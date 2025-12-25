บรรยากาศตลาดคริปโตในช่วงก่อนวันคริสต์มาสกลับเงียบเหงากว่าที่หลายคนคาดไว้ หลังข้อมูลล่าสุดเผยว่า Spot Bitcoin ETF และ Ethereum ETF เผชิญแรงเทขายอย่างหนักในวันเดียว โดยมีเงินทุนไหลออกสุทธิรวมกันมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ สร้างคำถามสำคัญให้กับนักลงทุนว่า นี่คือสัญญาณเตือนก่อนตลาดผันผวนรอบใหม่ หรือเป็นเพียงการปรับพอร์ตช่วงปลายปีเท่านั้น
Bitcoin ETF โดนหนัก! IBIT ของ BlackRock นำขบวนเงินไหลออก
ข้อมูลจาก SoSoValue ระบุว่า ในวันที่ 24 ธันวาคม Spot Bitcoin ETF มีเงินทุนไหลออกสุทธิสูงถึง 175 ล้านดอลลาร์ โดยกองทุน IBIT ของ BlackRock กลายเป็นตัวเอกของวัน ด้วยยอดเงินไหลออกมากถึง 91.37 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วย GBTC ของ Grayscale ที่ถูกเทขายออกไปอีก 24.62 ล้านดอลลาร์
ภาพรวมสะท้อนพฤติกรรมของนักลงทุนที่เริ่มลดความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดมักมีสภาพคล่องต่ำและความผันผวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ ETF จะเผชิญแรงขาย แต่ความหวังในตลาดก็ยังไม่ดับลงทั้งหมด โดยนักลงทุนบางส่วนยังจับตา แรงคาดหวัง Santa Rally กลับมาอีกครั้ง หลังราคา Bitcoin เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดก่อนหน้า
ในอีกมุมหนึ่ง การไหลออกของเงินทุนจาก Bitcoin ETF ไม่ได้หมายความว่านักลงทุนหันมามองตลาดในเชิงลบเสมอไป เพราะอาจเป็นเพียงการปรับพอร์ตเพื่อบริหารภาษี หรือการโยกย้ายเงินตามฤดูกาลช่วงสิ้นปี อย่างไรก็ดี หากกระแสเงินไหลออกยังคงดำเนินต่อเนื่อง ก็อาจสะท้อนว่าคริปโตยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงที่อ่อนไหวต่อสภาพคล่องโลก โดยเฉพาะในช่วงที่นโยบายการเงินยังตึงตัว หลังจาก Fed ส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยในระดับสูงยาวนาน ซึ่งกดดันบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
Ethereum ETF ไม่รอดแรงขาย แต่มีสัญญาณสวนกระแสที่น่าจับตา
ฝั่ง Ethereum ก็เผชิญแรงกดดันไม่ต่างกัน โดย Spot Ether ETF มีเงินไหลออกสุทธิ 52.7 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว กองทุน ETHE ของ Grayscale เป็นตัวการหลักของแรงขาย ด้วยยอดเงินไหลออกถึง 33.78 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ยอดขาดทุนสุทธิสะสมของกองทุนนี้พุ่งแตะระดับ 5.083 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่นักลงทุน Ethereum ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางแรงขายก็ยังมีสัญญาณบวกซ่อนอยู่ เมื่อกองทุน Ethereum Mini Trust ETF (ETH) ของ Grayscale กลับมีเงินทุนไหลเข้าสวนกระแสถึง 3.33 ล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดเงินไหลเข้าสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 1.506 พันล้านดอลลาร์ ภาพนี้สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนบางส่วนเริ่มเลือกเก็บสินทรัพย์ในช่วงตลาดผันผวน โดยเฉพาะในฝั่ง Altcoin ที่อาจได้อานิสงส์จากการกระจายความเสี่ยง
ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจำนวนไม่น้อยจึงเริ่มหันมามองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 เพื่อเปิดโอกาสใหม่ๆ นอกเหนือจาก Bitcoin และ Ethereum ท่ามกลางตลาดที่กำลังส่งสัญญาณ “พักฐาน” ก่อนก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างเต็มรูปแบบ
Bitcoin Hyper ทางเลือกใหม่ท่ามกลางตลาดผันผวน จับตา Bitcoin Layer 2 สายความเร็ว
ในช่วงที่เงินทุนจาก Bitcoin ETF เริ่มไหลออก และตลาดเข้าสู่โหมดระมัดระวัง นักลงทุนบางส่วนเริ่มมองหา “โอกาสนอกกระแสหลัก” ที่ยังเชื่อมโยงกับระบบนิเวศของ Bitcoin โดยหนึ่งในโปรเจกต์ที่ถูกพูดถึงมากขึ้นคือ Bitcoin Hyper ซึ่งถูกวางตำแหน่งเป็น Bitcoin Layer 2 ที่ใช้ Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับความเร็วและลดต้นทุนการทำธุรกรรม
จุดเด่นของ Bitcoin Hyper คือการผสานความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับประสิทธิภาพระดับสูงของ Solana ทำให้รองรับการใช้งาน DeFi, NFT และแอปพลิเคชัน Web3 ได้หลากหลายมากขึ้น แนวคิดนี้สอดคล้องกับทิศทางตลาดในช่วงที่นักลงทุนเริ่มกระจายความเสี่ยงออกจาก ETF และมองหาโปรเจกต์ที่มี “Narrative ใหม่” แต่ยังอิงกับสินทรัพย์หลักอย่าง Bitcoin
ท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่ผันผวนก่อนสิ้นปี Bitcoin Hyper จึงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเกาะกระแส Bitcoin ระยะยาว แต่เปิดรับโอกาสการเติบโตที่มากกว่า Layer 1 แบบดั้งเดิม ซึ่งอาจกลายเป็นธีมที่น่าจับตาเมื่อสภาพคล่องเริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาดคริปโตในรอบถัดไป
หากคุณต้องการข้อมูลล่าสุดของ Bitcoin Hyper อ่าน บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อคงความแม่นยำในการประเมิน
ตรวจสอบสถิติจาก เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper ขณะติดตามบทสนทนาล่าสุดบน X และ ช่อง Telegram
สรุปประเด็นสำคัญ
- Spot Bitcoin และ Ethereum ETF เผชิญเงินทุนไหลออกหนักก่อนคริสต์มาส สะท้อนการลดความเสี่ยงของนักลงทุนในภาวะที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ
- กองทุน IBIT ของ BlackRock และ GBTC ของ Grayscale เป็นผู้นำเงินไหลออกในฝั่ง Bitcoin ETF รวมกันกว่า 115 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว
- แม้ ETHE จะถูกเทขายหนัก แต่กองทุน Ethereum Mini Trust กลับมีเงินไหลเข้าสวนทาง แสดงถึงกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายของนักลงทุนสถาบัน
- แพลตฟอร์มอย่าง YieldNest นำเสนอทางเลือกในการพักเงินและสร้างผลตอบแทนช่วงตลาดผันผวน ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน