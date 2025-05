Bitcoin ką tik perkopė savo visų laikų rekordą – ATH, pasiekdamas $110 000. Kilimą paskatino švelnėjanti infliacija, JAV–Kinijos santykių atšilimas, ir institucinis kapitalas.

Rinkos dalyviai dabar spėlioja – kiek BTC dar gali pakilti? Ir kaip Bitcoin Bull Token pasinaudos šiuo neeiliniu šansu?

Per mėnesį BTC pabrango 16 %, o nuo balandžio žemumų – net 46 %. Palaikomas tiek techninių rodiklių, tiek investuotojų lūkesčių, Bitcoin tęsia savo bulių etapą.

Artimiausias taikinys – $120 000, tačiau jau kalbama ir apie didesnes sumas šiemet. Prekybos apimtys biržose auga, o Fear & Greed Index dar nepasiekė „ekstremalios“ godumo zonos.

Rinka patiria euforiją – ir su priežastimi. ETF’ų įplaukos šį mėnesį pasiekė $3,6 mlrd., o tokie vardai kaip Michael Saylor toliau perka BTC instituciniu mastu.

Taipogi, didžiausios kriptovaliutos, pavyzdžiui, Ethereum ir Solana, taipogi auga. Nuo jų neatsilieka ir šiuose tinkluose veikiantys naujausi memecoin projektai.

Kai BTC kaina pasiekia ATH, istoriškai didelio pelno bangos pereina į mažesnius projektus – altkoinus.

Ypač tuos, kurie turi tvirtą bendruomenę, greitą augimo potencialą ir mažą rinkos kapitalizaciją.

Vienas iš tokių projektų, kuris šiuo metu sparčiai išpopuliarėja – Bitcoin Bull Token (BTCBULL).

Bitcoin Bull Token yra naujas altkoinas, veikiantis aukštos spartos grandinėje, orientuotas į bendruomenę ir turintis memecoin potencialą su realiomis tokenomikos naudomis.

Jis naudoja Bitcoin simboliką ir naratyvą, bet yra lengvesnis, greitesnis ir dar tik pradeda savo augimo etapą.

Kodėl verta stebėti Bitcoin Bull Token dabar?

Bitcoin įveikė dar vieną istorinę ribą, tačiau jei ieškote tikrų pelno galimybių 2025 metais, Bitcoin Bull ir kiti nauji projektai gali pasiūlyti daug didesnę grąžą nei BTC ar ETH.

Istoriškai, kai Bitcoin pasiekia ATH, investuotojai ima ieškoti kitų galimų “raketų”. Bitcoin Bull Token šiuo metu atrodo kaip vienas iš tų projektų, kurie gali pasinaudoti likvidumo banga ir pritraukti ankstyvuosius investuotojus. Tai altkoinų metas – pasiruoškite.

👉 Nepraleiskite progos prisijungti prie Bitcoin Bull Token ankstyvo pardavimo – tai gali būti jūsų kelias į 100x.

