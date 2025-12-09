การดิ่งลงของ Bitcoin (BTC) สู่ระดับราว $84,000 ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเริ่มหวั่นเกรงว่า “คริปโตวินเทอร์” อาจวนกลับมาอีกครั้ง เพราะสัญญาณเชิงเทคนิคหลายประการเริ่มคล้ายกับช่วงก่อนตลาดทรุดลึกในอดีต แม้นักเทรดจำนวนมากกำลังปรับพอร์ตเพื่อรับมือกับความผันผวน
แต่โครงการอย่าง Bitcoin Hyper (HYPER) ซึ่งเป็น Layer-2 รุ่นใหม่ของเครือข่าย Bitcoin กลับถูกจับตามองมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าอาจเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยพยุงผลตอบแทนในจังหวะตลาดขาลงได้ดีที่สุด โดยเฉพาะในช่วงที่ยังเปิดขาย presale อยู่
นักวิเคราะห์บางรายชี้ว่า หาก Bitcoin ต้องการโอกาสแตะเป้าหมายราคาที่หลายสถาบันคาดการณ์ไว้ เช่นของ JPMorgan หรือโมเดลตลาดที่ประเมินโอกาสขึ้นไปถึง $190,000 ภายในปีนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ “ตัวเร่งประโยชน์ใช้งาน” ของ BTC ซึ่งเป็นจุดที่ผู้สนับสนุน HYPER เชื่อว่าโปรเจกต์นี้จะเข้ามาช่วยเติมเต็ม และกลายเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ของตลาดในระยะยาว
ณ ตอนนี้ ราคาขายในช่วง presale ของ HYPER ยังคงอยู่ที่ $0.013395 ต่อโทเค็น อีก 32 ชั่วโมงก่อนจะปรับขึ้น จึงกลายเป็นจังหวะที่นักลงทุนจำนวนมากมองว่าเป็นโอกาสเข้าเก็บสะสมก่อนที่มูลค่าจะขยับสู่ระดับถัดไป ซึ่งยิ่งทำให้กระแสของเหรียญนี้เข้าใกล้มาตรฐานของ “เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025” มากขึ้นเรื่อย ๆ
Glassnode เตือนสัญญาณคริปโตวินเทอร์ แต่ K33 ชี้ตลาด “ตีความเกินจริง”
การร่วงลงสู่ช่วงกลาง $80,000 ของ Bitcoin ทำให้ความกังวลกลับมาเด่นชัดอีกครั้ง โดยข้อมูลใหม่จาก Glassnode ระบุว่าตลาดกำลังเคลื่อนเข้าสู่โครงสร้างที่คล้ายกับช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรตลาดหมีปี 2022 อย่างน่าตกใจ หนึ่งในสัญญาณหลักคือการที่ราคาดิ่งหลุดระดับต้นทุนเฉลี่ยตามควอนไทล์ 0.75 ซึ่งครั้งก่อนเป็นจุดเริ่มของขาลงลึกในรอบก่อนหน้า
ปริมาณ BTC กว่า 7.1 ล้านเหรียญกำลังถูกถือขาดทุน คิดเป็นมากกว่า 25% ของเหรียญทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ภาวะนี้สะท้อนถึงแรงกดดันที่คล้ายกับเหตุการณ์ก่อนตลาดทรุดตัวในปี 2022
ขณะที่ดัชนีความต้องการก็เริ่มอ่อนแรง ทั้งกระแสเงิน ETF ที่เริ่มไหลออก แรงซื้อในตลาดสปอตที่ชะลอตัว รวมถึงปริมาณสัญญา Futures ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดออปชันก็สะท้อนความระมัดระวังด้วยการขายฝั่งขึ้นมากกว่าการเก็งกำไร
ภาพรวมทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดอยู่ในภาวะบอบบาง และราคาจำเป็นต้องยืนเหนือระดับต้นทุนหลักเพื่อไม่ให้เกิดวัฏจักรหมีระยะยาวซ้ำอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก K33 Research มองต่างออกไป โดยชี้ว่าแรงขายที่เห็นในตอนนี้สะท้อน “ความกลัว” มากกว่าปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริง โครงสร้างความเสี่ยงใหญ่ของตลาดยังอยู่ห่างออกไปหลายปี ขณะที่สัญญาณระยะสั้นกลับเริ่มเอื้อต่อโอกาสรีบาวด์ในเดือนธันวาคม ทั้งการทรงตัวของ Futures positioning และโซนรับทางเทคนิคที่ยังแข็งแรง
