Shiba Inu(SHIB)は、ミームや話題性を背景に一時は暗号資産市場の中心に躍り出た。しかし、その熱気が冷めつつある中、多くの投資家は、実用性があり、持続可能な成長が見込めるトークンに関心を移し始めている。そうした中で注目されているのが、Telegram上で利用可能なブロックチェーンベースのトレーディングボット「Snorter(SNORT)」だ。プレセールではすでに100万ドル(約1億5,800万円)以上を調達しており、次なる注目トークンとしての地位を築きつつある。

ミーム主体のトークンであるSHIBとは異なり、Snorterは明確なユーティリティ(実用性)を提供する。Solana(ソラナ)ブロックチェーン上に構築されたスナイパーボットで、Telegram上から直接アクセスできる点が特徴だ。スナイピング、スワップ、指値注文、ハニーポットやラグプル(詐欺的なプロジェクト)の検出、コピートレードなど、ミームコイントレーダーの課題を解決する機能が揃っている。手数料は0.85%と低く、初心者から上級者まで幅広い層に支持されている。

Snorterのプレセールは開始から数週間で100万ドル(約1億5,800万円)以上を調達し、大きな注目を集めている。トークン価格は0.0935〜0.0955ドル(約14〜15円)から始まり、段階的に上昇している。トークン総供給量は5億枚であり、供給の限られた中で需要が高まることにより、価格上昇が期待されている。

Snorterは単なるトレーディングボットではなく、エコシステムとしての側面も持つ。保有者はSNORTトークンをステーキングすることで、年利換算で278~767%という高いリターンを得ることができる。また、ガバナンス投票への参加やエアドロップ、トレジャリー(資金管理)による報酬、限定機能の利用といった特典も用意されている。これにより、コミュニティの長期的な関与が促進される。

セキュリティはSnorterの大きな魅力のひとつだ。Solana上に構築されており、今後はEthereumやEVM(Ethereum Virtual Machine)対応も予定されている。プライベートRPCネットワーク(高速・MEV耐性のある接続)上で稼働するため、トランザクション速度と安全性が高い。CoinsultおよびSolidProofによる監査では、重大な問題は検出されず、所有権放棄済み、ブラックリストなし、ハニーポットではないことが確認されている。βテストにおける詐欺検出精度も約85%と高水準だ。

Telegramとの連携は単なる話題性ではなく、すでに多くの仮想通貨トレーダーが利用しているプラットフォームを活用するという合理的な判断によるものだ。スナイピングやコピートレード、ポートフォリオの追跡、指値注文などの高度な機能がチャットコマンドで簡単に使える。速度、利便性、セキュリティが融合し、単なるミーム投資以上の価値を提供している。

Snorter(SNORT)は、ミーム要素にとどまらず、Telegram上での仮想通貨取引を実用面から支えるエコシステムとして設計されている。プレセールの勢い、先進的なボット機能、セキュリティ監査、高利回りステーキング、戦略的なトークノミクスにより、SHIBのような単なる話題性頼りのトークンとは一線を画している。SnorterがSHIBを超えるかは今後次第だが、長期的な意義あるプロジェクトとしての基盤をすでに築き始めていることは確かである。

※免責事項:本記事は投資助言を目的としたものではありません。暗号資産への投資にはリスクが伴うため、ご自身で十分に調査のうえ、慎重に判断してください。

