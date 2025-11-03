Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

На платформе CoinPoker завершился самый масштабный в истории PLO Cash Game World Championship, в котором приняли участие более 900 игроков за 90 столами. Теперь CoinPoker объявила о запуске акции PLO AfterParty.

С 3 по 17 ноября пользователи смогут продолжить играть в Pot Limit Omaha, одновременно участвуя розыгрыше призового фонда в $70 тыс. Согласно условиям акции, CoinPoker будет ежедневно прибавлять по $5 тыс. к стандартным $12 тыс., которые делят между собой игроки из таблиц лидеров. В итоге дополнительный призовой фонд во время AfterParty составит $70 тыс.

Представители CoinPoker пояснили, что инициатива стала благодарностью сообществу PLO, сделавшему чемпионат рекордным по активности и размеру ставок.

«Вы сделали чемпионат PLO CGWC незабываемым. Теперь пришло время отпраздновать это вместе. Свет не гаснет, а столы продолжают работу. Добро пожаловать на PLO CGWC AfterParty!» — говорится в заявлении команды.

Новая механика CoinRaces Points

Одновременно с запуском AfterParty CoinPoker обновила систему CoinRaces Points. Теперь очки начисляются быстрее и сохраняются дольше.

Обновление дает пользователям дополнительный стимул для участия в турнирах, а также расширенные возможности для повышения своего рейтинга.

CoinPoker известна как ведущая площадка для Pot Limit Omaha. PLO AfterParty стала логичным продолжением этой стратегии. Акция укрепляет позиции платформы и делает игру еще интереснее для широкой аудитории.

Формат участия

Любой пользователь CoinPoker может присоединиться к акции, участие не требует квалификации или предварительного отбора. При этом каждая сыгранная раздача влияет на положение в таблице лидеров: чем выше активность, тем больше шансов попасть в число победителей дня.

Участников ждут:

ежедневный призовой фонд в $12 тыс. + $5 тыс. дополнительно в рамках PLO AfterParty

круглосуточные кэш-игры в формате PLO

высокий трафик и выгодный рейкбек

возможность играть с участниками любого уровня

дополнительные вознаграждения за стабильную активность

Акция продлится с 3 по 17 ноября 2025 года на всех PLO-столах CoinPoker. Призовой фонд включает включает ежедневные $12 тыс., а также дополнительные $70 тыс. за все время мероприятия.

Каждая партия на PLO AfterParty — это шанс для любого игрока приблизиться к крупному выигрышу.

О платформе CoinPoker

CoinPoker — международная платформа для онлайн-покера с высокими ставками. Она объединяет профессионалов и энтузиастов со всего мира. Платформа заслужила доверие игроков благодаря использованию блокчейн-технологий, обеспечивающих прозрачность и безопасность всех операций.

Площадка также известна своей системой коротких рейтингов CoinRaces, обновляющихся каждые четыре часа. Такой формат позволяет регулярно поощрять самых активных и успешных участников.

CoinPoker принимает депозиты в BTC, ETH, USDT, USDC и других популярных монетах. Также поддерживается торговля через Crypto Futures и пополнение счета в фиате более чем в 20 странах.

Платформа делает ставку на удобство, честную игру и инновации, предлагая поклонникам онлайн-покера новые форматы участия и дополнительные возможности для заработка.