Bitcoin อาจมีแนวโน้มขาขึ้นท่ามกลางแรงกดดันในตลาด จากดัชนี Advanced Sentiment Index นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิด หลังราคาแกว่งตัวผันผวน ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ปัจจุบันราคาเหรียญยังคงซื้อขายอยู่ในจุดสำคัญ หลังจากที่ใช้เวลากว่าเดือนพยายามกลับขึ้นไปเหนือระดับ $90,000 แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านได้สำเร็จ แม้จะมีความพยายามหลายครั้ง ฝั่งกระทิงก็ยังไม่สามารถยึดพื้นที่เหนือระดับนี้ได้ ทำให้ BTC ต้องเคลื่อนไหวในกรอบราคาที่สะท้อนถึงความไม่แน่นอนในตลาดการเงินโดยรวม

ความวุ่นวายในเศรษฐกิจมหภาคที่ได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าโลกและนโยบายที่ไม่แน่นอน ยังคงกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนและส่งผลให้ความผันผวนในตลาดยังคงอยู่ในระดับสูง

ในช่วงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของราคาของ BTC มีความผันผวนและไม่แน่นอน โดยฝั่งกระทิงพยายามปกป้องระดับแนวรับสำคัญ ในขณะที่ฝั่งหมีพยายามสกัดกั้นการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความกดดันในตลาดกำลังเพิ่มขึ้น และฝั่งกระทิงเผชิญกับบททดสอบสำคัญในการผลักดันราคาของ Bitcoin ให้ทะลุแนวต้านเพื่อยืนยันแนวโน้มการฟื้นตัว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีแรงกดดันในตลาด แต่ก็มีสัญญาณที่อาจบ่งบอกว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดอาจผ่านพ้นไปแล้ว ดัชนี Advanced Sentiment Index จาก CryptoQuant ชี้ให้เห็นว่าตลาดกำลังแสดงความเชื่อมั่นในเชิงบวกที่แข็งแกร่ง การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นที่สะท้อนถึงความสนใจจากผู้ซื้อที่เพิ่มมากขึ้น และความเชื่อมั่นที่กำลังก่อตัวในกลุ่มผู้เข้าร่วมตลาด

หากความเชื่อมั่นนี้คงอยู่และมีการสนับสนุนจากการเคลื่อนไหวของราคา ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับตัวขึ้นอย่างมีเสถียรภาพของ BTC หลังเผชิญช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนมานาน

BTC ยังคงซื้อขายอยู่ในกรอบราคาที่แคบ โดยเคลื่อนไหวระหว่างระดับ $81,000 ถึง $88,000 ท่ามกลางความผันผวนที่เพิ่มขึ้น

ความไม่แน่นอนได้แตะระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ หลังจากที่ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ ได้ประกาศภาษีศุลกากรที่ครอบคลุมทุกประเทศในคำปราศรัยวัน “Liberation Day” การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนี้ส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วตลาดการเงินโลก และยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคที่เปราะบางอยู่แล้ว

ตลาดคริปโตตอบสนองอย่างรวดเร็ว ขณะที่ BTC มีการแกว่งตัวในวันเดียวกันอย่างรุนแรง แต่แม้จะมีความผันผวน ก็ยังสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญได้ และยังคงอยู่ในกรอบราคาที่รวมตัว (ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ)

ฝั่งกระทิงยังคงพยายามที่จะสร้างแรงผลักดันเพื่อดันราคาขึ้นเหนือระดับ $88,000 ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มการฟื้นตัวครั้งใหม่

ทั้งนี้ ในท่ามกลางความวุ่นวาย ก็ยังมีความหวังเกิดขึ้น Axel Adler นักวิเคราะห์ชั้นนำได้แบ่งปันข้อมูลล่าสุดบน X โดยระบุว่า Bitcoin Advanced Sentiment Index กำลังแสดงค่าความเชื่อมั่นในเชิงบวกที่แข็งแกร่ง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าภายใต้สถานการณ์ที่ปั่นป่วน กลุ่มผู้เข้าร่วมตลาดยังคงมอง BTC ในระยะยาวอย่างมีความหวัง

แม้ว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นจะเป็นเพียงตัวชี้วัดเบื้องต้นและไม่ได้การันตีทิศทางของตลาด แต่การเพิ่มขึ้นของมุมมองในเชิงบวกก็อาจสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ซื้อที่ต้องการสนับสนุนราคาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคมีความมั่นคงมากขึ้น

