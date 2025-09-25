Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

De XRP koers lijkt na maanden van zijwaartse consolidatie klaar te zijn voor een grote beweging in oktober. Technische analisten zien een zogeheten ABCDE correctie bijna tot een einde komen. Dit is een patroon dat vaak voorafgaat aan een forse trendomslag.

Wat gaat Ripple doen in Q4 en wat betekent dit voor de Ripple koers verwachting 2025?

Ripple verwachting: technisch patroon wijst op grote uitbraak XRP koers

Sinds het begin van 2025 beweegt de XRP koers in een driehoekspatroon dat perfect aansluit bij de bekende ABCDE structuur uit de Elliott Wave theorie. Dit patroon treedt vaak op tijdens een periode van consolidatie, meestal in de vorm van een symmetrische driehoek. Het bestaat uit vijf opeenvolgende golven: A, B, C, D en E, die elkaar afwisselen en binnen steeds nauwere koerspieken en dalen bewegen.

Golf A start de correctie en zet de eerste beweging neer (meestal naar beneden na een stijging). Golf B herstelt een deel van de daling, maar blijft onder de vorige top. Golf C drukt de koers opnieuw omlaag, maar zakt niet onder de bodem van A. Golf D zet nog een opwaartse poging in, maar komt niet boven de top van B. Golf E vormt de laatste neerwaartse tik en voltooit de driehoek, waarna vaak een sterke uitbraak volgt.

Wat dit patroon zo belangrijk maakt, is dat het een spanningsopbouw laat zien: kopers en verkopers raken steeds meer in balans, waardoor de volatiliteit afneemt. Zodra punt E is bereikt, is de driehoek compleet en kan de koers uitbreken, meestal in de richting van de trend die voorafging aan de driehoek. Voor de XRP koers betekent dit dat wanneer de opwaartse trend van vóór de consolidatie zich voortzet, de kans groot is dat de koers na punt E omhoog uitbreekt.

Voor veel traders is dit een van de meest gevolgde patronen in de cryptowereld en het wordt vaak besproken in het laatste Ripple nieuws.

Einde van de correctie voor XRP koers

Momenteel bevindt de XRP koers zich bij punt (E), wat dus duidt op het einde van de correctie. Het gebied rond $2,65-$2,70 fungeert als stevige steun en zolang deze zone standhoudt, blijft de kans op een opwaartse uitbraak groot.

Hi all!#XRP is nearing completion of the corrective action: ABCDE and preparing for Lift-off! We are nearing the end of the consolidation. After this consolidation, and reclaiming $3.333 nothing will be able to stop what's coming. Road to Double Digits #XRPArmy Ohhh One… pic.twitter.com/u4LDOxf9Mx — Dark Defender (@DefendDark) September 24, 2025

Belangrijke weerstandsniveaus liggen bij $2,85, $3,00 en $3,10, maar vooral de $3,33 zone is heel belangrijk. Een overtuigende doorbraak boven dit niveau zou het startschot kunnen zijn voor een nieuwe bull run en zou de Ripple verwachting voor Q4 2025 aanzienlijk bullish maken. Ook de RSI begint te herstellen, wat wijst op toenemende koopdruk. Voor veel traders is dit een signaal om alvast posities op te bouwen voordat de daadwerkelijke uitbraak plaatsvindt.

XRP koers: capitulerende short-term holders kunnen bodem vormen

Interessant is dat de NUPL indicator voor kortetermijnhouders opnieuw onder nul is gezakt. Dit betekent dat veel recente kopers momenteel verlies lijden. Historisch gezien vormden zulke periodes vaak een bodem, omdat verkoopdruk opdroogt zodra zwakke handen hun positie hebben verlaten. Vergelijkbare signalen zagen we eind 2024 en in april 2025. Beide keren werd de daling gevolgd door een herstelrally.

Dit soort capitulaties zorgen er vaak voor dat het resterende aanbod in ‘sterke handen’ zit, waardoor zelfs een beperkte koopgolf een forse koersstijging kan veroorzaken.

Binance reserves op hoogste punt van het jaar

Een opvallende ontwikkeling is de toename van XRP reserves bij Binance, die nu boven de 3,5 miljard staan, het hoogste niveau van 2025. Hoewel dit in theorie kan wijzen op potentiële verkoopdruk, is de XRP koers opmerkelijk stabiel gebleven rond $2,80. Dit kan betekenen dat het grootste deel van deze tokens niet direct op de markt komt, maar inactief blijft.

Beleggers en analisten houden deze reserves scherp in de gaten: een plotselinge afname kan het startsein zijn voor een koersstijging, omdat het aanbod op de markt krimpt.

Wat gaat Ripple doen?

Alles wijst erop dat XRP zich in de laatste fase van consolidatie bevindt. Blijft de steun rond $2,65 overeind en breekt de XRP koers boven $3,33 uit, dan kan de Ripple verwachting voor Q4 2025 snel bullish worden. Targets van $3,50 tot zelfs $4,00 worden door sommige analisten genoemd als volgende haltes.

Voor investeerders betekent dit dat de huidige fase een interessant instapmoment kan zijn, mits men rekening houdt met de risico’s van een eventuele breakdown. Het volgen van de koersbewegingen rond de driehoek en de Binance reserves kan waardevolle inzichten geven om een strategische beslissing te nemen.

Wat is de Ripple koers verwachting 2025?

De Ripple koers verwachting 2025 ziet er technisch gezien spannend uit. Met een bijna afgeronde ABCDE correctie, capitulerende kortetermijnhouders en een kritisch breakoutniveau in zicht, lijkt de XRP koers klaar te zijn voor een grote stap. Of die stap naar boven of naar beneden is, zal de komende weken blijken.

De XRP koers staat dus op een kantelpunt en de komende weken zullen cruciaal zijn voor de Ripple koers verwachting 2025. Voor wie zich afvraagt wat Ripple gaat doen, is dit hét moment om het laatste Ripple nieuws en de grafieken op de voet te volgen.

