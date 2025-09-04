Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

加密貨幣交易所Gemini宣布，即將透過首次公開募股（IPO）籌集3.17億美元資金，計畫發行1,667萬股，預計每股定價區間為17至19美元。若以區間上限計算，公司總估值將達到22.2億美元，這筆募資也有望讓Gemini成為2025年幣圈中最受關注的上市企業之一。這不僅意味著該公司正式叩關資本市場，也再次引發外界對合規加密交易平台的長期潛力關注。

由Winklevoss兄弟創立的Gemini自2014年以來便堅持合規與透明的營運方針。此次IPO更是邀請到高盛、花旗、摩根士丹利及Cantor等傳統金融巨頭擔任主要承銷商，充分展現其對傳統資本市場的重視與融合意圖。從今年6月正式提交S-1招股說明書至今，Gemini在監管與披露上均表現出高度配合態度，也令外界認為其有潛力在上市後快速獲得機構與散戶青睞。

在比特幣與主流加密資產逐步走向制度化的趨勢下，Gemini具備「中型交易所」的靈活定位。一方面具備合規形象與穩健成長潛力，另一方面也能迅速應對市場變化，靈活推出新產品來應對散戶需求。當前美國加密貨幣使用率持續攀升，在監管輪廓日益明朗的背景下，Gemini的上市不僅是公司策略升級的體現，也代表整個產業邁向正規化資本市場的重要一步。

HYLQ 押注新興資產，鎖定 Hyperliquid 生態機會

與Gemini自上而下的制度化擴張不同，來自加拿大的上市公司HYLQ則選擇以投資方式介入新興市場，近期將其資金部分配置至備受期待的Hyperliquid（HYPE）生態系統中。這家總部位於安大略省的公司，目前在加拿大證券交易所（CSE）合法上市，並且持續提交審計報告，使投資者能夠及時追蹤其經營狀況與資產配置方向。

HYLQ的市值目前僅為3100萬加元，折合約2200萬美元，屬於典型的低價股。對於願意承擔一定風險、並熟悉風險管理的投資者而言，這類具有明確成長敘事的小型上市公司往往提供超額報酬的潛力。特別是當HYLQ選擇將資金導向Hyperliquid這類新興Layer2項目時，也為其股價未來增長開啟了敘事空間。投資該公司，不僅意味著參與其業務本身，也可透過股票間接參與Hyperliquid這條Layer2基礎設施的發展前景。

與一般場外交易（OTC）股不同，HYLQ在CSE的合規身份令其更容易受到監管部門與正式金融機構的關注，這也讓散戶可以透過像盈透證券（Interactive Brokers）這類平台方便地進行交易。對於希望捕捉下一個成長風口的資金來說，這樣的低價股具備槓桿式的價值放大潛力。

制度化與去中心化的並行成長

Gemini與HYLQ代表了加密資本市場中兩條截然不同的軌跡。一方面，Gemini透過IPO將傳統金融工具引入加密產業，將自身塑造成具備制度性背景的合規交易平台；另一方面，HYLQ則選擇自下而上的投資方式，押注Layer2與去中心化應用，透過資產配置建立未來敘事。這兩種模式並無優劣之分，但卻共同指向加密產業發展的下一階段：無論是交易所還是上市公司，都在尋找與未來價值對齊的方式。

從投資者角度來看，這也是佈局策略需要調整的信號。除了傳統的加密資產配置，參與上市公司如Gemini或HYLQ，也能提供另一種介入加密世界的通道。當傳統金融與加密市場逐步融合，股票與代幣不再是兩個世界的產物，而是同一條投資鏈條上的不同環節。

結論：新階段的加密資本策略

Gemini與HYLQ的案例清晰勾勒出2025年加密市場的新策略視角：一是透過IPO讓傳統資本市場參與合規平台的成長，二是透過股權投資滲透至Layer2與DeFi生態的核心。兩者的不同選擇共同組成了新階段的加密資本版圖，也為投資者提供了多維度佈局機會。在這樣的格局中，理解企業與技術的交錯，將成為捕捉下輪成長動能關鍵。