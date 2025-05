วันที่ 22 พฤษภาคม 2025 ราคาของ Dogecoin ได้ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 5% มาอยู่ที่ประมาณ 0.24 ดอลลาร์ มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าราคา Dogecoin จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกหรือไม่? โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลังในช่วง 30 วันที่ผ่านมาพบว่าราคา Dogecoin ได้ปรับตัวขึ้นมาแล้วกว่า 40% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่มากพอสมควร

นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Trader Tardigrade ได้แสดงความคิดเห็นผ่าน X โดยกล่าวว่าตัวชี้วัด Relative Strength Index (RSI) ของ Dogecoin กำลังส่งสัญญาณว่าราคาได้ผ่านช่วงฟื้นตัวไปแล้ว และขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่า “Mark Up Phase” ซึ่งถือเป็น 1 ใน 4 เฟสหลักของวัฏจักรตลาดตามทฤษฎี Wyckoff

ช่วง “Mark Up” หมายถึงช่วงที่ราคาทรัพย์สินเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านการสะสมจากนักลงทุนรายใหญ่แล้ว เป็นช่วงที่แรงซื้อมีมากกว่าแรงขาย ราคาทะลุแนวต้าน และเริ่มเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยช่วงนี้มักจะมีการสร้างระดับราคาสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง

จากภาพกราฟที่นักวิเคราะห์ได้หยิบยกมานั้น หากแนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป Dogecoin อาจมีโอกาสแตะระดับราคา 0.90 ดอลลาร์ในระยะกลางถึงระยะยาว

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในตลาดที่มีความผันผวนสูงเช่นนี้

