Khi Bitcoin vượt qua đỉnh cũ và tiếp tục mang lại làn sóng tăng giá cho toàn bộ thị trường, mùa altcoin cũng chính thức nóng lên từng ngày.

Giữa cơn sóng đó, một dự án mới trên nền tảng Solana đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng crypto lẫn các “cá voi”—đó chính là Solaxy (SOLX).

Với tư cách là Layer-2 đầu tiên được xây dựng trên Solana, Solaxy đang đặt mục tiêu tăng giá gấp 100 lần và đồng thời định nghĩa lại những gì blockchain Solana có thể làm được.

Solaxy không phải là một meme coin đơn thuần. Đây là một dự án blockchain thực sự, sử dụng công nghệ Layer-2 để hỗ trợ Solana mở rộng. Dự án tập trung giải quyết những vấn đề quen thuộc như giao dịch chậm, mạng bị quá tải và khó mở rộng. Đồng thời giúp cải thiện tốc độ và hiệu suất toàn mạng.

Cách Solaxy hoạt động là xử lý giao dịch ngoài chuỗi (off-chain), gom lại thành từng cụm rồi xác minh một lần trên chuỗi (on-chain). Hệ thống này—được gọi là “công nghệ hoàng gia”—giúp mọi thứ nhanh và rẻ hơn nhiều. Nó đặc biệt phù hợp với các dApp, dự án DeFi và các lần ra mắt token mới.

Vào ngày 6/5, đội ngũ đã nâng cấp hệ thống node và cải thiện tốc độ cập nhật dữ liệu mạng. Điều này giúp hệ thống phục hồi nhanh hơn mỗi khi có cập nhật phần mềm.

Đến ngày 15/5, Solaxy chính thức ra mắt Testnet Bridge và kết nối với Solana Devnet. Đây là bước tiến lớn để đưa dự án gần hơn với blockchain thực sự.

Không lâu sau đó, họ bắt tay với Hyperlane để xây dựng bộ validator bảo mật cao. Nhờ vậy, testnet hiện tại chạy gần giống như một cầu nối thật sự có thể dùng được.

Giờ đây, người dùng đã có thể gửi đồng SOL gốc qua testnet bridge một cách nhanh chóng và an toàn. Đội ngũ vẫn đang tối ưu hệ thống để đảm bảo tương thích tốt với Solana và giúp hai mạng phối hợp mượt mà hơn.

Hiện tại, Solaxy chỉ hỗ trợ Solana, nhưng trong bản mainnet sắp tới sẽ mở rộng sang Ethereum—cho phép người dùng chuyển tài sản qua lại giữa các blockchain lớn. Việc ra mắt testnet bridge là bước ngoặt lớn trong mục tiêu kết nối đa chuỗi của Solaxy.

Ngoài ra, Solaxy còn tích hợp luôn cả Igniter Protocol—một launchpad giúp người nắm giữ $SOLX tạo và triển khai token mới, gần giống như Pump.fun của Solana. Điều này biến Solaxy thành một nền tảng khởi tạo ý tưởng chứ không chỉ là công cụ hỗ trợ mở rộng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Solaxy đã huy động được 39,4 triệu đô trong đợt presale, trong đó có khoản đầu tư 1 triệu đô gần đây. Còn 24 ngày nữa là kết thúc, và nhiều người tin rằng dự án sẽ dễ dàng vượt mốc 74 triệu đô trước khi đóng vòng cuối.

Từ nhà đầu tư nhỏ lẻ đến tổ chức lớn đều đang rót vốn. Đã có một cá voi mua riêng 400.000 đô $SOLX chỉ trong ngày 14/5. Những khoản đầu tư lớn như vậy cho thấy sự tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của Solaxy.

Presale hiện vẫn đang mở. Giá mỗi token là $0.001732, và bạn có thể mua qua website chính thức của Solaxy bằng ETH, USDT, BNB hoặc thẻ ngân hàng. Token này cũng đã có mặt trên ứng dụng Best Wallet cho cả Android và iOS.

Solaxy còn cho phép staking với mức thưởng 102%, rất phù hợp cho ai muốn kiếm thu nhập thụ động trong thời gian chờ token niêm yết. Tỷ lệ thưởng cao khuyến khích người dùng nắm giữ lâu hơn và hỗ trợ mạng lưới trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt.

Cộng đồng của Solaxy cũng đang phát triển rất nhanh, với hơn 76.000 người theo dõi trên X (trước đây là Twitter). Chính những người dùng năng động này đang thúc đẩy dự án tiến lên.

Khi Bitcoin tăng tốc và các altcoin trở nên sôi động, Solaxy xuất hiện đúng lúc để lọt vào tâm điểm. Các chuyên gia cho rằng: lượng vốn presale lớn, sự tham gia của cá voi, công nghệ blockchain tiên tiến và xu hướng thị trường tích cực—tất cả đều là dấu hiệu cho thấy Solaxy có thể là altcoin tiếp theo đạt x100.

Truy cập Solaxy ngay hôm nay

