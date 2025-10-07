Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

Ripple zet afgelopen jaar snel nieuwe stappen om een steeds belangrijkere rol te gaan spelen in de financiële wereld. Het kwam al met de eigen RLUSD stablecoin, en heeft nu ook een licentie aangevraagd om als traditionele bank te kunnen gaan fungeren.

Zoals gewoonlijk komt er vanuit de bankenwereld veel kritiek op deze stap van Ripple, maar daar trekt het cryptobedrijf zich al jaren weinig van aan. Wat betekent de transformatie van Ripple en wat gaat Ripple doen als de licentie uitgegeven wordt?

Ripple nieuws: transformatie naar traditionele bank

De aanvraag van Ripple ligt op dit moment bij de OCC, de ‘Office of the Comptroller of the Currency’. In de aanvraag wil Ripple de Ripple National Trust Bank oprichten, een nieuwe nationale bank die als member van de OCC gaat fungeren.

Ripple filed for OCC charter to establish #Ripple National Trust Bank, overseeing $RLUSD settlements under federal regulation. HUGE FOR $RLUSD AND #XRP!! pic.twitter.com/IpISqXG4k4 — Levi | Crypto Crusaders (@LeviRietveld) October 6, 2025

Door op deze manier een gereguleerde bank op te richten, wil Ripple meer mogelijkheden krijgen om de RLUSD stablecoin op een goede manier te implementeren. Er wordt al enige tijd gewerkt aan deze stablecoin, maar door bij de OCC een licentie te verkrijgen, kan het deze stablecoin veel beter aanbieden aan partijen buiten de crypto wereld.

De OCC heeft 120 dagen om de aanvraag van Ripple te beoordelen. Gezien de aanvraag enkele maanden geleden ingediend werd, staat de deadline voor de OCC om tot een beslissing te komen op 28 oktober.

Wat gaat Ripple doen met Nationale Bank licentie?

Een officiële banklicentie voor Ripple zorgt er met name voor dat zowel XRP als de stablecoin RLUSD beter gebruikt kunnen worden door andere instanties die afhankelijk zijn van regulering. Zo kunnen traditionele banken de tokens gebruiken voor betalingen.

Vooral internationale betalingen kunnen hierin een grote verandering verwachten. Het hele ontstaan van Ripple is op deze betalingen gericht. Waar particulieren en instanties nu nog vaak lang op internationale transacties moeten wachten en hiervoor hoge kosten betalen, kan de blockchaintechnologie van Ripple dit vereenvoudigen.

Verder kan het met de licentie verder werken aan samenwerkingen met andere banken, bestaande infrastructuur en betalingsnetwerken.

Al met al een cruciale stap voor Ripple in de ontwikkeling van haar systemen. Daarnaast zorgt een officiële licentie ook voor een verdere legitimering van de token. Als een overheidsinstantie als de OCC een licentie afgeeft, zal dit zorgen voor een flinke groei in het vertrouwen van zowel instanties als traders in deze altcoin.

XRP koers bij goedkeuring licentie

De XRP koers staat momenteel op $2,96. In de afgelopen dagen schommelt de koers rond de belangrijke grens van $3, en lijkt het te wachten op een definitieve uitbraak boven dit niveau.

Zoals hierboven uitgelegd zorgt een banklicentie voor verder vertrouwen in de token. Naar verwachting stijgt de koopdruk terwijl de verkoopdruk afneemt, dit kan alleen maar zorgen voor een verdere stijging van de koers.

Daarnaast kan de uitgifte van een licentie samenvallen met de goedkeuring van XRP ETF’s. Met deze fondsen zal er opnieuw een extra instroom komen. Dit kan de koopdruk direct verder verhogen, waardoor er een sneeuwbaleffect kan ontstaan en de koers met gemak richting de vorige recordhoogte van $3,84 kan stijgen.

