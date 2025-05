Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

De Europese cryptomarkt staat op zijn kop sinds Tether (USDT) door de strengere MiCA regels noodgedwongen vertrekt van grote exchanges. Met een plotse leegte van ongeveer $150 miljard aan liquiditeit opent zich een unieke kans voor een nieuwe speler: Ripple’s RLUSD stablecoin. En dat blijft niet zonder gevolgen voor de Ripple koers.

RLUSD vult het gat

RLUSD is geen last minute project, maar een strategische zet van Ripple. De stablecoin werd al in december gelanceerd, draait zowel op de XRP Ledger als Ethereum en voldoet volledig aan de MiCA regels. Daarmee lijkt RLUSD precies op het juiste moment op de juiste plek te zijn.

The EU lost its most widely-used stablecoin with USDT being pulled from major exchanges across Europe, all thanks to new MiCA regulations—and Tether’s decision not to play along. That opens up a huge opportunity in the market. But the real question is: who’s going to benefit? The… pic.twitter.com/aqM5WWYTPg — Jake Claver, QFOP (@beyond_broke) May 22, 2025

Bitstamp, een van Europa’s grootste crypto exchanges, ondersteunt RLUSD al. Dat maakt de kans groot dat RLUSD de rol van USDT overneemt, zeker nu Circle met USDC en EURC moeite heeft om voldoende schaalgrootte te bereiken. Volgens analist Jake Claver combineert RLUSD namelijk het beste van twee werelden: compliance en wereldwijde adoptie.

Wat gaat de XRP koers doen?

Met het wegvallen van USDT en het momentum rond RLUSD groeit ook de aandacht voor XRP zelf. Dankzij de sterke band met zijn ecosysteem kan de token profiteren van het succes van RLUSD, vooral als dat leidt tot meer transacties op de XRP Ledger.

De Ripple koers heeft de afgelopen maanden al tekenen van herstel laten zien, mede dankzij de toenemende institutionele adoptie en juridische ontwikkelingen in de VS. Toch biedt Europa nu onverwachte groeikansen. Zeker als RLUSD daadwerkelijk de dominante stablecoin wordt, kan dat de vraag naar XRP verhogen.

Echter is de markt op dit moment onvoorspelbaar en gevoelig voor regelgeving. De Genius Act en bredere wetgeving kunnen nog extra druk zetten, maar ook onverwachte volatiliteit veroorzaken. Ripple lijkt daar nu beter op voorbereid dan ooit, maar het blijft een dynamische markt.

Welke stablecoin wint de strijd?

Waar USDC al langere tijd inzet op compliance, mist het nog steeds de schaalbaarheid van Tether. De toetreding van RLUSD verandert die balans. Ripple heeft namelijk al jaren strategisch gebouwd aan een wereldwijd netwerk van partnerships, met name in Azië. Die internationale voorsprong maakt RLUSD een serieuze kandidaat om het stablecoin verkeer in Europa over te nemen.

Wat RLUSD echt onderscheidt, is de combinatie van techniek en regelgeving. Door te draaien op zowel Ethereum als de XRP Ledger, biedt de stablecoin snelheid, lage kosten en interoperabiliteit, allemaal zonder regelgeving op te geven.

De impact op de XRP koers zou op middellange termijn wel eens flink positiever kunnen uitvallen dan veel traders nu verwachten. Want als RLUSD de standaard wordt in Europa, dan wordt Ripple plotseling niet alleen een technologiebedrijf, maar ook een drijvende kracht achter stablecoins in het algemeen.

