ตลาดกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Funds) สร้างสถิติครั้งสำคัญอีกครั้ง หลังจากมีกระแสเงินลงทุนไหลเข้าสู่กองทุนรวมกว่า 5.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์เดียว ถือเป็นระดับสูงสุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และยืนยันให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนสถาบันที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยสินทรัพย์หลักที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ Bitcoin และ Ethereum ซึ่งเป็นสองเสาหลักของตลาดคริปโตทั่วโลก
กองทุนในสหรัฐฯ ครองสัดส่วนการไหลเข้ามากที่สุด
จากรายงานประจำสัปดาห์ล่าสุดของ CoinShares ระบุว่ากระแสเงินลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมาจากฝั่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเงินไหลเข้าสุทธิราว 5 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่สวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนีตามมาเป็นลำดับสองและสาม ด้วยมูลค่า 563 ล้านดอลลาร์ และ 312 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ
สิ่งที่โดดเด่นคือกองทุน ETF ของยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุน เช่น iShares ของ BlackRock ที่มียอดเงินไหลเข้าสูงสุดกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ และ Wise Origin Bitcoin Fund ของ Fidelity ที่ตามมาอยู่ที่ 692 ล้านดอลลาร์ กระแสเหล่านี้สะท้อนความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงสินทรัพย์คริปโตผ่านเครื่องมือการลงทุนที่คุ้นเคยและมีมาตรฐาน
Bitcoin และ Ethereum รับเม็ดเงินสูงสุดในประวัติศาสตร์
สำหรับการกระจายเงินลงทุนในเชิงสินทรัพย์ Bitcoin ครองส่วนแบ่งสูงสุด โดยมีกระแสเงินไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงกับ BTC กว่า 3.55 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งนับเป็นจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) การไหลเข้าระดับนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการพุ่งทำราคาสูงสุดใหม่ของ Bitcoin จนหลายสำนักข่าวต่างพาดหัวว่า Bitcoin ทะลุฟ้าสู่ $125,000 สะท้อนความมั่นใจที่กลับคืนมาในตลาด
ในขณะเดียวกัน Ethereum ก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเช่นกัน ด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ภายในสัปดาห์เดียว โดยนักวิเคราะห์จำนวนมากเชื่อว่าโอกาสในการเติบโตยังไม่หยุดแค่นี้ ถึงขั้นมีมุมมองจาก AI ชื่อดังอย่าง Gemini ที่ฟันธงว่า Ethereum พุ่งเกินหมื่นแน่ หากกระแสกองทุนและการใช้งานจริงยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
Altcoins เดินหน้า แต่ยังแตกต่างตามความนิยม
นอกจากสองยักษ์ใหญ่อย่าง BTC และ ETH แล้ว สินทรัพย์อย่าง Solana และ XRP ก็สร้างสถิติการไหลเข้าที่น่าจับตา โดยโซลานามีเงินลงทุนกว่า 706 ล้านดอลลาร์ ส่วน XRP ตามมาที่ 219 ล้านดอลลาร์ ตรงกันข้ามกับเหรียญเก่าอย่าง Litecoin และ Cardano ที่แทบไม่มีเม็ดเงินใหม่เข้ามา ส่งสัญญาณว่าเม็ดเงินกำลังไหลไปสู่สินทรัพย์ที่มีการใช้งานจริงและนวัตกรรมที่ชัดเจนกว่า
นักลงทุนจำนวนไม่น้อยมองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่รอบใหม่ของตลาดคริปโต และยังเชื่อมโยงกับการคัดสรร เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่นักลงทุนสถาบันกำลังพิจารณาในเชิงกลยุทธ์
ปัจจัยมหภาคหนุนการลงทุนในกองทุนคริปโต
CoinShares ชี้ว่าปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการไหลเข้าครั้งมหาศาลนี้ มาจากการตอบสนองที่ล่าช้าต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ประกอบกับข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอ และความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาลสหรัฐหลังวิกฤติชัตดาวน์ เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากหันมาหาสินทรัพย์ทางเลือกอย่างคริปโตเพิ่มขึ้น
ในสัปดาห์ถัดไป ตลาดจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าเม็ดเงินจะยังคงหลั่งไหลเข้ามาสู่กองทุน ETF และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ อีกหรือไม่ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ราคาของ Bitcoin และ Ethereum ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นและทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่อง
Bitcoin Hyper โดดเด่นท่ามกลางกระแสกองทุนคริปโต
การที่ Bitcoin ทำสถิติสูงสุดใหม่ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันกำลังหันมาหาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเติบโตของคริปโตมากขึ้น ซึ่ง Bitcoin Hyper (HYPER) ในฐานะ Layer-2 ที่เชื่อมต่อความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความเร็วระดับ Solana VM กำลังเป็นโปรเจกต์ที่ตอบโจทย์ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดเต็มไปด้วยกระแสของ เหรียญมีมมาแรง และสินทรัพย์ใหม่ที่นักลงทุนแห่เข้าหา
นักวิเคราะห์ชี้ว่าหากกระแสกองทุนยังคงแรงต่อเนื่อง โครงการโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Bitcoin Hyper จะยิ่งได้รับแรงหนุนมากขึ้น ปัจจุบัน Presale ของ HYPER ระดมทุนเกิน 22 ล้านดอลลาร์แล้ว พร้อมดึงดูดวาฬและสถาบันอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นด้วยผลตอบแทนการ Stake สูงถึง 61% ทำให้ HYPER ถูกมองว่าเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ที่จะได้ประโยชน์จากการเติบโตของ Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวมในปี 2025
สำหรับผู้ที่อยากเข้าใจจุดเด่นของ Bitcoin Hyper แนะนำให้เริ่มจาก บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เพื่อเตรียมแนวทางที่เหมาะสม
ตรวจสอบสถิติจาก เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper ขณะติดตามบทสนทนาล่าสุดบน X และ ช่อง Telegram