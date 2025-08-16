Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Ondanks een bewogen week zien we dat de crypto experts nog steeds bullish zijn rondom DOGE. Hoewel de token enkele dagen geleden nog flink daalde, zien we dat DOGE zich razendsnel aan het herpakken is. Op het moment staat de DOGE koers rond de $0,23, maar veel experts denken dat de token binnenkort gaat stijgen.

Deze maand kan DOGE FOMO er wel eens voor zorgen dat de token flink zal stijgen.

3 factoren voor DOGE FOMO

Er zijn momenteel een aantal factoren waardoor investeerders FOMO kunnen ervaren als het op Dogecoin aankomt. Hieronder hebben wij deze factoren uitgelicht.

Miners en Lange-termijnhouders

De laatste tijd zien we dat er enorm veel miners zijn die stilletjes Dogecoin aan het stockpilen zijn, in een geval was er zelfs meer dan 90 miljoen DOGE in reserve; dit had op dat moment een waarde van ongeveer $56 miljoen. Dit is een sterk teken dat veel tokenholders verwachten dat DOGE uiteindelijk zal gaan stijgen, waardoor het handiger is om de tokens nog even te bewaren. Zelfs de lange-termijnhouders blijven toevoegen aan hun voorraad. Dit alles is belangrijk, want wanneer enorm veel miners en investeerders de tokens in reserve houden, krimpt het beschikbare aanbod. Ook zorgt dit voor meer vertrouwen op de markt, waardoor de vraag ernaar groeit. Een stijgende vraag in combinatie met een lager beschikbaar aanbod kan veel goeds betekenen voor de koers.

Momenteel staat de koers rond de $0,23.

Technische patronen

Ook als we naar de technische indicatoren kijken zien we dat DOGE veelbelovende tekenen laat zien. We zien namelijk een bullish “ascending triangle” patroon. Wel zien we ook een wat minder positief teken, namelijk de Commodity Channel Index (CCI). Deze gaf namelijk aan dat de trend wellicht nog niet sterk genoeg was om een breakout te garanderen. Wanneer een trend net iets te zwak is, kunnen investeerders twijfelen waardoor het momentum afzwakt, maar dit hoeft zeker niet zo te zijn. Het feit dat het er is, kan namelijk genoeg zijn om FOMO te genereren.

Marktsentiment en hype

Deze factor is wellicht wat minder gegrond is in zichtbare feiten, zien we wel dat er in de community iets aan het broeden is. Zeker memecoins zoals DOGE kunnen een enorme boost ervaren op basis van hype, bijvoorbeeld wanneer ze worden benoemd door beroemde personen. Verder zagen we terug in een marktonderzoek van Kraken dat meer dan 80% van de crypto investeerders wel eens beslissingen neemt op basis van FOMO of FUD. Het is dus zeker niet vreemd dat de FOMO rondom DOGE enorm veel goeds gaat kunnen betekenen.

Alle factoren samen

Op zichzelf zijn dit al positieve factoren, maar wanneer je ze combineert kunnen ze nog veel beter tot hun recht komen. De eerste factor zorgt voor schaarste en de tweede en derde zorgen voor de vraag naar DOGE. Met een beetje geluk drijft dit alles de prijs omhoog.

Verder dan DOGE?

Naast Dogecoin zijn er nog veel meer opties voor leuke meme coins. Een andere coin springt er voor ons uit: Een token die gezien wordt als een broertje van Doge. We hebben het natuurlijk over Maxi Doge.

Maxi Doge

De nieuwe token Maxi Doge is een veelbelovende meme coin. De token is gebaseerd op hetzelfde concept als DOGE, maar met nieuwe en verbeterde features. De roadmap van dit project laat zien dat deze token gericht is op de toekomst, in plaats van een korte hype.

Maxi Doge maakt gebruik van een Maxi Fund. Hiermee zorgen ze ervoor dat ze kunnen blijven innoveren en ontwikkelen. In de toekomst staan er een aantal samenwerkingen op de planning met grote spelers in de crypto wereld, en daarnaast komen ze nog met gamified trading initiatieven.

