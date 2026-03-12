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Suite à la remontée spectaculaire du prix du Solana, passé de moins de 10 $ en 2022 à près de 300 $ en 2025, il a été présenté comme un possible remplaçant d’Ethereum, la deuxième cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière. Ce potentiel a été renforcé par le fait que la majorité des volumes de la finance décentralisée (DeFi) semblaient avoir migré d’Ethereum vers le Solana, notamment avec l’essor du phénomène SOL.

Ce renversement de situation ne s’est toutefois pas encore produit, le prix du Solana ayant de nouveau chuté sous la barre des 100 dollars, et Ethereum conservant sa place de deuxième cryptomonnaie. En tenant compte d’un éventuel renversement, ce rapport examine jusqu’à quel niveau le prix du Solana pourrait monter s’il atteignait la capitalisation boursière record d’Ethereum.

Prix de Solana avec la capitalisation boursière record d’Atheneum de 583 milliards de dollars

Après avoir atteint des sommets historiques en 2025, la capitalisation boursière record d’Ethereum s’élève actuellement à 581 milliards de dollars, contre 160 milliards pour Solana. Par conséquent, SOL devrait dépasser les 581 milliards de dollars de capitalisation boursière pour surpasser totalement Ethereum.

D’après les données du site MarketCapOf , le prix du Solana devrait atteindre 1 022 $ pour égaler la capitalisation boursière record d’Ethereum. Cela représente une hausse de 1 178 % par rapport au prix actuel. Autrement dit, le SOL se négocie actuellement 0,8 fois moins cher que l’ETH.

Source : MarketCapOf

La domination de Solana sur Ethereum ne se limite pas à la finance décentralisée (DeFi). En matière d’actifs du monde réel (RWA) , SOL s’est rapidement imposé comme un acteur majeur et a récemment dépassé Ethereum en nombre d’utilisateurs RWA, franchissant la barre des 155 000, contre 153 000 pour ETH.

Cependant, en termes de volume d’actifs du monde réel (RWA), Ethereum reste la blockchain dominante. Selon RWA.xyz , plus de 15,5 milliards de dollars d’actifs du monde réel sont domiciliés sur Ethereum, contre 1,7 milliard de dollars sur la blockchain Solana.

Aujourd’hui, SOL reste largement distancé par ETH . Malgré le repli du marché, la capitalisation boursière d’ETH atteint toujours 246 milliards de dollars, contre 49 milliards pour SOL. Si ETH est la deuxième cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière, SOL occupe la septième place.

Le prix du SOL tend vers les 90 $ | Source : SOLUSDT sur Tradingview.com