ข้อมูลออนเชนล่าสุดเผยให้เห็นว่า กลุ่มนักลงทุนระยะยาวของ Bitcoin หรือที่เรียกว่า HODLers ได้ตัดสินใจกอบโกยกำไรจำนวนมากในช่วงที่ราคาของเหรียญดิ่งลงอย่างหนักเมื่อไม่นานมานี้
วาฬ Bitcoin ในฝั่ง HODLer เดินหน้าปล่อยของ เก็บกำไรรัวๆ
นักวิเคราะห์ชื่อดัง Ali Martinez เปิดเผยผ่าน X ว่า กลุ่มวาฬ Bitcoin ที่ถือครองมานานกว่า 155 วัน ได้มีการเทขายเพื่อทำกำไรในช่วงสั้นๆ ทั้งที่โดยปกติแล้วกลุ่มนี้ขึ้นชื่อเรื่องการถือครองแบบ “มือเพชร” แทบไม่ขยับขายแม้ตลาดผันผวนรุนแรงก็ตาม
$120 million in profits locked in by long-term Bitcoin $BTC holders! pic.twitter.com/VdmCvqzaVE
— Ali (@ali_charts) September 24, 2025
สิ่งที่น่าสนใจคือ กลุ่มที่ถูกจับตามองครั้งนี้ไม่ใช่ HODLers รายย่อยทั่วไป แต่เป็น “วาฬ HODLer” ที่ถือครองมากกว่า 1,000 BTC หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 113.7 ล้านดอลลาร์ขึ้นไป ซึ่งพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของพวกเขามักส่งแรงสะเทือนต่อราคาตลาดทันที
ข้อมูลจากกราฟที่ Martinez แชร์ออกมา แสดงให้เห็นว่า ตัวเลข Realized Profit ของวาฬเหล่านี้พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนในวันที่ 21 กันยายน ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ราคา BTC เริ่มร่วงลงมาที่โซน 112,000 ดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นว่าการขายทำกำไรของพวกเขาอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กดดันตลาดให้ร่วงหนัก
รวมแล้ว วาฬ HODLer สามารถปิดกำไรจากการขายครั้งนี้ได้กว่า 120 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่นักลงทุนระยะสั้นหรือ STHs ซึ่งเพิ่งเข้าตลาดในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา กลับเผชิญภาวะตรงกันข้าม
นักลงทุนสายสั้นเจ็บหนัก ส่ง BTC ขายขาดทุนกว่า 15,700 เหรียญ
นักวิเคราะห์จากชุมชน CryptoQuant อย่าง Maartunn ชี้ว่า ในช่วงที่ราคาดิ่งลง นักลงทุนกลุ่ม STHs ได้ส่ง Bitcoin กว่า 15,700 เหรียญเข้าสู่กระดานเทรดด้วยสถานะขาดทุน ซึ่งมักตีความได้ว่าเป็นการ “ยอมแพ้” ของนักลงทุนมือใหม่ที่ไม่สามารถทนแรงกดดันในตลาดได้
Second wave of Short-Term Holder capitulation 🩸
STHs just sent 15,700 BTC to exchanges at a loss, signaling renewed panic selling. https://t.co/vVssiO54fN pic.twitter.com/lGvln7ovLU
— Maartunn (@JA_Maartun) September 22, 2025
เนื่องจาก STHs มักมีระยะเวลาการถือครองสั้น พวกเขาจึงถูกมองว่าเป็น “มืออ่อน” ของตลาด การเทขายขาดทุนครั้งนี้จึงถือว่าสอดคล้องกับพฤติกรรมที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้
ในขณะที่ฝั่งนักลงทุนระยะยาวยังคงเดินหน้าทำกำไร ข้อมูลจาก Glassnode เผยว่า ผลรวม Realized Profit ของ LTHs นับตั้งแต่รอบกระทิงรอบนี้เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ แตะระดับ 3.4 ล้าน BTC แล้ว ซึ่งสูงกว่าหลายรอบก่อนหน้านี้ และเป็นสัญญาณชี้ให้เห็นถึงการสะสมผลตอบแทนครั้งใหญ่ของกลุ่มผู้ถือครองสายแข็ง
This chart measures the cumulative profit realized (in BTC) by long-term holders from the moment a new cycle ATH is set until the final peak.
So far, LTHs have realized 3.4M BTC—a historically large volume compared to prior cycles.
📈https://t.co/uJRZoKZI15 pic.twitter.com/GcO2936hzP
— glassnode (@glassnode) September 23, 2025
สัญญาณการลงทุนท่ามกลางความผันผวน
แม้ว่าตลาดจะเผชิญแรงเทขาย แต่ยังมีหลายสัญญาณที่สะท้อนถึงความน่าสนใจของ Bitcoin ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนสถาบันที่ยังคงทยอยเข้าสะสม หนึ่งในกรณีล่าสุดคือ Strategy เดินหน้าซื้อ Bitcoin เพิ่มแม้ราคาร่วง ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณค่าของเหรียญแม้ราคาจะอยู่ในช่วงขาลง
ในอีกด้านหนึ่ง Michael Saylor ชี้เหตุผลที่ Bitcoin ติดไซด์เวย์ ว่ามาจากการสมดุลระหว่างแรงซื้อจากสถาบันและแรงขายทำกำไรของนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแต่ละรอบวัฏจักร
สำหรับนักลงทุนรายย่อย ปี 2025 ยังคงถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจต่อการมองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โดยเฉพาะเหรียญที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง หรือมีการสนับสนุนจากสถาบันขนาดใหญ่
Bitcoin Hyper: สะพานเชื่อมใหม่ของ Bitcoin สู่โลก DeFi
แม้ Bitcoin จะร่วงลงแตะระดับ 112,000 ดอลลาร์จากแรงขายของวาฬ HODLer แต่โปรเจกต์ Bitcoin Hyper (HYPER) กลับถูกมองว่าน่าสนใจยิ่งขึ้น เพราะมันสามารถเปลี่ยน Bitcoin จากการเป็นเพียง Store of Value ให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่รองรับ DeFi, NFT และ Smart Contract ได้เต็มรูปแบบ ถือเป็นหนึ่งใน เหรียญมีมที่น่าสนใจ ที่อาจกลายเป็นกระแสใหม่ของปีนี้
ด้วยการผสานพลังของ Solana Virtual Machine (SVM) ทำให้ Bitcoin Hyper รองรับธุรกรรมความเร็วสูงหลายพันครั้งต่อวินาที ต่างจากข้อจำกัดเดิมของ Bitcoin ที่ทำได้เพียง 7 TPS เท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้าง Zero-Knowledge Rollup และ Canonical Bridge ยังเพิ่มความปลอดภัยและลดปัญหาความหนาแน่นของเครือข่าย เหมาะกับนักลงทุนที่มองหาความก้าวหน้าที่มีฐานจาก Bitcoin
การระดมทุน Presale ที่ทะลุ 18.1 ล้านดอลลาร์ พร้อมการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์บางรายว่ามีโอกาสเติบโตแบบ 100x ทำให้ HYPER ถูกยกให้เป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่ต้องจับตา ในปี 2025 และด้วยแนวโน้มที่สถาบันการเงินเริ่มหันมาลงทุนมากขึ้น Bitcoin Hyper จึงถูกวางตำแหน่งให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกการลงทุนที่น่าจับตาสุดๆ ในรอบนี้