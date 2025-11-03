ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในโลกคริปโต เมื่อสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ 5 แห่งได้เข้าถือครอง Bitcoin รวมกันมากถึง 798,416 BTC หรือคิดเป็นประมาณ 3.8% ของอุปทานทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
แต่ในขณะที่วาฬกำลังสะสม Bitcoin เหรียญ Presale ที่เป็นโปรเจกต์ Layer-2 อย่าง Bitcoin Hyper ก็กำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่อาจปลดล็อกศักยภาพของ Bitcoin ไปอีกขั้น
เปิดพอร์ตยักษ์! 5 สถาบันกวาด Bitcoin รวมมูลค่ามหาศาล
ในขณะที่ Bitcoin กำลังส่งสัญญาณหมีโดยราคาปิดลบ 2 เดือนติดต่อกัน แต่วาฬยังคงมุ่งหน้าสะสมอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลล่าสุดชี้ว่าบริษัทมหาชน 5 แห่ง ได้แก่ Strategy, MARA Holdings Inc., XXI, CEP และ Metaplanet Inc. ได้กลายเป็นผู้ถือครอง Bitcoin รายใหญ่ โดยมีจำนวนรวมกันถึง 798,416 BTC คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8.75 หมื่นล้านดอลลาร์
ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin กำลังถูกยอมรับในฐานะสินทรัพย์สำรองขององค์กรมากขึ้นเรื่อย ๆ
ผู้นำในการถือครองครั้งนี้คือบริษัท Strategy ซึ่งถือครองมากถึง 640,808 BTC ตามมาด้วย MARA Holdings Inc. ที่ 53,250 BTC
นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการควบรวมกิจการเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการถือครอง Bitcoin เช่น กรณีที่ Strive ประกาศควบรวมกับ Semler Scientific ซึ่งจะทำให้มีการถือครอง BTC รวมกันถึง 11,006 BTC ภายใต้บริษัทเดียว
เมื่อรวมการถือครองของบริษัทมหาชนทั้งหมดแล้วจะพบว่ามีสัดส่วนสูงถึง 5.01% ของอุปทาน Bitcoin ทั้งหมด หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.15 แสนล้านดอลลาร์
หากนับรวมสินทรัพย์ที่ถูกล็อคใน ETF, กองทุน และทุนสำรองของรัฐบาลอีก 7.14% จะเห็นได้ว่าอุปทานส่วนใหญ่ของ Bitcoin กลายเป็น “เงินทุนที่ไม่เคลื่อนไหว” ซึ่งรอวันที่จะถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ
Bitcoin Hyper: Layer-2 พลิกโฉม Bitcoin สู่เศรษฐกิจใหม่
ในขณะที่ Bitcoin จำนวนมหาศาลถูกเก็บไว้เฉย ๆ ในคลังของสถาบัน โปรเจกต์ Bitcoin Hyper ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเปลี่ยน Bitcoin จาก ‘ทองคำดิจิทัล’ ที่หยุดนิ่งให้กลายเป็น ‘เงินที่เคลื่อนไหวได้’ โดยการสร้าง Application Layer ที่แท้จริงบนเครือข่าย Bitcoin เป็นครั้งแรก
Bitcoin Hyper เป็นโซลูชัน Layer-2 ที่นำเทคโนโลยี Solana Virtual Machine มาเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่าย Bitcoin ผ่าน Canonical Bridge ทำให้นักพัฒนาที่คุ้นเคยกับเครื่องมือของ Solana สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีความเร็วสูงและค่าธรรมเนียมต่ำบน Bitcoin ได้อย่างง่ายดายโดยยังคงได้รับความปลอดภัยจากเครือข่ายหลักของ Bitcoin
หลักการทำงานคือ เมื่อผู้ใช้ฝาก Bitcoin เข้ามาในระบบนิเวศของ Bitcoin Hyper ระบบจะแปลง Bitcoin เป็น “Wrapped Bitcoin” เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น DeFi, เกม หรือ NFT ซึ่งจะช่วยเพิ่มอรรถประโยชน์และสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนเครือข่าย Bitcoin อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
จับตา Presale เหรียญ Bitcoin Hyper ที่ระดมทุนแล้วกว่า 25 ล้านดอลลาร์
วิสัยทัศน์ในการปลดล็อกศักยภาพของ Bitcoin ทำให้โปรเจกต์ Bitcoin Hyper ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม โดยสามารถระดมทุนในช่วง Presale ไปแล้วกว่า 25 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเหรียญ Bitcoin Hyper จะทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงสำคัญในระบบนิเวศ ทั้งในฐานะ Gas Token โทเคนเพื่อการ Stake และการเข้าถึงระบบ Governance
ปัจจุบันเหรียญรอบ Presale อยู่ที่ 0.013195 ดอลลาร์ต่อโทเคน และกำลังจะมีการปรับราคาขึ้นในรอบถัดไปในอีกไม่ช้า
นักวิเคราะห์มองว่านี่เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงโปรเจกต์ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เพราะแม้ว่าจะมี BTC เพียง 1% ของอุปทานทั้งหมดไหลเข้ามาใน Bridge ของ Bitcoin Hyper ก็อาจส่งผลให้มูลค่าของโปรเจกต์เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
