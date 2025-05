Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

De Ripple (XRP) koers is over de afgelopen maand gezien met 7,65% gestegen. Het presteert daarmee niet zo uitmuntend als vele andere bekende cryptomunten, maar stijgt niettemin. Data wijst erop dat whales hun XRP holdings klaarzetten voor mogelijke winst.

Ripple koers onder druk door whale activiteit

Crypto whales zijn momenteel massaal grote hoeveelheden aan XRP naar de exchanges aan het brengen. Dit signaleert dat ze hun holdings ofwel willen herdistribueren, ofwel willen verkopen. Daarnaast is er op gecentraliseerde exchanges (CEX’s) te zien hoe de inflow aan XRP toeneemt. Zo werd er in totaal wel 440.000 XRP naar de CEX’s verplaatst op één enkele dag.

Deze activiteit suggereert dat whales, na een periode van accumulatie, dit moment kiezen om XRP te verkopen. Een reden hiervoor kan zijn dat XRP moeite heeft om belangrijke weerstandsniveaus te doorbreken. Vaak ligt er dan een koersdaling in het verschiet.

Is er een crypto crash voor XRP in zicht?

Op het moment van schrijven handelt de XRP koers op $2,4424, een lichte stijging van 0,93% ten opzichte van gisteren. Kijkend naar de indicatoren is er niet direct reden voor paniek. De Relative Strength Index (RSI) van 54 is neutraal. De kopers nemen op dit moment dus lichtelijk de overhand, maar er is ook een grote groep die nu kiest voor verkoop.

De moving averages zijn echter positief. De 20-daagse EMA beweegt zich nog ver boven de andere EMA’s en de 200-daagse EMA beweegt onderaan. Dit signaleert een opwaartse trend. Gezien de neutrale RSI, zullen de moving averages binnenkort mogelijk weer naar elkaar toe bewegen.

Als de 20-daagse EMA dan onder de 200-daagse EMA komt, geeft dat een bearish signaal af. Dat is dus iets om voor uit te kijken. Een neerwaartse doorbraak door het support niveau van $2,2879 zal de koers richting de $2,1047 kunnen brengen.

Een opwaartse trend is ook niet uitgesloten. Hiervoor zal XRP de weerstand op $2,4965 moeten verslaan. Er is echter een doorbraak door de $2,6550 nodig om het sentiment weer bullish te krijgen. Op 14 mei kwam de koers nog in de buurt van de $2,655, maar wist dit weerstandsniveau niet te passeren. Mocht het nu wel lukken, dan zal het optimisme groeien waardoor XRP de $3 weer kan testen.

Gaat Ripple dalen?

Was Ripple eind vorig jaar nog een van de beste altcoins, vandaag presteert het vrij matig. Met de whale activiteit is er dan ook een goeie kans dat de koers op de korte termijn inderdaad gaat dalen en mogelijk weer in de buurt van de $2 komt.

Dat XRP niet zo denderend presteert als andere cryptomunten, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat investeerders in november en december in XRP zijn gestapt, vanwege speculatie. Het einde van de rechtszaak tussen Ripple en de SEC kwam toen namelijk in zicht. De cryptomunt heeft nog steeds veel potentie op de lange termijn, maar moet zich nog grotendeels bewijzen.

Het zijn op dit moment nog met name retail investeerders die in de crypto geïnvesteerd hebben. Zij zien in dat XRP de potentie heeft om meer institutionele interesse aan te trekken. Dit werd ook beaamd met de aanvragen voor de spot XRP ETF’s. Maar de grotere investeerders hebben mogelijk iets meer bewijs nodig voordat ze voor de crypto kunnen warmlopen. Op de lange termijn heeft XRP echter wel potentie voor een flinke groei.

Verbeteringen op het Solana netwerk aangedreven door nieuwe cryptomunt

Op de lange termijn heeft XRP dus best wat potentie in huis. Maar waar andere cryptomunten de komende weken nog kunnen gaan knallen, zal XRP dit keer even achterblijven. Solana en Ethereum hebben meer potentie voor groei. Vooral Ethereum presteert in deze periode flink door de recente Pectra upgrade die het netwerk een stuk aantrekkelijker maakt. Solana zit echter ook niet stil en richt zich ook op verdere verbetering.

Het Solana ecosysteem is erg populair, maar heeft wel last van een paar grote issues. Het netwerk heeft namelijk wel eens last van opstoppingen en errors tijdens transacties. Het nieuwe crypto project Solaxy ($SOLX) speelt een belangrijke rol bij het helpen oplossen hiervan.

Ethereum heeft al eens bewezen hoe L2’s kunnen helpen om een netwerk kracht bij te zetten en Solaxy bouwde de allereerste Layer-2 solution op het netwerk van Solana. Hiermee kan het project zelf transacties verwerken en de informatie vervolgens in bundels naar Solana doorsturen.

Introducing: Igniter Protocol 🔥 We’re excited to officially announce Igniter — Solaxy’s native token launchpad protocol. Igniter gives $SOLX holders the power to create, launch, and bootstrap their own tokens directly on the Solaxy rollup. This is more than a launchpad. It’s… pic.twitter.com/DhNIguaPct — SOLAXY (@SOLAXYTOKEN) May 22, 2025

Solaxy richt zich niet alleen op Solana, want het werkt ook samen met Ethereum en breidt daarmee dit netwerk ook verder uit. Daarnaast introduceerde het onlangs een eigen token launchpad, de Igniter Protocol.

De presale van dit project is nog gaande, maar duurt nog maar 24 dagen. Om mee te doen voordat deze nieuwe cryptomunt op de exchanges komt, moet je dus niet te lang wachten. Op dit moment heeft het project al $39,5 miljoen opgehaald van investeerders die het volste vertrouwen hebben in deze crypto.

Nu naar Solaxy