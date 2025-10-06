ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้งรับกระแส “Uptober” ในเดือนตุลาคม โดยราคา Bitcoin ได้พุ่งทะยานทำลายสถิติสูงสุดเดิมแตะระดับ 125,000 ดอลลาร์อย่างน่าทึ่ง
ท่ามกลางกระแสนี้ โปรเจกต์ Layer-2 ที่น่าจับตาอย่าง Bitcoin Hyper ($HYPER) ก็กำลังสร้างปรากฏการณ์ด้วยการระดมทุนพรีเซลทะลุ 22 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในอนาคตของระบบนิเวศ Bitcoin ที่กำลังจะเปลี่ยนไป
Bitcoin ทะยานสวนกระแสตลาดคาดการณ์ Fed ลดดอกเบี้ย
ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ราคา Bitcoin ได้ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงกว่า 8.62% และสร้างแท่งเทียนสีเขียวทุกวัน การพุ่งทะลุระดับ 125,000 ดอลลาร์เกิดขึ้นแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของการชัตดาวน์ ซึ่งโดยปกติแล้วจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยง
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนกลับมองว่าภาวะชะงักงันทางการเมืองเป็นสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจถูกบีบให้ต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ทำให้สินทรัพย์ทางเลือกอย่าง Bitcoin และหุ้นได้รับความสนใจมากขึ้น
นอกจากนี้ รายงานล่าสุดยังชี้ว่ากองทุน Bitcoin ETF มีเงินทุนไหลเข้ากว่า 3,200 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ตอกย้ำบทบาทของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเงิน
Bitcoin Hyper จะเข้ามาเปลี่ยนเกมการใช้งาน Bitcoin ได้อย่างไร?
ในขณะที่ราคา Bitcoin กำลังพุ่งสูงขึ้นจากการเป็นสินทรัพย์เก็บรักษามูลค่า Bitcoin Hyper เหรียญใหม่กำลังจะเข้ามาสร้างมิติใหม่ให้กับการใช้งานจริง โดยเป็นโซลูชัน Layer-2 ที่เร็วที่สุดบนเครือข่าย Bitcoin ซึ่งจะช่วยปลดล็อกศักยภาพของ Bitcoin ให้เป็นมากกว่าแค่การเก็งกำไร
Bitcoin Hyper ใช้เทคโนโลยี Solana Virtual Machine ซึ่งทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า Solana แต่ยังคงได้รับความปลอดภัยจากการทำธุรกรรมบนเครือข่าย Bitcoin
สิ่งนี้จะเปิดประตูสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันประเภท DeFi เกม และ Real-World Asset บน Bitcoin ซึ่งเป็นตลาดที่มีมูลค่ามหาศาล โดย Statista คาดการณ์ว่าตลาด DeFi จะมีมูลค่าถึง 14,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ และตลาด Real-World Asset มีมูลค่ารวมกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์แล้ว
กลไกของ Bitcoin Hyper คือผู้ใช้สามารถล็อกเหรียญ Bitcoin ของตนผ่านบริดจ์ เพื่อรับเหรียญ “Wrapped Bitcoin” มาใช้หมุนเวียนในระบบนิเวศของ Bitcoin Hyper ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเงินสำหรับทุกแอปและบริการ การสร้างอุปสงค์จากการใช้งานจริงนี้อาจกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคา Bitcoin ที่สำคัญในระยะยาว
ทำไมวาฬแห่ลงทุน Bitcoin Hyper
ความสำเร็จในการระดมทุนของ Bitcoin Hyper ที่แตะ 22 ล้านดอลลาร์นั้น ได้รับแรงหนุนสำคัญจากการเข้าซื้อของนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของกลุ่ม Smart Money ที่มองเห็นศักยภาพของโปรเจกต์
ข้อมูลเผยให้เห็นธุรกรรมขนาดใหญ่หลายรายการ เช่น ในวันที่ 2 ตุลาคม 2025 วาฬ 2 รายเข้าซื้อรวมมูลค่ากว่า 333,000 ดอลลาร์ และล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีวาฬรายใหม่เข้าซื้อ 2 ครั้งใหญ่รวมมูลค่ากว่า 560,000 ดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ในวันที่ 29 กันยายน 2025 ก็มีวาฬรายหนึ่งเข้าซื้อ 3 ครั้งติดต่อกันรวมมูลค่ากว่า 327,000 ดอลลาร์
การเข้าซื้ออย่างหนักหน่วงนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังเร่งสะสมเหรียญก่อนที่รอบพรีเซลจะสิ้นสุดลง ซึ่งมักเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่นักลงทุนรายย่อยใช้เพื่อจับทิศทางตลาด
