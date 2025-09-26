Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

De Ripple (XRP) koers is de afgelopen dagen met 9,1% gedaald en dook daarbij onder het cruciale punt van $3. Deze grens biedt nu flink wat weerstand. Bij sommige investeerders zorgt dit voor paniek, terwijl analisten als CasiTrades juist geloven dat de dip tijdelijk is. Volgens haar zal de XRP koers met Elliott Wave 3 straks exploderen.

Komt er een dramatische crash aan of breekt XRP binnenkort door met een bull run?

XRP koers op kantelpunt – crypto crash of bull run?

Crypto analist CasiTrades (@CasiTrades) deelde haar bevindingen over de XRP koers gisteren via X. Zij legt uit dat XRP de 0,5 Fibonacci support op $2,79 verloor nadat de altcoin deze week faalde om de weerstand op $3 te herpakken. Nu biedt ook de $2,79 enorme weerstand.

🚨 All Eyes on XRP’s Final Low Before Wave 3! 🚨 After a heavy rejection at the $3.00 resistance, $XRP has lost its major .5 fib support at $2.79 and even came back up to test it as resistance. The rejection was sharp and the RSI is reflecting strong selling pressure. This… pic.twitter.com/JX41C2sEPj — CasiTrades 🔥 (@CasiTrades) September 25, 2025

De analist wijst hierbij ook naar de Relative Strength Index (RSI), die de verkoopdruk bevestigt. In de grafiek die ze toevoegt, kwam de RSI een aantal keren onder de 30-grens terecht, wat een oversold gebied is. Later klimt de RSI weer iets opwaarts, maar de bears blijven voor verkoopdruk zorgen. Er is hier echter wel een opwaartse lijn te zien in de lows, en dat biedt perspectief op een bullish setup.

Volgens CasiTrades is de $2,715 het volgende belangrijke supportniveau. In de periode van consolidatie, was dit namelijk het laagste punt. Zij ziet een daling naar dit punt niet als een crash, maar als een “shakeout”. Dit is een periode waarin sommige traders de strijd opgeven en dat is soms juist nodig om een nieuwe bull run op gang te brengen.

Volgens de technische analyse voor oktober, heeft XRP momenteel te maken met een ABCDE correctie. Dit komt overeen met de gedachte van CasiTrades, namelijk dat de dip tijdelijk is en het sentiment elk moment kan gaan omslaan.

XRP verwachting – Wat gaat de Ripple koers doen?

Een laatste dip richting de $2,715 is realistisch zolang de weerstand op $2,79 aanhoudt. In de post, deelt CasiTrades daarbij een grafiek waarin ze een Elliott Wave uitgestippeld heeft. Momenteel zit XRP in de tweede golf, met een mogelijke dip richting $2,715.

Zodra dit laagste punt is aangetikt en alle “zwakke traders” de strijd opgegeven hebben, zal XRP volgens de analist flink gaan terugkaatsen en aan de derde Elliot Wave beginnen. Dan doorbreekt XRP opnieuw de $3 en overstijgt de altcoin de piek van $3,18 uit de eerste golf.

Signalen om in de gaten te houden tijdens dit historische moment voor XRP

Om te bepalen welke kant het op gaat voor XRP, zijn er verschillende indicatoren die investeerders nu in de gaten kunnen houden.

Ten eerste is er de RSI. Zoals in de grafiek hierboven te zien is, vormen de lage punten van de RSI een opwaartse lijn. Dit is een licht bullish signaal ondanks de lage RSI waarde. Als XRP zijn weg naar de $2,71 maakt, dan kunnen investeerders in de gaten houden of de RSI de opwaartse trendlijn vasthoudt. Zo ja, dan betekent dat dat het bearish sentiment afzwakt ondanks de daling.

Als XRP de $2,79 doorbreekt op de dagelijkse ‘candle close’, dan is dat een signaal dat het huidige momentum aan het kantelen is. Daarnaast is een doorbraak boven de $3 een bevestiging dat Wave 2 achter de rug is. De derde Wave kan dan van start gaan.

Dit is een historisch moment voor XRP. Met de bearish markt verliest de altcoin behoorlijk wat support en dreigt er een crypto crash. Aan de andere kant is dit het moment dat de “zwakkere spelers” opgeven waardoor de bodem in zicht lijkt. Als de bodem eenmaal aangeraakt wordt, ontstaat er een rally. Volgens crypto analist CasiTrades zit deze bodem op $2,715.

XRP alternatief voor kracht tijdens crypto crash

Ripple is niet de enige die het momenteel zwaar heeft. Ook andere cryptomunten leveren veel in. Zo daalde Ethereum (ETH) vandaag met 13,4% en Dogecoin (DOGE) met maar liefst 17,5%. Tijdens een crash als deze kopen sommige investeerders juist in omdat de koersen lager zijn.

Het is echter nooit met zekerheid te zeggen hoe lang de dip gaat duren en hoe diep de dip kan gaan. Andere investeerders kijken daarom juist naar nieuwe alternatieven die ervan kunnen profiteren als de markt straks weer op gang komt en explodeert.

Een opvallende kanshebber is Maxi Doge ($MAXI). Als de cryptomarkt straks op gang komt, kunnen de spierballen van deze meme coin namelijk weleens goed van pas komen om aan kop te komen. Maxi Doge werd onlangs gelanceerd in de presale en is het achtergestelde neefje van Dogecoin. Hij groeide op in de schaduw van deze populaire meme coin en dat was niet gemakkelijk.

DOGE werd gemakkelijk door iedereen geaccepteerd met zijn vriendelijke lachje, maar Maxi werd juist over het hoofd gezien. Deze kordate meme coin geeft zich echter niet zomaar gewonnen. Dag in, dag uit deed hij zware squats en andere oefeningen om zijn spierballen te kweken en zijn ego te redden.

In a sea of red, hold the green fam. pic.twitter.com/TKpRKiyiZ4 — MaxiDoge (@MaxiDoge_) September 25, 2025

Het doel van Maxi is om de alpha doge te worden van de cryptomarkt. Nu de cryptomarkt met flinke dalingen te maken heeft, is de timing van de meme coin perfect. Het project werkt met een PoW² protocol, oftewel Proof of Workout en Proof of Winning. Daarom organiseert deze veelbelovende crypto ook competitieve trading leagues om een community vol winnaars te creëren.

Hou jij van gym-bro humor en heb je een competitieve geest? Bemachtig dan vandaag nog jouw $MAXI tokens voordat de huidige crypto crash in een bull run verandert.

