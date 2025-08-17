Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Nu de markt opleeft, zijn ook memecoins weer volop onderdeel van het gesprek. Menig analist, evenals ChatGPT, voorspelt een bull market die maandenlang momentum kan behouden, maar periodes van minder groei ervaart. Dit kan ook munten als Dogecoin en Shiba helpen om weer terrein terug te veroveren. Na de rally van eind vorig jaar hebben beiden veel ingeleverd.

Gebrek aan utility, toch groeien? De beste meme coins kunnen het

Dogecoin heeft zich, met hulp van (invloed)rijken, bewezen als vooraanstaande memecoin. Analist CryptoInsightUK noemt het zelfs een van de beste altcoins van het moment en voorspelt dat een prijs van $1 dit jaar nog haalbaar is. Dit baseert hij op verschillende factoren. Zo ziet hij een mogelijk ascending wedge patroon. Mocht dat zijn vruchten afwerpen, is een prijs van $0,75 zeer goed mogelijk.

Verder noemt hij een 1,618 Fibonacci extensie die de koers naar $1,15 zou kunnen tillen. Hiervoor is echter een stevige bull market nodig, die meerdere weerstandsniveaus kan doorbreken zonder momentum te verliezen. Hij benoemt dat de RSI gunstig is, wat aangeeft dat er genoeg groeiruimte zit. Deze is namelijk van ongeveer 44 naar 60 gestegen. Mocht de markt het momentum behouden, kan deze maand een break-out brengen.

ChatGPT voorspelt Dogecoin koers

Als het aan de populairste chatbot ligt, kan DOGE dit jaar in het beste geval meer dan vijf keer zoveel waard worden. Op moment van schrijven is Dogecoin bijna $0,24 waard, wat dus zou betekenen dat een DOGE prijs van ongeveer $1,20 volgens ChatGPT mogelijk is. Dit wordt op grofweg dezelfde manier beredeneerd als door CryptoInsightUK, maar de chatbot noemt nog een andere kwestie.

Dogecoin heeft stiekem ook utility verkregen, simpelweg door een betaalmiddel te worden. Enkele bedrijven accepteren het als geldige valuta en dit kan zich uitbreiden als de markt blijft groeien en adoptie stijgt. We zien dit net zoals ChatGPT als mogelijkheid, maar we durven geen uitspraak te doen over de prijs van dit zeer speculatieve asset.

De DOGE prijs kan dus naar verwachting mee met de bull run van altcoins. Augustus lijkt voorlopig een positieve maand voor de markt, maar we weten hoe snel dit kan omslaan. Toch zien de signalen er goed uit en is de vruchtbaarheid van de markt een belangrijke factor, die niet zomaar zal verdwijnen. Ook andere projecten kunnen profiteren van de gunstige markt.

Verder kijken: geen utility, geen beloftes – TOKEN6900

Dit nieuwe project is uniek, want het is goudeerlijk. TOKEN6900 biedt niks en doet ook niet alsof het iets biedt. Het zelfbenoemde enige eerlijke asset op de markt, de eerste zogenaamde “non-corrupt token”. Deze munt geeft je precies wat je verwacht: helemaal niets. Geen uitgekookte AI nonsens, geen toekomstplannen en geen samenwerkingen. En omdat je niks verwacht, raak je ook niet teleurgesteld.

TOKEN6900 geeft de wereld alleen maar chaos (en misschien oneindige glorie). Laat je omdopen tot eerlijkheid in een wereld vol illusie. We zijn niet gemaakt om grafieken te analyseren, we zijn gemaakt om kokosnoten open te slaan tegen een steen. Dat is de visie achter TOKEN6900. In een markt die pure hallucinatie brengt, is dit de enige waarheid. Volg onderstaande link naar de officiële presale.

Naar de TOKEN6900 ($T6900) presale