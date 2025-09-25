Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Когда Биткоин рухнул ниже $113 000, долгосрочные держатели смогли извлечь выгоду: данные ончейн-аналитики показывают, что они зафиксировали свыше $120 млн прибыли. В такие моменты видно, кто на рынке держится за долгосрочные цели, а кто уступает эмоциям. Одновременно с этим растет интерес и к проектам, которые помогают сделать этот рынок понятнее. Одним из таких проектов является SUBBD – AI-платформа для авторов контента с собственным токеном $SUBBD, возможностью стейкинга, токенизированного доступа к контенту, а также функционалом для создания голоса, видео и трансляций.

Кто такие LTH-киты и что они сделали

Под «LTH-китами» понимают держателей Биткоина, которые удерживают свои монеты более 155 дней и располагают большими суммами – больше 1 000 BTC. По оценкам аналитиков, именно эти игроки сумели зафиксировать прибыль, когда цена начала падать: 21 сентября BTC опустился к $112 000, и кит-доминирующие адреса вывели прибыль более чем на $120 млн. Это масштабная реализация дохода – особенно на фоне напряженности на рынке и общей волатильности.

Короткосрочные держатели (STHs), напротив, оказались в проигрыше. В период падения они отправили на централизованные биржи около 15 700 BTC с убытком. Это говорит о том, что менее опытные участники рынка часто продают в стрессовых ситуациях – добавляя давление на цену.

Если заглянуть глубже, данные показывают, что совокупная реализованная прибыль долгосрочных держателей в текущем бычьем цикле уже составляет порядка 3,4 миллиона BTC. Это выше, чем в большинстве предыдущих циклов. Это не просто цифры. Это отражение того, что крупный капитал все еще активно участвует, несмотря на панические настроения.

SUBBD: проект, который делает крипту ближе

Это подход, когда токен не просто средство спекуляций, а часть рабочей платформы. SUBBD предлагает комплекс функций: AI-инструменты создания контента, генерация видео и голосовых заметок, возможности стримов и маркетинга, эксклюзивный токенизированный доступ к контенту. Кроме того, есть стейкинг токена $SUBBD с обещанным APY, пресейл, в котором можно участвовать как криптовалютой, так и картой, и распределение токенов, включая маркетинг, бонусы для контрибьюторов и развитие продукта.

Проект часто сравнивают с мемкоинами из-за токена и хайпа вокруг нового, но SUBBD отличается тем, что строит инфраструктуру, ориентированную на создателей и пользователей, а не только на быстрый доход. На сайте указаны аудиты – логотипы SolidProof и Coinsult – и дорожная карта проекта, где описаны этапы от MVP до запуска платформы и приложения. Это добавляет доверия, хотя всегда важно проверять детали проекта.

Что делать инвестору

Для тех, кто хочет действовать сейчас, есть несколько разумных шагов:

Снизить леверидж и распределить покупки во времени, чтобы не попасть под очередной обвал.

Удерживать ключевые уровни: $113 000 и $115 000 – фиксация выше них может дать шанс на восстановление, пробой ниже может вести к тесту на $105 000.

Использовать стоп-лоссы и следить за ончейн-индикаторами, такими как движение монет на холодные кошельки и доминирование стейблкоинов вроде USDT.

И при этом, если рассматривать перспективу, проекты вроде SUBBD могут стать хорошими возможностями. Они дают пользователям и создателям контента инструменты, а не просто обещания. Если платформа реализует планы дорожной карты честно и качественно, и аудит смарт-контрактов подтвердится, это может быть проект, который со временем вырастет как по функционалу, так и по сообществу.

Итог

Вывод прост: рынок испытывает естественное очищение. Киты фиксируют прибыль, слабые руки продают в убыточных позициях, и волатильность заставляет задуматься. Но на этом фоне видно возможность – не просто для тех, кто жаждет быстрой прибыли, а для тех, кто думает о будущем. SUBBD – яркий пример, что можно строить нечто устойчивое, с пользой, не просто участвовать в шуме. И наличие проверок, roadmap и функций для создателей контента делают его интересным проектом, который стоит держать в поле зрения.