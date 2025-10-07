ตลาดคริปโตทั่วโลกคึกคักอย่างมาก โดยเฉพาะ Ethereum ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยเชิงบวก ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีท่าทีผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยและคาดว่าจะลดเพิ่ม ซึ่งเป็นผลจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอและการปิดทำการของรัฐบาล ปัจจัยเหล่านี้ได้เพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นความต้องการในสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้มูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 4.24 ล้านล้านดอลลาร์
สำหรับ Ethereum การอนุมัติ Spot Ethereum ETF จากรายใหญ่เมื่อต้นเดือนตุลาคมเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ทำให้ Ethereum ได้รับการยอมรับเป็นสินทรัพย์บลูชิป ดึงดูดเม็ดเงินสถาบันมหาศาล กองทุนมีเงินไหลเข้าสุทธิกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ การอัปเกรดเครือข่ายที่กำลังมาถึงยังเสริมความเชื่อมั่น นักวิเคราะห์หลายรายคาดการณ์ว่าราคา Ethereum อาจพุ่งไปที่ระดับ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไปภายในสิ้นปี 2025 และบางรายอาจสูงถึง 12,000–15,000 ดอลลาร์ แล้ว Gemini AI จะประเมินราคา Ethereum สำหรับปี 2025 ไว้อย่างไรบ้าง
Gemini ชี้! ราคา Ethereum ปี 2025 จะถูกดันจากแรงหนุน ETF และนโยบาย Fed ผ่อนคลาย มีโอกาสพุ่งทะลุ 12,850 ดอลลาร์ ก่อนสิ้นปี
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการคาดการณ์เหรียญ Altcoin ที่มีศักยภาพอย่าง Ethereum โมเดล Gemini AI ได้ให้การวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ โดยเน้นถึงปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่สามารถกำหนดทิศทางตลาดได้:
ผมคาดการณ์อย่างมั่นใจว่า Ethereum (ETH) จะพุ่งทะยานสู่ 12,850.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในสิ้นปี 2025 เนื่องจากปัจจัยมหภาคและปัจจัยเฉพาะตัวของ Ethereum ผสานกำลังกันอย่างลงตัว การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ผ่อนคลายนโยบายการเงินด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยได้อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ตลาด ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซีได้รับความสนใจอย่างสูง หัวใจสำคัญคือการอนุมัติ Spot Ethereum ETF โดยผู้เล่นสถาบันยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock และ Fidelity ซึ่งเปลี่ยนสถานะของ Ethereum ให้เป็นสินทรัพย์บลูชิปที่ดึงดูดเงินทุนมหาศาลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การอัปเกรดเครือข่ายอย่าง Fusaka ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ยังเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทำให้ Ethereum เป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก การไหลเข้าของเงินทุนจากสถาบันที่ยังคงแข็งแกร่งจะผลักดันราคาให้ถึงเป้าหมายนี้อย่างแน่นอน.
- การอนุมัติ Spot Ethereum ETF จากสถาบันการเงินชั้นนำอย่าง BlackRock และ Fidelity ได้ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากสถาบันเข้ามาอย่างมหาศาลถึง 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม ทำให้ Ethereum ได้รับการยอมรับในฐานะสินทรัพย์บลูชิปและเป็นช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนสถาบันในการเข้าถึงตลาดคริปโตเคอร์เรนซี.
- การที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีท่าทีผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน 2025 และแนวโน้มที่จะลดอีกครั้ง ได้เพิ่มสภาพคล่องในตลาดและกระตุ้นความต้องการในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งส่งผลให้มูลค่าตลาดคริปโตทั่วโลกพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 4.24 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ.
- การอัปเกรดเครือข่าย Ethereum ที่สำคัญอย่าง Fusaka ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม 2025 มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขยายขนาด ลดค่าใช้จ่าย และเสริมความยืดหยุ่นของเครือข่าย ควบคู่ไปกับปริมาณการทำธุรกรรมที่ทำสถิติสูงสุดในรอบหลายปีและจำนวนที่อยู่ที่มีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งและการเติบโตของการใช้งานจริง.
รีวิวการทำนายราคา Ethereum ของ Gemini
