Il prezzo di Dogecoin, una delle migliori meme coin sul mercato, nonché prima nel segmento, sta nuovamente attirando l’attenzione degli investitori con la nuova roadmap proposta da un analista crypto verso l’ambizioso obiettivo rialzista di 5 dollari. Sostenuto da pattern tecnici e segnali ottimisti, questi ha individuato cinque fattori che emergono come elementi chiave nella traiettoria al rialzo prevista per DOGE.

Una recente analisi tecnica sul grafico mensile di Dogecoin, pubblicata da Bitcoin Galaxy su TradingView, prevede un potenziale rally massiccio, capace di spingere DOGE dall’attuale prezzo di 0,2449$ fino a 5$. L’analisi rivela cinque segnali fortemente rialzisti che potrebbero preparare il terreno per questo aumento esplosivo.

Uno sguardo approfondito al time frame mensile, mostra che Dogecoin potrebbe star replicando lo stesso setup tecnico che ha portato al rally storico del 2021. In primo luogo, le medie mobili a 20 e 50 mesi hanno agito come forti supporti. Proprio come già accaduto nel precedente ciclo rialzista. Il prezzo di Dogecoin ha rimbalzato sulla zona di supporto, rispecchiando le prime fasi del ciclo rialzista passato.

Un altro segnale chiave, messo in evidenza dall’analista, è l’Indice di Forza Relativa, lo RSI. Attualmente lo RSI di DOGE sul grafico mensile è ancora relativamente basso, ma mostra segnali di possibile risalita. D’altronde, nei cicli precedenti lo RSI ha raggiunto livelli vicini a 80 prima di un picco esplosivo. Con ampio margine per crescere, Dogecoin potrebbe essere pronto per un nuovo rally significativo.

Il grafico mostrato da Bitcoin Galaxy illustra anche che Dogecoin ha mantenuto un livello di supporto critico per lungo tempo, nonostante la volatilità del mercato, dimostrando una notevole resilienza. L’ultima volta che il supporto è stato testato con successo, il prezzo di DOGE è aumentato di circa il 20.400%.

Anche la tempistica della struttura rialzista sembra allinearsi: il precedente rally ha impiegato circa sei mesi per raggiungere il picco di 0,477% nel 2021, partendo da un setup tecnico simile. Se dovesse ripetersi lo scenario, a ottobre 2025 potrebbe esserci un nuovo picco di prezzo importante.

Giugno e luglio saranno finestre temporali cruciali in cui potremmo vedere un’azione rialzista significativa, che potrebbe dare il via o segnare il culmine della fase di rally prevista. Con tutti questi segnali tecnici allineati, Bitcoin Galaxy ritiene che Dogecoin possa raggiungere i 5$ con un incremento di quasi il 2.000% rispetto al prezzo attuale.

Un livello evidenziato da Bitcoin Galaxy è quello a 0,74$, considerata la resistenza chiave per Dogecoin. Una rottura al di sopra di questo livello potrebbe convalidare la previsione rialzista verso l’obiettivo di 4-5$, trasformandola in una delle criptovalute che esploderanno a breve.

Il livello di resistenza coincide con il limite superiore di un canale ascendente che contiene i movimenti di prezzo di DOGE dalla metà del 2022 a oggi. Un tipo di canale che, spesso, segnala un trend rialzista sano, a condizione che il prezzo rimanga al suo interno.

