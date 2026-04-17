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Vendredi 17 avril 2026 – Bitcoin reste à portée d’un signal haussier majeur, mais le marché n’a pas encore obtenu la confirmation qu’il attend. Le seuil des $75,000 concentre toujours la pression vendeuse, après une pointe jusqu’à $76,000 plus tôt ce mois-ci rapidement suivie d’un repli.

Pour les investisseurs particuliers, le message est assez simple : le momentum du BTC tient, mais la cassure décisive manque encore. En parallèle, les flux vers les ETF Bitcoin continuent pourtant de renforcer le tableau de fond, avec $954.05 million déjà enregistrés depuis le début du mois.

Ce décalage entre une résistance technique tenace et des flux redevenus constructifs pousse aussi une partie du marché à regarder plus loin que le seul prix du BTC. C’est dans cet environnement que Bitcoin Hyper (HYPER), un projet Layer 2 centré sur l’écosystème Bitcoin, a franchi les $32.4 million en prévente, alors que certains observateurs commencent déjà à viser le cap des $40 million avant le mainnet.

Le BTC cale sous $75,000, mais les flux restent franchement favorables

Bitcoin bute sur les $75,000 depuis plusieurs semaines, un niveau qui combine résistance psychologique et plafond technique depuis le début du mois de février. Malgré plusieurs rejets, l’actif n’a pas lâché beaucoup de terrain et s’est globalement maintenu au-dessus de $73,800 depuis mardi.

Le mouvement reste d’autant plus surveillé qu’il s’inscrit dans un rebond déjà solide depuis le point bas du 29 mars autour de $65,000. Autrement dit, les acheteurs sont toujours présents, mais ils doivent encore prouver qu’ils peuvent transformer cette zone en support durable.

Dans une publication sur X ce vendredi, l’analyste Michaël van de Poppe a mis en avant un contexte macro plus respirable, avec un reflux du VIX et une baisse de la volatilité sur le pétrole et l’or. Selon lui, ces éléments peuvent favoriser un retour plus net des capitaux vers les actifs risqués.

Il souligne par ailleurs que les ETF Bitcoin ont attiré plus de $300 million sur la seule semaine en cours, et estime que cette dynamique pourrait encore s’accélérer si l’appétit pour le risque continue de se redresser.

As long as the VIX continues to fall, and we're in a new equilibrium, where oil volatility goes down, Gold volatility significantly drops. What will you start to see? More inflows in the $BTC ETF as allocators can allocate more towards #Bitcoin. This week, so far: +$300… pic.twitter.com/lxd3G6CBq6 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 17, 2026

D’après van de Poppe, ce contexte laisse ouverte la possibilité d’un rallye vers $85,000–$88,000 dans les deux à quatre prochaines semaines. Ethereum et les altcoins pourraient alors suivre, à condition que Bitcoin ouvre réellement la voie.

Pourquoi les investisseurs se repositionnent aussi sur l’infrastructure Bitcoin

Quand le marché recommence à parier sur une nouvelle jambe de hausse du BTC, l’attention ne se limite pas à la pièce elle-même. Les projets qui cherchent à améliorer l’utilité, la vitesse et le coût d’usage du réseau Bitcoin reviennent aussi sur le devant de la scène.

Cette logique explique une partie de la traction actuelle de Bitcoin Hyper (HYPER). Le projet se présente comme une Layer 2 conçue pour attaquer les limites historiques de Bitcoin, notamment la lenteur des confirmations et des frais peu adaptés à un usage plus large.

Sur le plan technique, Bitcoin Hyper s’appuie sur la Solana Virtual Machine (SVM) afin de proposer des transactions rapides et des coûts réduits pour la DeFi, les paiements et les dApps, tout en s’adossant à la Layer 1 de Bitcoin pour la sécurité du règlement.

Le dispositif comprend aussi un bridge canonique sans confiance pour les transferts de BTC, avec des preuves ZK comme couche additionnelle de vérification.

Hyper L2 so fast ⚡️🔥 He clipped straight into the backroomshttps://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/UOur8GM5YO — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 17, 2026

Bitcoin Hyper dépasse 32,4 M$ : ce que les acheteurs regardent de près

La progression de la prévente est l’un des principaux marqueurs de l’intérêt actuel. Bitcoin Hyper a désormais levé plus de $32.4 million, ce qui en fait l’un des dossiers les plus suivis parmi les investisseurs à la recherche d’une exposition plus spéculative à l’écosystème Bitcoin.

Le token HYPER doit servir au paiement des frais de gas, au staking, à la gouvernance et à l’accès à certaines fonctionnalités premium. Sa structure d’émission repose sur une offre fixe de 21 billion de tokens, avec des allocations prévues pour le développement, le marketing, la trésorerie, la liquidité exchange ainsi que les récompenses communautaires et de staking.

Les premiers participants peuvent staker immédiatement leurs tokens pour un APY de 36 %. Au moment de la rédaction, le prix de HYPER est fixé à $0.0136787, avec une nouvelle hausse annoncée pour demain à mesure que la prévente avance par phases.

Le calendrier communiqué par l’équipe vise un lancement du mainnet au T3 2026. D’ici là, le projet travaille sur les audits, le déploiement du bridge et les premières intégrations de dApps.

Si Bitcoin parvient finalement à reprendre le dessus sur les $75,000, les solutions de scaling qui gravitent autour de son écosystème pourraient bénéficier d’un regain d’attention encore plus marqué. C’est ce scénario qui alimente en partie la montée en puissance actuelle de Bitcoin Hyper.

Comment acheter HYPER avant la prochaine hausse de prix

Pour ceux qui souhaitent se positionner, l’accès à la prévente reste relativement direct. Depuis le site officiel de Bitcoin Hyper, il suffit de connecter un wallet Web3 compatible, comme Best Wallet, puis de choisir le mode de paiement souhaité.

La prévente accepte l’ETH, l’USDT, l’USDC, le BNB, le SOL, ainsi que les achats par carte, ce qui élargit l’accès aux profils moins techniques.

Best Wallet propose en plus une intégration native via l’onglet « Upcoming Tokens ». Son application est disponible sur l’Apple App Store et sur Google Play.

Après l’achat, les tokens HYPER peuvent être stakés immédiatement pour profiter de l’APY de 36 %.

Au prix actuel de $0.0136787, les acheteurs entrent avant les listings sur les exchanges et avant l’activité attendue sur le mainnet. Le projet maintient aussi des canaux actifs sur X et Telegram pour suivre les avancées du développement, les prochaines annonces et les futurs listings.

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