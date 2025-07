ตลาดคริปโตกำลังเผชิญกับความกังวลครั้งใหม่ หลังจากมีการยืนยันว่าวาฬยุคซาโตชิได้เทขาย Bitcoin มูลค่ามหาศาล

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางข่าวลบนี้ โครงการใหม่นามว่า Bitcoin Hyper กลับสร้างปรากฏการณ์สวนกระแสด้วยการเป็นโซลูชัน Layer-2 ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอรรถประโยชน์ให้แก่ Bitcoin และสามารถระดมทุนในช่วงพรีเซลไปได้แล้วกว่า 5.6 ล้านดอลลาร์แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อวิสัยทัศน์ใหม่นี้

ประเด็นร้อนเริ่มต้นขึ้นเมื่อนักวิเคราะห์ชื่อดังสก็อตต์ เมลเกอร์ (Scott Melker) หรือที่รู้จักในนาม The Wolf of All Streets ได้เปิดเผยข้อมูลว่า Galaxy Digital ได้ยืนยันการขาย Bitcoin จำนวน 80,000 BTC จากกระเป๋าคริปโตยุคซาโตชิคิดเป็นมูลค่ากว่า 9,000 ล้านดอลลาร์

การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางว่า การเข้ามามีบทบาทของนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้นอาจขัดต่อเจตนารมณ์ดั้งเดิมของ Bitcoin และเป็นสาเหตุให้ผู้ถือครองยุคแรกตัดสินใจเทขาย

แม้ว่าแรงจูงใจในการขายอาจมีหลากหลาย แต่คำถามสำคัญที่ตามมาคือความยั่งยืนในระยะยาวของเครือข่าย Bitcoin หากผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะ “ถือ” มากกว่า “ใช้” และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรางวัลจากการขุดลดน้อยลงเรื่อย ๆ?

นี่คือช่องว่างที่โครงการอย่าง Bitcoin Hyper พยายามเข้ามาแก้ไข โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ Bitcoin เป็นมากกว่าสินทรัพย์สำหรับเก็บมูลค่า และนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ Bitcoin Hyper ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม

Bitcoin Hyper คือโครงการ Layer-2 ของ Bitcoin ถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาใหญ่ 2 ประการ ได้แก่ การขยายขนาดและการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน

แนวคิดหลักของ Bitcoin Hyper คือการทำให้ Bitcoin ซึ่งเป็นบล็อกเชนที่ปลอดภัยที่สุดสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ Solana

Bitcoin Hyper เป็นโครงการแรกที่นำ Solana Virtual Machine (SVM) มาผนวกรวมกับสถาปัตยกรรมของ Bitcoin เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่รองรับ dApps, DeFi และเกมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบโดยทั้งหมดนี้ยังคงยึดโยงอยู่กับความปลอดภัยของเครือข่าย Bitcoin ดั้งเดิม

การเพิ่มกิจกรรมบน Layer-2 จะช่วยกระตุ้นให้เกิดปริมาณธุรกรรมและสร้างค่าธรรมเนียมที่ไหลกลับไปยัง Base Layer ของ Bitcoin ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการคงอยู่ของเครือข่ายในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อรางวัลจากการขุดสิ้นสุดลงในอนาคต

หัวใจสำคัญของระบบนิเวศ Bitcoin Hyper คือ “Bridge” ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเครือข่าย Bitcoin หลักกับ Layer-2

เมื่อผู้ใช้งานต้องการนำ Bitcoin เข้ามาในเครือข่าย Bitcoin Hyper เหรียญ Bitcoin จะถูกส่งไปล็อคไว้บน Bridge อย่างปลอดภัยบนเชนหลัก

จากนั้นระบบจะทำการสร้าง (Mint) เหรียญ “Wrapped Bitcoin (wBTC)” ในจำนวนที่เท่ากันบน Layer-2

เหรียญ wBTC นี้เองที่จะถูกนำไปใช้ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ด้วยความเร็วสูงและค่าธรรมเนียมต่ำ ในขณะที่เหรียญ Bitcoin ดั้งเดิมยังคงถูกล็อคไว้อย่างปลอดภัยบนบล็อกเชนของ Bitcoin

กลไกนี้ไม่เพียงแต่ปลดล็อกศักยภาพของ Bitcoin ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้น แต่ทุก ๆ การฝากและการถอนผ่าน Bridge จะยังคงสร้างกิจกรรมและค่าธรรมเนียมบนเครือข่ายหลักของ Bitcoin ด้วย

ความสำเร็จในการระดมทุนรอบพรีเซลได้ทะลุ 5.6 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันสั้น สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนจำนวนมากมองเห็นศักยภาพของ Bitcoin Hyper ที่จะยกระดับขีดความสามารถของ Bitcoin

ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้รายละเอียดโครงการ Bitcoin Hyper เพิ่มเติมและวิธีการซื้อโทเค็นอย่างละเอียดได้ที่นี่

