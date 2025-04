도널드 트럼프의 관세 발표로 인해 암호화폐 시장이 급락한 가운데, 파이코인이 지난 24시간 동안 15% 하락하여 0.5645달러를 기록했다.

PI는 2월 26일 최고가 2.99달러를 기록한 이후 81% 하락했을 뿐만 아니라, 일주일간 33%, 한 달간 67% 하락하며 매우 부진한 흐름을 이어가고 있다.

설상가상으로 파이코인은 정기적으로 새로운 PI 토큰을 계속 발행하고 있으며, 4월에는 1억 2,300만 PI가 언락될 예정이다.

바이낸스와 같은 주요 거래소들이 여전히 해당 코인의 상장을 거부하고 있는 가운데, 이러한 지속적인 언락(잠금 해제)으로 인해 향후 몇 달간 가격이 더욱 하락할 수 있을 것으로 전망된다.

파이코인의 현재 가격에서 특히 우려되는 점은 거래소 최초 상장가보다 더 낮은 수준으로 하락하며 새로운 역대 최저가를 기록하기 시작했다는 것이다.

이는 모멘텀 부족과 신규 상장 부재, 그리고 불리한 거시경제 환경이 맞물려 해당 토큰을 압박하면서 PI가 치명적인 하락세를 겪고 있음을 시사한다.

토큰의 상대강도지수(RSI·보라색)가 지난 주간 40과 20 사이를 반복적으로 오르내리며, 뚜렷한 모멘텀 부재 현상이 나타나고 있다.

이는 30기간 평균(오렌지색)이 계속 하락하는 가운데 상당한 과매도 신호를 나타내고 있다.

이러한 과대 평가는 일반적으로 조만간 바로잡히게 마련이지만, PI의 경우에는 실제로 회복될 수 있을지 여부가 불확실한 상태다.

설상가상으로, 아래 차트에서 보여지듯이 수요 부족 현상이 매월 수억 규모의 PI 토큰 언락과 맞물리고 있는 상황이다.

올해 7월에 2억 3,300만 PI가 출시될 예정으로, 여름철에 걸쳐 언락(잠금 해제) 상황이 더욱 악화될 것으로 전망된다.

현재 PI에 대한 수요가 매우 낮은 상황에서, 이러한 잠금 해제는 코인 가격을 더욱 하락시킬 것으로 전망된다.

앞서 언급했듯이, 바이낸스와 같은 거래소들이 여전히 해당 토큰의 상장을 보류하고 있어 이는 토큰 가치에 악영향을 미치고 있는 상황이다.

이러한 모든 요인들과 무역 전쟁 발발 가능성을 고려할 때, PI는 향후 몇 주간 추가 하락세를 보일 것으로 전망된다.

5월까지 0.40달러로 급락할 것이며, 7월에는 0.30달러까지 하락할 수 있을 것으로 전망된다.

현재 PI의 상황이 암울해 보이지만, 시장에는 전반적인 흐름을 거스르고 가까운 미래에 상승세를 보이는 것을 목표로 하는 새로운 코인들이 등장하고 있다.

이는 여러 프리세일 토큰들을 포함하며, 가장 좋은 경우 이들이 거래소에 첫 상장될 때 급등할 수 있다.

출시를 앞두고 주목받는 흥미로운 프리세일 코인 중 하나는 마인드 오브 페페(MIND)로, 현재 진행 중인 ICO에서 780만 달러의 투자금을 모집했다. 이 코인은 ERC-20 기반의 암호화폐다.

마인드 오브 페페 (MIND of Pepe)가 돋보이는 점은 암호화폐 시장을 학습하고 상호작용하는 자율 AI 에이전트를 곧 출시할 예정이라는 것이다.

한편으로는 소셜 미디어와 거래 데이터를 처리하여 시장 자문과 분석을 제공함으로써, 투자자들이 더욱 정보에 기반한 거래를 할 수 있도록 도움을 줄 것으로 예상된다.

반면에 현재 트렌드에 대한 통찰력을 활용하여 최대한의 바이럴 효과를 낼 수 있도록 설계된 자체 밈코인을 생성할 예정이다.

$MIND 네이티브 토큰을 보유하면 페페의 조언에 접근할 수 있으며, 자체 생성 토큰에 대한 얼리 액세스도 제공될 예정이다.

따라서 프리세일 결과가 시사하듯 해당 코인에 대한 수요는 상당할 것으로 예상된다.

투자자들은 마인드 오브 페페 웹사이트를 방문하여 호환되는 지갑을 연결함으로써 이번 판매에 참여할 수 있다.

마인드 오브 페페는 현재 0.0036524달러에 거래되고 있으나, 내일 이른 시간에 다시 상승할 것으로 전망된다.

