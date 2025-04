De Ethereum (ETH) koers blijft onder druk staan. Gisteren nam de crypto zelfs een nieuwe duikvlucht nadat Trump woensdag de handelstarieven officieel doorvoerde. Hiermee handelt ETH momenteel op $1779,80 en is met 6% gedaald vergeleken met een week geleden.

Is dit een tijdelijke dip of dreigt de koers onder de $1000 te komen?

Volgens gegevens van TokenTerminal is de ETH burn rate aan het afnemen nu de transactiekosten op het netwerk aan het afnemen zijn. De inkomsten van het Ethereum netwerk zijn daarmee behoorlijk gedaald. Momenteel zijn de inkomsten uit een transactiekosten $222,9 miljoen year-to-date, waarvan $19,1 miljoen in de afgelopen maand.

Ter vergelijking, de inkomsten uit een transactiekosten voor Solana zit year-to-date op $372,6 en voor Tron op $843,2. De lage inkomsten uit fees van Ethereum zijn zorgwekkend, aangezien het betekent dat het netwerk minder gebruikt wordt. Dit wijst op zijn beurt op verminderde adoptie van Ethereum en dat is ook te zien aan de daling in het aantal actieve Ethereum adressen.

De verminderde adoptie is ook te zien aan de hoge Ethereum ETF outflows. Zo steeg de outflow in maart bijvoorbeeld naar $403 miljoen. Hiermee is de outflow in totaal meer dan $2,3 miljard. Dit terwijl de Bitcoin ETF’s meer dan $36 aan inflow wisten te genereren sinds de invoering begin vorig jaar.

In december 2024 liet Ethereum nog zien waarom het een van de beste altcoins is toen het boven de $4000 uitkwam, maar op het moment van schrijven, zit het daar ver onder en zit het op een niveau die we sinds oktober 2023 niet meer zagen. Het feit dat het zo snel bergafwaarts is gegaan dit jaar, maakt veel investeerders onzeker over wat er nu gaat gebeuren.

Sommigen denken dat de koers bijna niet verder kán dalen, terwijl anderen erop wijzen dat de crypto met het huidige tempo binnenkort wel eens onder de $1000 terecht kan komen. Dit heeft niet alleen met de hierboven genoemde indicatoren te maken, ook de grafiek van de koers laat zien dat er druk neerwaarts is.

Sinds de koers eind 2023 begon te stijgen, liet Ethereum 3 duidelijk pieken zien waarbij het rond de $4000 handelde. Geen van de drie keren lukt het om dit niveau lang vast te houden, maar na de eerste piek, kon het vrij snel een nieuwe poging opwaarts maken om het niveau opnieuw te testen. Na de $4000 aan te tikken, daalde de koers echter naar $2246. Het kon hier nog vrij goed boven blijven. Na de derde poging opwaarts is Ethereum dit niveau echter regelrecht gepasseerd.

Het feit dat het nu opnieuw niet lukte om de hoge koers te behalen, zorgt voor wantrouwen onder investeerders, wat de koers mogelijk richting het support niveau van $1543 kan drukken. Een doorbraak door dit niveau, zal opnieuw de verkoopdruk versterken, waardoor de koers onder de $1000 kan komen.

De Relative Strength Index (RSI) is momenteel dan ook neerwaarts aan het gaan. Met een waarde van 30 of lager, spreken we van een bearish markt. Hoewel het nog niet zover is, bevestigt de dalende RSI wel dat de bearish druk aan het toenemen is.

De Ethereum koers is momenteel vrij laag en de indicatoren wijzen erop dat de ETH verder gaat dalen. Veel investeerders zullen dit mogelijk ook als een goed moment zien om Ethereum tegen een relatief lage koers te kopen. Dat zou een boost kunnen geven aan de koers.

Desondanks is de doorbraak door een aantal belangrijke supportniveaus vrij significant en is het momenteel onzeker wat er gaat gebeuren. Houdt er wel rekening mee dat een koers van $1000 een mogelijk scenario is, mocht je vandaag dus in Ethereum investeren en de prognose werkelijkheid worden, dan zal je investering van vandaag bijna halveren.

Ethereum is niet de enige cryptomunt die te kampen heeft met een neerwaartse druk. Daarom richten investeerders zich nu op nieuwe cryptomunten die nog in presale zijn. Deze presale crypto’s kunnen soms namelijk gigantisch profiteren als ze op de exchanges komen op het moment dat de markt weer bullish wordt.

Een interessante nieuwe cryptomunt die deze week pas geïntroduceerd werd, is SUBBD ($SUBBD). SUBBD is eigenlijk meer dan een cryptomunt, het is een leuk platform voor content creators en content consumers.

Het platform biedt een plek waar de creators de controle hebben over hun eigen werk en de hulp kunnen inschakelen van een AI manager. Ze kunnen AI ook inschakelen om te helpen bij foto en video editing en voor andere handige features.

Spotted: a shiny new token making its debut – and no, it’s not just another coin with a cute name.$SUBBD presale is now officially live. ✨

And between us? Early buyers don’t just get perks… they get power.

You know where to find it.

🔗 https://t.co/8yAMjVQD5E pic.twitter.com/g33ipi9kp2

— SUBBD (@SUBBDofficial) April 3, 2025