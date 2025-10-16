กระแสเงินทุนยังคงไหลเข้าสู่กองทุน Spot Ethereum (ETH) ETF อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าราคา Ethereum จะเผชิญกับแรงกดดันในการขายและดิ้นรนเพื่อรักษาระดับเหนือ 4,000 ดอลลาร์ก็ตาม โดยข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นว่าสถาบันการเงินขนาดใหญ่อย่าง BlackRock ยังคงเดินหน้าสะสมอย่างหนักแน่น สวนทางกับความผันผวนของราคาในตลาดคริปโตในภาพรวม ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับภาพรวมของตลาดที่กองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลสร้างสถิติใหม่ โดยมี Bitcoin และ Ethereum เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
เจาะลึก Ethereum ETF ของ BlackRock เงินทุนไหลเข้ามหาศาล
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ากองทุน Spot Ethereum ETF ในสหรัฐอเมริกามีเงินทุนไหลเข้ารวมกันถึง 169 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนการกระจุกตัวของเงินทุนอย่างชัดเจน โดยกองทุน iShares Ethereum Trust (ETHA) ของ BlackRock เป็นผู้เล่นหลักที่ดึงดูดเงินทุนไปมากถึง 163 ล้านดอลลาร์ ตามมาด้วย Bitwise ETHW ที่มีเงินไหลเข้า 12.31 ล้านดอลลาร์
ความสำเร็จของกองทุน Ethereum จาก BlackRock ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น โดย ETHA ยังสร้างปริมาณการซื้อขายสูงถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน และหากนับตั้งแต่ต้นปี 2025 กองทุนนี้สามารถดึงดูดเงินทุนได้แล้วมากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้ทะยานขึ้นไปอยู่อันดับที่ 15 จากกองทุน ETF ทั้งหมดกว่า 4,400 กองทุน ตัวเลขเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนสถาบันต่อ Ethereum ผ่านช่องทางการลงทุนที่ได้รับการกำกับดูแล ด้วยความสำเร็จของ ETF นี้เอง จึงไม่น่าแปลกใจที่การคาดการณ์อนาคต Ethereum ปี 2025 จาก AI จะมองว่าราคามีโอกาสพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
วิเคราะห์ราคา Ethereum (ETH): แนวรับ $4,000 จะต้านไหวหรือไม่?
หลังจากเผชิญแรงเทขายอย่างหนักที่ระดับ 4,400 ดอลลาร์ ราคา Ethereum ได้ปรับตัวลดลงเกือบ 10% และกำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่ 4,000 ดอลลาร์ ซึ่งดูเหมือนจะอ่อนแรงลงเรื่อยๆ สถานการณ์นี้ทำให้นักวิเคราะห์ในตลาดมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับทิศทางราคา ETH ในอนาคต
ในมุมมองเชิงบวก นักวิเคราะห์คริปโตอย่าง Ted Pillows ชี้ว่าตราบใดที่ราคา Ethereum ยังสามารถยืนเหนือแนวรับ 3,850 ดอลลาร์ได้ ก็ยังคงมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นในระยะสั้น และหากสามารถทะลุแนวต้านที่ 4,250 ดอลลาร์ไปได้ ก็อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ ประกอบกับปริมาณ ETH บน Exchange ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องอาจเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่าหากแนวรับที่ 3,850 ดอลลาร์ถูกทำลายลง ตลาดอาจเผชิญกับความผันผวนในขาลงที่รุนแรงขึ้น
$ETH is still holding above its $3,850 support level.— Ted (@TedPillows) October 16, 2025
The next key level to reclaim is $4,250, which could start a short-term uptrend.
In case Ethereum loses the $3,850 support level, expect more downside volatility. pic.twitter.com/4PpZBof456
ในทางกลับกัน Ali Martinez นักวิเคราะห์อีกรายได้ชี้ให้เห็นสัญญาณเชิงลบจากอินดิเคเตอร์ MACD บนกราฟรายสัปดาห์ของ Ethereum ที่กำลังจะเกิด Bearish Crossover ซึ่งในอดีต 2 ครั้งล่าสุดที่เกิดสัญญาณนี้ ราคา ETH ได้ร่วงลงถึง 43% และ 61% ตามลำดับ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของการปรับฐานครั้งใหญ่หากรูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำรอย ดังนั้น นักลงทุนจึงควรระมัดระวังและประเมินความเสี่ยงของตนเองอย่างรอบคอบ
Ethereum $ETH is on the verge of a bearish MACD crossover on the weekly chart. The last two times it happened, the price dropped 43% and 61%. pic.twitter.com/RRIjFeR63k— Ali (@ali_charts) October 16, 2025
