สองผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ Bitwise และ Grayscale ได้เปิดเผยค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับกองทุน XRP ETF ที่กำลังจะเปิดตัวแล้ว ส่งสัญญาณว่า Spot XRP ETF แรกของวงการอาจได้ฤกษ์เปิดให้เทรดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แม้จะยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ก็ตาม การเคลื่อนไหวครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นและเป็นที่จับตาของนักลงทุนทั่วโลก ขณะเดียวกัน การวิเคราะห์ราคา XRP จาก Gemini AI ก็ชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายราคาที่อาจปรับตัวขึ้นสู่ $4.50 ในระยะสั้น ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังในเชิงบวกนี้
เจาะลึกกลยุทธ์ “Fast-Track” ของ XRP ETF ท่ามกลางภาวะ Government Shutdown
สิ่งที่น่าสนใจคือเส้นทางการเปิดตัวของ XRP ETF ในครั้งนี้ แหล่งข่าวระบุว่า Grayscale กำลังใช้กลยุทธ์ “Fast-track” แบบเดียวกับที่เคยใช้กับ Solana ETF ซึ่งอนุญาตให้กองทุนสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน โดยไม่จำเป็นต้องรอการอนุมัติอย่างชัดเจนจาก SEC กระบวนการนี้เกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับภาวะ Shutdown ทำให้ SEC ต้องทำงานด้วยบุคลากรและทรัพยากรที่จำกัด
ตามแนวทางล่าสุดของ SEC ผู้จัดการกองทุนสามารถยื่นเอกสารจดทะเบียน S-1 โดยไม่มีการแก้ไขเพื่อชะลอเวลา ซึ่งหมายความว่าเอกสารจะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 20 วัน หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากเงื่อนไขเหล่านี้เป็นไปตามแผน ทั้ง Bitwise และ Grayscale อาจสามารถลิสต์ XRP ETF ของตนได้ภายในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการคริปโต ETF ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงมองว่า XRP อาจจ่อทะลุแนวต้านสำคัญที่ $3 ซึ่งเป็นสัญญาณที่นักลงทุนกำลังจับตาอย่างใกล้ชิด
วิเคราะห์ค่าธรรมเนียม XRP ETF ของ Bitwise และ Grayscale ใครได้เปรียบ?
จากการยื่นเอกสารล่าสุด Bitwise วางแผนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี 0.34% สำหรับ Bitwise XRP ETF ในขณะที่ Grayscale ตั้งค่าธรรมเนียมไว้สูงกว่าเล็กน้อยที่ 0.35% ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่เปิดเผยสำหรับ Dogecoin ETF ที่เสนอก่อนหน้านี้ การเปิดเผยค่าธรรมเนียมนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ทั้งสองบริษัทประสบความสำเร็จในการเปิดตัว ETF ที่อ้างอิงกับ Solana ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าหลายล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันแรก
Nate Geraci ประธานของ NovaDius Wealth Management กล่าวผ่านโพสต์บน X ว่า “การเปิดตัว Spot XRP ETF ถือเป็นการสิ้นสุดยุคแห่งกฎระเบียบที่ต่อต้านคริปโต” ความสำเร็จของ SOL ETF จาก Bitwise ที่มีปริมาณการซื้อขายวันแรกสูงถึง 56 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเปิดตัว ETF ที่แข็งแกร่งที่สุดในปี 2025 ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความต้องการของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ Altcoin ETF ประเภทนี้ รวมถึงกองทุนที่เชื่อมโยงกับ Litecoin และ HBAR ที่กำลังตามมา
Sometime in next two weeks, I expect launch of first spot xrp ETFs…— Nate Geraci (@NateGeraci) November 3, 2025
SEC had open litigation against Ripple for past five years, up until three months ago.
IMO, launch of spot xrp ETFs represents final nail in coffin of previous anti-crypto regulators.
Have come a *LONG* way.
นอกจากนี้ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นทำให้นักลงทุนจำเป็นต้องมี เคล็ดลับในการเลือกเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
