隨著AI代理幣 $COOKIE 價格飆升30%,MIND of Pepe ($MIND)或將成為下一個爆發的自主智慧資產。

MIND of Pepe 正在火熱進行中的預售進入倒數第9天,目前 $MIND 代幣報價為 $0.0037515,至今已成功籌集資金 988萬美元。

隨著預售進入尾聲,融資速度明顯加快,潛在投資者若想以最優惠價格搶購 $MIND,須儘快出手鎖倉。僅在昨日,項目就籌集了 15萬美元,是上周日均融資額的兩倍。

與此同時,加密市場風向標 比特幣在“拋美資”交易潮中持續創新高,美債、美股及美元同步下挫。在過去24小時內,BTC最高觸及 $111,544。

https://x.com/MINDofPepe/status/1923432199883309188

雖然主流大型山寨幣近期尚未完全跟隨比特幣的漲勢,但AI代理幣賽道卻已悄然走出獨立行情。基於Binance Smart Chain的Cookie DAO($COOKIE)作為AI代理指數專案,過去24小時內再度上漲30%,現報 $0.2845。

對$MIND持幣者而言,這或許只是前奏——$COOKIE在過去一個月內已累計上漲184%,而MIND of Pepe極有可能成為下一枚點燃市場的AI賽道火箭幣。

$COOKIE 的驚人拉升反映出市場對 AI 代理幣賽道的興趣日益高漲。隨著人工智慧從“藍天科技”走向能夠實際落地並超越人類能力的應用階段,該賽道已成為新一輪爆發點。

MIND of Pepe很快就有望進入 Cookie AI Agent 指數榜單。目前,根據cookie.fun的「Mindshare」指針,排名前五的項目為:$COOKIE、$FARTCOIN、$AVA、$AGT 和 $MAMO。

Cookie DAO 的 Mindshare 指標衡量的是:「某個代理專案在所有代理專案中,佔據整體討論量的百分比」,用以反映社群熱度與話題集中度。

AI 應用仍在加速擴張,每週都有大量新應用上線。目前 Cookie DAO 已追蹤多達 1,688 個 AI 代理專案,總市值達到 116.1 億美元。

與 Cookie DAO 類似,MIND of Pepe 同樣具備對市場動態的追蹤能力,説明用戶把握機會。但與 $COOKIE 不同的是,MIND of Pepe 將不僅僅是資料分析者,更是市場中的主動參與者,為 $MIND 持幣者帶來真正的盈利優勢。

距離 MIND of Pepe 項目預售結束僅剩 9 天,它即將登上 Cookie DAO 資料榜單,指日可待。

就在不到兩周前,MIND of Pepe 正式在 X 平臺上推出其官方 AI 代理帳號 @MIND_agent,至今持續發佈關於加密市場趨勢、潛力賽道與鏈上事件的智慧洞察與分析。

不僅如此,MIND of Pepe 的專屬交易終端也即將上線,為投資者提供即時行情、策略建議與市場優勢,進一步落地其作為AI 賦能型交易參與者的價值主張。

MINDagent 線上– https://x.com/MIND_agent/status/1925159715400761824

MIND 從零開始構建為一個主權自主智慧系統,能夠攝取有關市場、情緒分析、突發新聞等的即時資料。

與過去的傳統交易機器人不同,MIND 採用最先進的人工智慧技術來自主決策。它不依賴僵化的預程式設計規則和演算法來指導操作,而是能夠自主思考。此外,MIND 並不只是被動接收資料,而是能夠進行推理並採取相應行動。

更重要的是——由於 MIND Agent 已經上線,預售投資者無需擔心所投資的是虛假專案。是的,MIND of Pepe 擁有一個華麗的網站,但它同時也擁有真實的產品作支撐。

以下是 MIND Agent 首個版本的關鍵元件:

MIND Agent 擁有塑造敘事並採取行動的智慧能力,能夠幫助 $MIND 代幣持有者根據其洞察與建議實現獲利。MIND of Pepe 甚至能根據新興網路迷因或馬斯克的最新推文,自主發行代幣。

以上這些功能及更多應用,將通過 MIND Terminal 平臺,專屬提供給 $MIND 代幣持有者。

MIND Agent 在以下五大核心領域展現其強大分析能力:

所有這些指標和信號,都會經過嚴謹的分析架構處理,以辨識真正具有 Alpha 潛力的機會,而非空洞炒作或無方向性的雜訊。

根據 YouTuber Claybro 的觀點,MIND of Pepe 有望實現高達 5,000% 的潛在回報。

山寨幣季即將開啟,儘管目前尚未完全顯現。當前比特幣市值占比為 62.9%,而山寨幣季指數僅為 23,代表僅有 100 大幣種中的 23 支表現優於比特幣。通常這一數值需達到 75,山寨幣季才正式成立。

但現在極有可能正處於初期階段——等到指數升至 75 時,部分資金機會可能已經被眼光敏銳的投資者提前收入囊中。

別讓 $MIND 代幣成為那枚你錯過的潛力幣,只因為你等待所謂的“萬事俱備”。

若想參與本輪預售,請前往 MIND of Pepe 官方網站,並連接你的加密錢包 —— Best Wallet是不錯的選擇。你可使用 ETH、USDT 或銀行卡參與認購。

現在參與質押還能翻倍你的持倉,年化收益率(APY)高達 230%。$MIND 的質押獎勵會根據質押智慧合約中的總存入量動態調整。

Best Wallet 可在Apple App Store 下載,操作簡便,內建的「即將上線代幣」功能評價極高,並提供接入多款頂級加密遊戲應用。

隨著代幣正式上線臨近,記得加入 MIND of Pepe 的 X 和 Telegram社群,隨時掌握專案動態與市場節奏。

