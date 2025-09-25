วงการคริปโตกำลังจับตามอง Bitcoin Hyper โครงการ Layer-2 บนเครือข่าย Bitcoin ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการระดมทุนในรอบพรีเซลทะลุ 18 ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็ว เน้นย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อโครงการที่ถูกขนานนามว่าเป็น “Bitcoin 2.0” ด้วยเป้าหมายที่จะปลดล็อกศักยภาพของ Bitcoin ให้เป็นมากกว่าแค่สินทรัพย์เก็บมูลค่า
นักลงทุนเหลือเวลาอีกไม่ถึง 7 ชั่วโมงในการเข้าซื้อโทเคนในราคาปัจจุบัน ก่อนที่จะมีการปรับราคาขึ้นในรอบต่อไป
Bitcoin Hyper ระดมทุนร้อนแรงทะลุ 18 ล้านดอลลาร์
การระดมทุนรอบพรีเซลของ Bitcoin Hyper ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย โดยสามารถระดมทุนไปได้แล้วกว่า 18 ล้านดอลลาร์ และกลายเป็นหนึ่งในเหรียญ Presale ที่มาแรงที่สุดของปี 2025
ความร้อนแรงนี้สะท้อนให้เห็นจากยอดเงินลงทุนที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียงสัปดาห์เดียว โครงการสามารถระดมทุนเพิ่มได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะแตะหลัก 19 ล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
สำหรับนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วม โอกาสในการซื้อโทเคนที่ราคาปัจจุบัน 0.012965 ดอลลาร์กำลังจะหมดลงในอีกไม่ถึง 7 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นในเฟสถัดไป ปัจจัยนี้ยิ่งสร้างแรงดึงดูดให้นักลงทุนรีบตัดสินใจเพื่อคว้าโอกาสในการลงทุนตั้งแต่เนิ่น ๆ
เจาะลึก Bitcoin Hyper: ปลดล็อกศักยภาพ Bitcoin ด้วยความเร็วระดับ Solana
Bitcoin Hyper ถูกพัฒนาขึ้นในฐานะ Layer-2 ที่เร็วที่สุดของ Bitcoin โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของ Bitcoin ที่ถูกมองว่าเป็นเพียง “สินทรัพย์สำหรับเก็บรักษามูลค่า”
โครงการนี้นำเทคโนโลยี Solana Virtual Machine เข้ามาใช้กับระบบนิเวศของ Bitcoin เป็นครั้งแรก ซึ่งจะช่วยให้ Bitcoin สามารถทำงานเป็น “Programmable Capital” หรือสินทรัพย์ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้
หัวใจสำคัญของสถาปัตยกรรม Bitcoin Hyper คือ Canonical Bridge ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถล็อกเหรียญ Bitcoin บนเชนหลักเพื่อสร้างเหรียญในรูปแบบ “Wrapped” ที่สามารถไหลเวียนใน dApps ต่าง ๆ ด้วยความเร็วสูงและค่าธรรมเนียมต่ำเทียบเท่ากับเครือข่าย Solana
การออกแบบนี้จะเปิดประตูให้ Bitcoin เข้าไปมีบทบาทในโลก DeFi เกม ตลาด Meme Coin และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นการสร้างอุปสงค์ด้านการใช้งานให้กับ Bitcoin อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
หากเพียง 1% ของอุปทานหมุนเวียนของ Bitcoin ถูกล็อกไว้ใน Bitcoin Hyper ก็จะคิดเป็นมูลค่ามหาศาลกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนทั้งราคา Bitcoin และระบบนิเวศใหม่นี้ให้เติบโต
นอกจากนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ Strategy เดินหน้าซื้อ Bitcoin เพิ่ม 850 BTC มูลค่าประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้ยอดถือครอง Bitcoin ของบริษัทเพิ่มเป็น 639,835 BTC มูลค่ารวมราว 72 พันล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนว่าบริษัทที่เน้นกลยุทธ์คลังคริปโตยังคงเดินหน้าแม้ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวน
การซื้อในครั้งนี้มีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน อีกทั้งยังเป็นการยืนยันสถานะของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์สำรองที่มีบทบาทในการวางกลยุทธ์ระยะยาว
หากมีการเปิดตัว Bitcoin Hyper อย่างเป็นทางการก็อาจจะช่วยเป็นแรงหนุนให้ Bitcoin ได้รับการยอมรับมากขึ้นและมีราคาเพิ่มสูงขึ้นไปอีก
วิเคราะห์อนาคต Bitcoin Hyper: โทเคน Bitcoin 2.0 ที่อาจพุ่งแรง 100 เท่า?
ไม่ใช่แค่ศักยภาพในการขับเคลื่อนราคา Bitcoin เท่านั้นที่ทำให้ Bitcoin Hyper เป็นที่น่าสนใจ แต่ตัวโทเคนเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในระบบนิเวศ ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเป็นค่าแก๊ส การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล และการ Stake เพื่อรับผลตอบแทน ทำให้นักลงทุนจำนวนมากมองว่า Bitcoin Hyper คือส่วนขยายของ Bitcoin และเป็นโอกาสครั้งที่ 2 สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสกับ Bitcoin ในอดีต
ความน่าสนใจของ Bitcoin Hyper ยังได้รับการตอกย้ำจากนักวิเคราะห์และอินฟลูเอนเซอร์ในวงการคริปโต โดยแพลตฟอร์มให้ความรู้ด้านคริปโตอย่าง 99Bitcoins ได้คาดการณ์ว่า Bitcoin Hyper มีศักยภาพเติบโตได้ถึง 100 เท่า
ขณะที่อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่าง Borch Crypto ก็จัดให้ Bitcoin Hyper เป็นหนึ่งในตัวเลือกเหรียญคริปโตมาใหม่อันดับต้น ๆ ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูง
แม้ว่าการคาดการณ์เหล่านี้จะเป็นเรื่องของอนาคต แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ Bitcoin Hyper จะมีประโยชน์ใช้สอยที่ชัดเจนตั้งแต่วันแรก ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโครงการที่ต้องการเปลี่ยน Bitcoin ให้เป็นสินทรัพย์ที่ใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น