สำหรับตอนนี้ BTC ยังคงอยู่ในช่วงสำคัญ โดยการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปอาจเป็นตัวกำหนดว่าฝั่งกระทิงจะสามารถกลับมาควบคุมตลาดได้หรือไม่ หรือจะต้องเผชิญกับแรงขายที่มากขึ้น

ขณะนี้ BTC กำลังซื้อขายอยู่เหนือระดับ $81,000 เล็กน้อย โดยรักษาแนวรับสำคัญไว้ได้ แต่ยังคงแสดงถึงความอ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดทางเทคนิคหลักอย่าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ซึ่งอยู่บริเวณ $86,000 ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ และ BTC ยังไม่สามารถทะลุผ่านได้ การพลาดซ้ำๆ นี้สะท้อนถึงสถานะที่เปราะบางของตลาด และความยากลำบากของฝั่งกระทิงในการสร้างโมเมนตัมกลับคืนมา

ณ ตอนนี้ ระดับ $81,000 ถือเป็นแนวรับสุดท้ายที่สำคัญ หากฝั่งกระทิงสามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้และสร้างฐานที่มั่นคงเหนือแนวรับดังกล่าว ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นและฟื้นตัวได้ แต่หากระดับนี้ถูกทำลาย อาจนำไปสู่การปรับฐานลึกลงอีกและเปิดโอกาสให้ราคาลดลงไปยังแนวรับที่ต่ำกว่า

สำหรับแนวต้านที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นระดับ $90,000 การกลับมายืนเหนือระดับนี้ได้ไม่เพียงแต่จะยืนยันแรงกระทิงที่ฟื้นตัว แต่ยังช่วยให้ Bitcoin อยู่ในจุดที่แข็งแกร่งทางเทคนิคมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่แนวโน้มการปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงใหม่ได้

อย่างไรก็ตาม จนกว่าจะเกิดการทะลุผ่านแนวต้านนี้ ตลาดยังคงอยู่ในภาวะตึงเครียด ฝั่งกระทิงจำเป็นต้องปกป้องแนวรับและสร้างแรงส่งใหม่ มิฉะนั้น อาจต้องเผชิญกับการลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงถัดไป

MIND of Pepe ($MIND) ถือเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง AI Agent เข้ากับเอกลักษณ์ของมีมยอดนิยมในธีม Pepe ซึ่งได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในกลุ่มชุมชนเหรียญมีม (meme coins)

โปรเจกต์นี้สามารถระดมทุนได้เกินกว่า 1 ล้านดอลลาร์ ภายในวันแรกของการเปิด Presale ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงความสนใจอันล้นหลามจากนักลงทุนทั่วโลก

ด้วยความคาดหวังที่สูงจากนักลงทุน MIND of Pepe ถูกมองว่าอาจกลายเป็นหนึ่งในโทเค็น AI Agent ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในปี 2025 โดยได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่ เช่น Franklin Templeton ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์และการวางแผนการลงทุน โดยมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 70 ปี โดยองค์กรนี้เชื่อมั่นว่า AI Agents จะกลายเป็นเทรนด์สำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดในอนาคต

หลังจากสิ้นสุดช่วง Presale เทคโนโลยี AI Agent ของ MIND of Pepe จะถูกเปิดตัวบนแพลตฟอร์ม X ซึ่งจะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลตลาดขนาดใหญ่ พร้อมทั้งนำเสนอการคาดการณ์ที่มีความแม่นยำแบบเรียลไทม์

ผู้ถือโทเค็น $MIND จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม ทั้งในด้านแนวโน้มของอุตสาหกรรมและโอกาสใหม่ๆ ในตลาด รวมถึงการเข้าถึงโทเค็นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก MIND of Pepe ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในอนาคต

MIND of Pepe กำลังสร้างความฮือฮาในชุมชนคริปโต โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มองหาโครงการที่มีศักยภาพในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนใจเทคโนโลยี AI หรือผู้ที่ชื่นชอบเหรียญมีม แนวโน้มของโปรเจกต์นี้อาจกลายเป็นตัวอย่างของการผนวกเทคโนโลยีเข้ากับวัฒนธรรมในโลกคริปโตได้อย่างน่าติดตาม