ด้วยเหตุนี้ กลุ่มนักลงทุนบางส่วนจึงเชื่อว่าตลาดกำลังตีความความเสี่ยงไกลเกินไป ขณะเดียวกันก็ประเมินปัจจัยบวกที่กำลังส่งผลต่อ BTC ต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งยิ่งทำให้ HYPER ถูกมองว่าอาจเป็น “กำลังเสริม” หาก Bitcoin กลับทิศในช่วงสิ้นปี และยิ่งโดดเด่นขึ้นเพราะเป็นหนึ่งใน “เหรียญใหม่มาแรง” ที่ได้รับแรงสนใจมากที่สุดในชั่วโมงนี้
Utility จะเป็นตัวขับราคา Bitcoin ยุคใหม่ ไม่ใช่แค่การถือรอ (HODL)
Bitcoin Hyper ถูกพัฒนาเพื่อเป็น Layer-2 ที่เร็วที่สุดบนเครือข่าย Bitcoin โดยมีเป้าหมายเพิ่มประโยชน์ใช้งานของ BTC ให้ขยายตัวสู่ระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ปัจจุบันโครงการระดมทุน presale ได้มากกว่า $29.2 ล้าน ดึงดูดนักลงทุนที่เชื่อว่าการเพิ่มบทบาทเชิงเศรษฐกิจให้ Bitcoin คือกุญแจสำคัญของตลาดยุคใหม่
ความโดดเด่นของ Bitcoin Hyper คือสถาปัตยกรรมที่ทำให้ BTC สามารถใช้เป็น “สื่อกลางชำระเงินโดยตรง” บนระบบนิเวศ SVM (Solana Virtual Machine) ทำให้แอปต่าง ๆ บน Layer-2 สามารถประมวลผลในความเร็วระดับ Solana แต่ยังคงพึ่งพาความปลอดภัยของ Bitcoin Layer-1
BTC ที่ถูกล็อกบน L1 จะถูกแปลงเป็น wrapped BTC บน HYPER 1:1 และเมื่อมีการเผา wrapped BTC ระบบจะปลดล็อก BTC จริงกลับคืน ทำให้กิจกรรมทั้งหมดยังคงโยงกลับไปสู่ Bitcoin เสมอ โครงสร้างนี้ถือเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ทำให้ BTC มี “ความเร็วเชิงธุรกรรม” ซึ่งเดิมไม่เคยทำได้บน L1
ผลลัพธ์คือ Bitcoin อาจมี “ตัวขับความต้องการ” แบบใหม่จากการถูกใช้ในโลกแอปพลิเคชัน ไม่ใช่อาศัยเพียงบทบาทเป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่าเพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมา มุมนี้ทำให้หลายคนเชื่อว่า BTC อาจมีโอกาสเติบโตคล้ายสินทรัพย์อื่นที่มีหลายแหล่งอุปสงค์ เช่นทองคำ พร้อมทั้งอาจเปิดทางให้โครงการประเภท “เหรียญมีมอนาคตไกล” สามารถถูกสร้างอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงยิ่งกว่าเดิม
Presale + Utility ของ BTC = โอกาสที่นักลงทุนไม่อยากพลาด
แรงซื้อ HYPER ในช่วง presale ไม่ได้เป็นเพียงการป้องกันความเสี่ยงระยะสั้น แต่เป็นการมองไกลว่าราคาอาจเติบโตแบบทวีคูณหลังเข้าตลาดซื้อขายจริง เนื่องจากโทเค็นอยู่ในช่วงประเมินมูลค่าต่ำสุด อีกทั้งยังมี “กลไกการสร้างอุปสงค์” มาจากการที่ทุกธุรกรรม BTC ภายในระบบต้องใช้ HYPER เป็นแก๊ส
เมื่อแอปบน SVM ใช้ BTC มากขึ้น การหมุนเวียนของ BTC ก็สูงขึ้นตาม ส่งผลให้การใช้ HYPER เพิ่มขึ้นควบคู่ กลายเป็นวงจรความต้องการที่เติบโตแบบอัตโนมัติ
อีกปัจจัยผลักดันราคาคือการลิสต์บนตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งมีแนวโน้มสูงมากจากยอด筹ทุนกว่า $29 ล้าน เมื่อโทเค็นถูกเปิดให้เทรดบนแพลตฟอร์มกระแสหลัก ก็มีโอกาสเจอแรงซื้อจากผู้ใช้จำนวนมาก พร้อมราคาที่วิ่งเข้าสู่การค้นพบมูลค่าใหม่
อินฟลูเอนเซอร์คริปโตหลายราย เช่น Borch Crypto และช่อง Crypto Tech Gaming ยังยกให้ HYPER เป็นหนึ่งในโอกาสเริ่มต้นที่โดดเด่นที่สุดในตลาดเวลานี้ ซึ่งช่วยเพิ่มแรงเชื่อมั่นของนักลงทุนในทุกช่วงรอบการขาย
