzajú na hybridné modely s využitím AI a HPC
Ťažobný priemysel prechádza výraznými zmenami. Kým kedysi sa ťažobné firmy spoliehali výlučne na výnosy z ťažby kryptomien, dnes sa čoraz viac menia na technologické infraštruktúrne spoločnosti. Viaceré z nich prechádzajú na hybridný model, ktorý kombinuje ťažbu kryptomien, AI a vysokovýkonné výpočtové služby HPC (High Performance Computing).
Dôvod je jednoduchý. Po poslednom bitcoinovom halvingu, ktorý v roku 2024 znížil odmenu za blok z 6,25 na 3,125 BTC, sa ziskovosť ťažby prudko znížila. Rastúca obtiažnosť siete, vyššie energetické náklady a klesajúci výnos za jednotku výpočtového výkonu (tzv. hashprice) prinútili ťažiarov hľadať nové zdroje príjmov.
Podľa správy z CoinDesk dosiahol výpočtový výkon bitcoinovej siete v septembri 2025 historických 1,05 ZH za sekundu. To síce potvrdzuje rastúcu silu celého ekosystému, no zároveň znamená, že menší ťažiari prakticky stratili šancu na zisk bez veľkej infraštruktúry.
Zdroj: data.hashrateindex.com
Aj preto sa do popredia dostávajú spoločnosti ako Cipher Mining Inc., IREN Ltd., TeraWulf Inc. či Bitdeer Technologies Group, ktorí sa rozhodli pre orientáciu na výpočtové služby pre AI. Cipher Mining uzavrel desaťročnú zmluvu v hodnote 3 miliárd dolárov so spoločnosťou Fluidstack, ktorú čiastočne podporuje Google. Dohoda obsahuje leasingové záväzky v hodnote 1,4 miliardy dolárov výmenou za 5,4 % podiel. Tento kontrakt je jasným signálom, že hranica medzi ťažbou kryptomien a AI výpočtami sa čoraz viac stiera.
Významný posun hlási aj Bitdeer Technologies Group, ktorá oznámila premenu svojich hlavných ťažobných lokalít na dátové centrá pre AI vrátane 570-megawattového komplexu v Claringtone (Ohio, USA). Podľa vyhlásenia spoločnosti by v optimálnom prípade mohla dosiahnuť ročné tržby nad 2 miliardy dolárov už do konca roka 2026.
„Pre Bitdeer predstavuje AI doplnok k ťažbe, nie jej náhradu,“ uviedol Jeff LaBerge, viceprezident pre kapitálové trhy a stratégiu spoločnosti. „Naďalej sa zameriavame na efektívnu vlastnú ťažbu kryptomien a súčasne konvertujeme vybrané lokality na AI dátové centrá tam, kde sú výnosy udržateľné.“
Bitcoin predstavuje len 10 % stratégie ťažby kryptomien
Podľa analytika Johna Todara zo spoločnosti Needham & Co. dnes investori oceňujú bitcoinových ťažiarov podľa ich potenciálu v oblasti výpočtovej techniky, nie podľa množstva vyťažených Bitcoinov.
„Menej ako 10 % našich rozhovorov s investormi sa týka samotného Bitcoinu. Zvyšok sa sústreďuje na AI a HPC,“ povedal Todaro pre Bloomberg.
Podobný názor má aj kryptoanalytik Wolfie Zhao. Podľa neho firmy, ktoré prechádzajú na AI výpočty, pozastavujú expanziu svojho hashratu, keďže časť energetických kapacít presúvajú do výnosnejších dátových centier. Spoločnosti Riot Platforms, IREN a Bitfarms už avizovali, že v najbližšom období neplánujú zvyšovať ťažobný výkon.
Top 8 spoločností na ťažbu kryptomien. Zdroj: companiesmarketcap.com
„Zameranie sa presúva od otázky, koľko výkonu dokážeme pridať, k tomu, ako efektívne dokážeme využívať našu energetickú stopu,“ vysvetlil Zhao. Dodal, že výnosy na 1 MW energie a ziskové marže EBITDA sú pri HPC a AI službách výrazne vyššie než pri tradičnej ťažbe kryptomien.
Výsledkom je, že ťažobné spoločnosti sa postupne transformujú na energeticko-technologické firmy, ktoré využívajú rovnakú infraštruktúru, ale v rôznych segmentoch digitálnej ekonomiky.
Nový koncept pre bežných používateľov: virtuálna ťažba kryptomien
Kým priemyselní ťažiari smerujú k umelej inteligencii, retailoví investori hľadajú spôsoby, ako ťažiť kryptomeny bez obrovských vstupných nákladov. Jednou z inovatívnych alternatív je projekt PepeNode (PEPENODE), ktorý ponúka model virtuálnej ťažby kryptomien. Integruje mechanizmus Mine-To-Earn, ktorý umožňuje používateľom získavať odmeny využívaním vlastných virtuálnych serverovní.
Zdroj: pepenode.io
Používatelia si v rámci platformy môžu vytvárať a vylepšovať virtuálne uzly, ktoré generujú odmeny podľa ich strategického nasadenia v ekosystéme. Odmeny sa vyplácajú v tokenoch PEPENODE, ktoré slúžia ako úžitkový token pre celý systém. Časť z nich možno navyše stakovať, čo prináša ďalšie výnosy. Aktuálne APY odmeny za staking v čase písania dosahujú až 681 %.
Token PEPENODE nie je jediný, ktorý môžu používatelia ťažiť. Aktívni ťažiari tiež získajú iné úspešné meme coiny ako Pepecoin či Fartcoin.
Projekt navyše zvýhodňuje skorých investorov, ktorí sa do ťažby zapoja už počas predpredaja PEPENODE tým, že získajú výkonnejšie ťažobné zariadenia a uzly. Vyšší výkon tak znamená vyššie odmeny pre ťažiarov.
Zdroj: pepenode.io
Projekt zaviedol deflačný mechanizmus, v rámci ktorého sa 70 % tokenov použitých na vylepšenia trvalo spáli. Tento krok znižuje obežnú zásobu a dlhodobo podporuje rast hodnoty. Platforma prešla bezpečnostným auditom spoločnosti Coinsult a v predpredaji už získala viac než 1,8 milióna dolárov.
Aktuálna cena jedného PEPENODE je 0,0011094 $. Token je dostupný na oficiálnej stránke projektu výmenou za ETH, BNB, USDT alebo platbou prostredníctvom debet/kredit karty.
Kým ťažba prebieha počas predpredaja v off-chain móde, po uvedení tokenu na trh sa celý ťažobný mechanizmus presunie do on-chain. To znamená, že držitelia vyťažených meme coinov si nové kryptomeny pripíšu na svoj kryptomenový účet. Súčasťou roadmapy projektu je tiež integrácia vlastných NFT, ktoré budú slúžiť na upgrady virtuálnych ťažobných uzlov.
