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Le marché des cryptomonnaies confirme son excellente dynamique en ce début de semaine du lundi 6 juillet 2026. Alors que le Bitcoin consolide sereinement ses positions au-dessus du seuil psychologique des 63 000 $, les investisseurs se tournent massivement vers les altcoins majeurs. Les réseaux d’infrastructure de premier plan affichent une santé de fer, portés par des gains hebdomadaires supérieurs à 11 % sur Ethereum, Solana et Hyperliquid.

Cette hausse généralisée met en lumière un besoin crucial pour l’écosystème : la libre circulation des capitaux entre ces écosystèmes florissants. C’est précisément sur ce créneau que LiquidChain (LIQUID), un projet de Layer 3 ultra-rapide, tire son épingle du jeu en approchant à grands pas du cap symbolique des 900 000 $ levés lors de sa prévente.

Altcoins en fête : Ethereum, Solana et HYPE mènent la danse

Les chiffres des sept derniers jours témoignent du retour en force de l’appétit pour le risque. Ethereum a bondi de plus de 12 % pour s’échanger à 1 770 $, tandis que Solana a enregistré une hausse de 11,6 %, s’établissant autour de 80,80 $. Le jeton HYPE d’Hyperliquid n’est pas en reste avec une progression spectaculaire de 13 %, atteignant les 71 $.

Pour les analystes techniques, les signaux sont au vert. L’analyste Daan Crypto (suivi par plus de 415 700 abonnés sur X) a d’ailleurs partagé une analyse clé : Ethereum continue d’évoluer dans un canal hebdomadaire solide initié fin 2025. Après avoir défendu avec succès le support historique de 0,026 ETH/BTC, le ratio se dirige vers la borne supérieure du canal. Un franchissement de cette résistance pourrait déclencher une véritable saison des altcoins.

$ETH Still consolidating in its weekly channel after defending the 0.026 level. This is getting relatively close to its upper bound again and a breakout here should signal more upside for ALT/BTC pairs relatively. Good one to watch in the week(s) ahead. pic.twitter.com/Md4GzsqHR5 — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 6, 2026

LiquidChain : le Layer 3 qui veut connecter Bitcoin, Ethereum et Solana

La fragmentation de la liquidité reste l’un des plus grands défis de la DeFi. C’est ici qu’intervient LiquidChain (LIQUID). Ce protocole de Layer 3 ambitionne de connecter la force de frappe financière de Bitcoin (1 200 milliards de dollars), la profondeur applicative d’Ethereum (39,8 milliards de dollars) et la vitesse d’exécution de Solana au sein d’un réseau unique et fluide.

That moment when you see the LiquidChain utility for the first time. 👁⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/KboySb8c4X — LiquidChain (@getliquidchain) July 2, 2026

Grâce à son architecture innovante, LiquidChain élimine le besoin de passer par des ponts (bridges) traditionnels souvent vulnérables aux failles de sécurité. Les transactions s’exécutent de manière atomique et instantanée via une machine virtuelle haute performance inspirée de Solana. Les développeurs peuvent ainsi déployer une seule application capable de toucher simultanément les utilisateurs des trois plus grandes blockchains du marché.

Une prévente à succès et un APY de 1 260 % pour les premiers investisseurs

L’engouement autour du projet se traduit directement dans les chiffres de sa phase de financement. La prévente de LiquidChain a déjà collecté plus de 888 000 $, se rapprochant de son prochain objectif de 900 000 $. Le jeton LIQUID est actuellement proposé au prix unitaire de 0,01477 $.

Pour encourager l’engagement à long terme, le projet propose un programme de staking particulièrement attractif dès l’étape de prévente, offrant un rendement dynamique de 1 260 % APY. Côté tokenomics, la répartition des jetons a été pensée pour soutenir la croissance durable du réseau : 35 % sont alloués au développement, 32,5 % au marketing, 15 % à la communauté, 10 % aux récompenses de staking et 7,5 % aux futures liquidités sur les exchanges (CEX/DEX).

Comment rejoindre l’écosystème LiquidChain dès aujourd’hui ?

Pour les investisseurs souhaitant se positionner sur ce projet d’infrastructure, le processus d’achat a été simplifié au maximum :

Via le site officiel : Vous pouvez connecter votre portefeuille Web3 directement sur le site officiel de LiquidChain et acheter vos jetons en ETH, BNB, SOL, USDT, USDC ou BTC. Une option d’achat par carte bancaire est également disponible.

Vous pouvez connecter votre portefeuille Web3 directement sur le site officiel de LiquidChain et acheter vos jetons en ETH, BNB, SOL, USDT, USDC ou BTC. Une option d’achat par carte bancaire est également disponible. Via l’application Best Wallet : Pour les utilisateurs sur smartphone, l’application partenaire Best Wallet permet d’accéder directement à la prévente dans l’onglet « Upcoming Tokens ». Cela permet d’acheter et de staker ses LIQUID en quelques secondes avec les mêmes conditions de prix et de rendement. L’application est téléchargeable sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store.

Pour ne rien manquer des développements techniques et des futures cotations, rejoignez la communauté sur le compte X de LiquidChain et sur leur canal Telegram officiel.

Participer à la prévente de LiquidChain dès maintenant