Hoeveel kan Bitcoin waard worden? Veel crypto analisten speculeren over de Bitcoin koers. Volgens Robert Kiyosaki is het afwachten tot Bitcoin de $1 miljoen raakt. Hoe realistisch is deze verwachting?

Volgens Robert Kiyosaki is het behalen van de $1 miljoen per token realistisch gezien haalbaar voor 2030. Hij benadrukt niet alleen de koersverwachting van Bitcoin, maar vooral het belang van het bezit van BTC. “De rijken van morgen zijn zij die meer Bitcoin bezitten”, aldus Robert Kiyosaki.

Hij gaf op social media aan dat te veel mensen zich druk maken over de prijs, terwijl juist het aantal BTC tokens in bezit doorslaggevend zijn voor financiële vrijheid op de lange termijn.

⚡️ NEW: Entrepreneur Robert Kiyosaki says poor people focus on price, rich people focus on quantity, adding he cares more about how many $BTC he owns instead of the price.

“In 2030 the probability is Bitcoin will be $1 million a coin.”

Agree? pic.twitter.com/Dzkre8wzYM

— Crypto June 💎🎯 (@CryptoJune777) June 19, 2025