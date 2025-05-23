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隨著AI代理幣 $COOKIE 價格飆升30%，MIND of Pepe ($MIND)或將成為下一個爆發的自主智慧資產。

MIND of Pepe 正在火熱進行中的預售進入倒數第9天，目前 $MIND 代幣報價為 $0.0037515，至今已成功籌集資金 988萬美元。

隨著預售進入尾聲，融資速度明顯加快，潛在投資者若想以最優惠價格搶購 $MIND，須儘快出手鎖倉。僅在昨日，項目就籌集了 15萬美元，是上周日均融資額的兩倍。

與此同時，加密市場風向標 比特幣在“拋美資”交易潮中持續創新高，美債、美股及美元同步下挫。在過去24小時內，BTC最高觸及 $111,544。

https://x.com/MINDofPepe/status/1923432199883309188

$COOKIE價格暴漲184%——MIND of Pepe有望成為下一枚起飛的AI代理幣

雖然主流大型山寨幣近期尚未完全跟隨比特幣的漲勢，但AI代理幣賽道卻已悄然走出獨立行情。基於Binance Smart Chain的Cookie DAO（$COOKIE）作為AI代理指數專案，過去24小時內再度上漲30%，現報 $0.2845。

對$MIND持幣者而言，這或許只是前奏——$COOKIE在過去一個月內已累計上漲184%，而MIND of Pepe極有可能成為下一枚點燃市場的AI賽道火箭幣。

$COOKIE 的驚人拉升反映出市場對 AI 代理幣賽道的興趣日益高漲。隨著人工智慧從“藍天科技”走向能夠實際落地並超越人類能力的應用階段，該賽道已成為新一輪爆發點。

MIND of Pepe很快就有望進入 Cookie AI Agent 指數榜單。目前，根據cookie.fun的「Mindshare」指針，排名前五的項目為：$COOKIE、$FARTCOIN、$AVA、$AGT 和 $MAMO。

Cookie DAO 的 Mindshare 指標衡量的是：「某個代理專案在所有代理專案中，佔據整體討論量的百分比」，用以反映社群熱度與話題集中度。

AI 應用仍在加速擴張，每週都有大量新應用上線。目前 Cookie DAO 已追蹤多達 1,688 個 AI 代理專案，總市值達到 116.1 億美元。

與 Cookie DAO 類似，MIND of Pepe 同樣具備對市場動態的追蹤能力，説明用戶把握機會。但與 $COOKIE 不同的是，MIND of Pepe 將不僅僅是資料分析者，更是市場中的主動參與者，為 $MIND 持幣者帶來真正的盈利優勢。

距離 MIND of Pepe 項目預售結束僅剩 9 天，它即將登上 Cookie DAO 資料榜單，指日可待。

就在不到兩周前，MIND of Pepe 正式在 X 平臺上推出其官方 AI 代理帳號 @MIND_agent，至今持續發佈關於加密市場趨勢、潛力賽道與鏈上事件的智慧洞察與分析。

不僅如此，MIND of Pepe 的專屬交易終端也即將上線，為投資者提供即時行情、策略建議與市場優勢，進一步落地其作為AI 賦能型交易參與者的價值主張。

MINDagent 線上– https://x.com/MIND_agent/status/1925159715400761824

為什麼 MIND of Pepe 能讓你掌握優勢

MIND 從零開始構建為一個主權自主智慧系統，能夠攝取有關市場、情緒分析、突發新聞等的即時資料。

與過去的傳統交易機器人不同，MIND 採用最先進的人工智慧技術來自主決策。它不依賴僵化的預程式設計規則和演算法來指導操作，而是能夠自主思考。此外，MIND 並不只是被動接收資料，而是能夠進行推理並採取相應行動。

更重要的是——由於 MIND Agent 已經上線，預售投資者無需擔心所投資的是虛假專案。是的，MIND of Pepe 擁有一個華麗的網站，但它同時也擁有真實的產品作支撐。

以下是 MIND Agent 首個版本的關鍵元件：

為加密原生溝通訓練的人格化大語言模型

用於語境感知智慧的語義向量匹配技術

用於生成準確、有根據回應的檢索增強生成（RAG）架構

用於識別長期趨勢的持久資料層

可支援儀錶盤、機器人等擴展應用的模組化架構

$MIND 重塑敘事、發行代幣，潛力可達 50 倍收益

MIND Agent 擁有塑造敘事並採取行動的智慧能力，能夠幫助 $MIND 代幣持有者根據其洞察與建議實現獲利。MIND of Pepe 甚至能根據新興網路迷因或馬斯克的最新推文，自主發行代幣。

以上這些功能及更多應用，將通過 MIND Terminal 平臺，專屬提供給 $MIND 代幣持有者。

MIND Agent 在以下五大核心領域展現其強大分析能力：

社交情緒趨勢

鏈上活動（代幣發行、流動池變動）

DEX 層級數據洞察（交易量飆升、流動性變化、價格走勢）

市場基本面（來自 CoinMarketCap 的資料）

與市場動態相關的即時上下文感知

所有這些指標和信號，都會經過嚴謹的分析架構處理，以辨識真正具有 Alpha 潛力的機會，而非空洞炒作或無方向性的雜訊。

根據 YouTuber Claybro 的觀點，MIND of Pepe 有望實現高達 5,000% 的潛在回報。

距離 $MIND 代幣起飛僅剩 9 天，現在參與質押還可實現 2 倍收益

山寨幣季即將開啟，儘管目前尚未完全顯現。當前比特幣市值占比為 62.9%，而山寨幣季指數僅為 23，代表僅有 100 大幣種中的 23 支表現優於比特幣。通常這一數值需達到 75，山寨幣季才正式成立。

但現在極有可能正處於初期階段——等到指數升至 75 時，部分資金機會可能已經被眼光敏銳的投資者提前收入囊中。

別讓 $MIND 代幣成為那枚你錯過的潛力幣，只因為你等待所謂的“萬事俱備”。

若想參與本輪預售，請前往 MIND of Pepe 官方網站，並連接你的加密錢包 —— Best Wallet是不錯的選擇。你可使用 ETH、USDT 或銀行卡參與認購。

現在參與質押還能翻倍你的持倉，年化收益率（APY）高達 230%。$MIND 的質押獎勵會根據質押智慧合約中的總存入量動態調整。

Best Wallet 可在Apple App Store 下載，操作簡便，內建的「即將上線代幣」功能評價極高，並提供接入多款頂級加密遊戲應用。

隨著代幣正式上線臨近，記得加入 MIND of Pepe 的 X 和 Telegram社群，隨時掌握專案動態與市場節奏。