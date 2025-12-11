Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

緊貼今日最佳加密貨幣預售 即時分析助你搶先一步

查看我們對2025年12月11日熱門加密預售的即時更新報導！

我們將為你帶來即時更新，涵蓋熱門預售動態、巨鯨入場情況、資金與開發輪預測、重要風險警示——一切你需要掌握的資訊都在這裡。

本頁會根據最新內部消息不斷更新，涵蓋當前最火熱的預售項目，記得經常重新整理頁面！

免責聲明：加密貨幣為高風險投資，你可能會損失資本。我們所提供的內容僅供參考，並不構成財務建議。我們可能會透過附屬連結獲得傭金，但不會增加你的成本。

BTC 挑戰 9.2 萬美元關口；亞股回檔、鏈上資金觀望 FOMC 年末降息與點陣圖風向

December 11, 2025 • 01:00 UTC

週三 BTC 小幅走高、逼近 92,000 美元關卡，但亞股走弱，市場風險偏好降溫。交易員集中火力押注美聯儲（FOMC）今年最後一次利率決議，並試圖解讀在幾乎確定降息之後，主席鮑威爾的措辭會有多「鷹」。

亞洲區域股市跟隨隔夜美股的疲弱風向。標普 500 週二微幅收低，其中摩根大通成為主要拖累，該行警告 2026 年支出將大幅攀升，讓本就對政策訊號高度敏感的市場更趨保守、資金轉為防守模式。

美聯儲週二啟動為期兩天的議息會議。期貨市場目前仍定價 25 個基點（1 碼）降息機率居高不下，儘管通膨仍高於 2% 目標。對加密交易者來說，焦點不只是「降不降」，更在於會後聲明、經濟預測與「點陣圖」是否釋出偏鷹的未來利率路徑訊號，將直接牽動美元流動性預期與幣市下一步方向。

比特幣暴跌抹去全年漲幅！牛市夢碎還是「黎明前的黑暗」？專家預測 2025 最終走向

SOL 於 140 受阻回落至 130 區間放量不足；守穩支撐待破 160 轉多，Solana 生態預售熱度升溫

December 11, 2025 • 01:00 UTC

SOL 昨日一度拉升逼近 140 美元關口，但拋壓再度湧現，價格又被打回 130 出頭的低位區。

目前成交量仍偏冷，約 40 億美元左右，僅占流通市值不到 6%，資金動能明顯不足。

從歷史走勢看，SOL 想要啟動一段像樣的趨勢行情，通常需要日成交量回到 100 億美元以上才有「起飛燃料」。截至目前，130 美元一帶仍是強支撐，盤面也多次在此止跌，但在量能沒有有效放大、買盤未明顯加速前，還不宜過早下結論。

理想情況下，SOL 必須有效站上並突破 160 美元壓力區，才算扭轉當前下行趨勢，並確認接下來幾週的偏多結構。

若成功破位 160，下一個目標位大概率看向 200 美元，屆時 SOL 可能開啟新一輪上升趨勢。

DeepSeek預測年底4大山寨幣爆發10倍以上

XRP ETF／ETP 連16日吸金、資產逼近 10 億美元：機構 FOMO 升溫，2026 價格預期再被上修？

December 11, 2025 • 01:00 UTC

上週，XRP 的交易所交易基金（ETF）在一眾山寨幣中拿下最高淨流入，釋出明顯的機構加碼訊號，顯示傳統資金對 XRP 的配置興趣正在升溫。

目前市場上已經有接近 9 億美元 的資金卡位在 XRP 相關 ETF 之中，隨著動能擴大，投資人開始關注：這波機構端的「慢牛吸籌」會如何影響 XRP 通往 2026 年的價格想像空間？

根據 SoSoValue 數據，XRP ETF 即使在最近盤面回檔的情況下，依然維持連續 16 個交易日正向淨流入的長紅紀錄，代表逢低承接力道仍在。

整體來看，XRP 目前呈現「價格短線震盪、資金端持續淨流入」的結構：一邊是現貨/衍生品的波動清洗，一邊是機構透過 ETF/ETP 穩定疊倉。若這種資金趨勢延續，對中長期的供需面與市場預期都可能構成偏多支撐。

多鏈生態崛起推動2026加密牛市啟動

SHIB 低迷期見底跡象：燃燒量與指標同步回升，降息預期助攻多頭敘事

December 11, 2025 • 01:00 UTC

據 Shibburn 官方監測帳號披露，Shiba Inu 近一週累計銷毀約 7,570 萬枚 SHIB，過去 24 小時再燃約 1,430 萬枚。這個日燃數據偏亮眼，代表鏈上燃燒/轉帳活動有抬頭跡象，且剛好卡在明日 FOMC 年末利率決議前夕，情緒面有望被點火。

從 SHIB 走勢圖來看，代幣可能已在長期超賣區「蹲完」並啟動一段相對持續的修復反彈。相對強弱指標 RSI（黃線）已接近上穿 50 的多空分水嶺；此前三個月 RSI 幾乎都壓在 50 下方，顯示賣壓主導，如

今若成功翻上 50，通常被視為動能轉強的早期訊號。MACD（橘/藍線）也同步走高，短期內有機會翻正，屬於趨勢反轉的常見配套訊號。

若美聯儲明日如市場預期降息，風險資產流動性敘事再起，SHIB 的技術面「破局」可能會來得更快，形成短線突破行情。

GPT-5預測2025年底三大Solana迷因幣崛起