Na een lange periode van bullish sentiment lijkt Bitcoin de top van deze cyclus te naderen. Dit kan een significante daling tot gevolg hebben, maar er zijn ook signalen dat het dit keer anders loopt. Daarbij heeft BTC recent meerdere nieuwe all-time highs genoteerd, wat ook vragen oproept over wanneer een piek wordt bereikt. Vandaag analyseren we een belangrijke indicator en bekijken we historische patronen.

Crypto markt balanceert tussen hoop en vrees

De Bitcoin koers beweegt al enige tijd relatief zijwaarts, maar met nieuwe all-time highs blijft de hoop op een rally aanwezig. Toch is elke keer wanneer BTC wel een ATH breekt, maar niet door kan stijgen, een signaal dat er weerstand ligt. Ook kan dit betekenen dat Bitcoin een piek heeft bereikt. Historisch gezien zou deze bull cycle binnenkort tot een einde moeten komen, zoals dat in 2017 en 2021 het geval was.

Deze keer zijn er echter meerdere factoren in het spel. Deze bull market beweegt zich stapsgewijs, wat in verbinding staat met de instroom van institutioneel kapitaal. Hierdoor is de markt nu groter dan ooit en is er meer liquiditeit en stabiliteit. Wel zien we een daling in het winstpercentage bij elke nieuwe rally, wat betekent dat de markt aan het matigen is. Het idee dat de markt een top nadert, wordt ondersteund door de Net Unrealized Profit/Loss (NUPL).

Zoals hierboven afgebeeld, ligt de NUPL indicator momenteel boven de 0. Dit betekent dat de prijs van Bitcoin hoger is dan de gemiddelde prijs waarop investeerders hebben ingekocht. Dit verhoogt de kans op toenemende koopdruk wanneer de crypto stijgt. Ondertussen zien we een daling in de mate waarin lange termijn investeerders deel van hun munten verkopen om winst uit te cashen.

Technische analyse: binnenkort bull cycle top?

Voor een duidelijker beeld van de huidige situatie bekijken we de Pi Cycle Top Indicator. De grafiek heeft een bereik van 2017 tot heden, en laat een patroon zien dat zich voordoet rond de top van de cyclus. De Moving Average van 111 dagen ligt momenteel ruim onder de Moving Average van 350 dagen (x2). Elke keer als Bitcoin aan het einde van een cyclus piekt, raken deze lijnen elkaar aan.

Dit betekent dat de markt dan zo oververhit is dat de 111DMA hetzelfde niveau heeft bereikt als het dubbele van de 350DMA. Het is historisch gezien een goed moment op te verkopen wanneer deze lijnen dicht naar elkaar toe kruipen.

Verder kijken: Bitcoin Hyper

