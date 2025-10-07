Ethereum (ETH) กำลังกลายเป็นเป้าหมายหลักของผู้เล่นสถาบันและรายใหญ่ที่เข้ามาสะสมอย่างมีกลยุทธ์ โดยมองว่า ETH เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหลักและสินทรัพย์สำรองระยะยาว ด้วยปัจจัยสำคัญคือความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากการ Staking ซึ่งสถาบันมองว่าเป็นวิธีการสร้างผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงต่ำ คล้ายกับ ‘พันธบัตรอินเทอร์เน็ต’ (internet bond) (ChainCatcher)
นอกจากนี้ ETH ยังตอบโจทย์เรื่องการกระจายความเสี่ยง (diversification) และเป็นเกราะป้องกันความผันผวนของตลาด เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่อ่อนแอและไม่สม่ำเสมอเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ดั้งเดิม บทบาทพื้นฐานของ Ethereum ในโลกของการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi), Stablecoins, และการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นโทเค็น (RWA tokenization) ทำให้ Ethereum เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับนวัตกรรมที่บริษัท Wall Street อย่าง BlackRock, JPMorgan และ UBS ให้ความสนใจเป็นพิเศษ (CryptoSlate)
การสะสมนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงจากการเก็งกำไรไปสู่การยอมรับ Ethereum ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหลักและสินทรัพย์สำรองเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว จนได้รับสมญานามว่า ‘น้ำมันดิจิทัลที่หายาก’ (scarce digital oil)
การประเมินมูลค่า ETH ในอนาคต: เป้าหมาย $7,500 กำลังมา?
แม้ว่าการสะสม ETH ของสถาบันจะเป็นที่ประจักษ์ แต่ประเด็นที่ยังคงเป็นข้อถกเถียงคือการประเมินมูลค่าในอนาคตของ ETH นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินชั้นนำต่างมีเป้าหมายราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองที่หลากหลายต่อศักยภาพของ Ethereum
ตัวอย่างเช่น UBS ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคา ETH เป็น 5,200 ดอลลาร์ภายในต้นปี 2026 (Nasdaq) ในขณะที่ Standard Chartered ได้ตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานยิ่งขึ้นไปถึง 7,500 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 (CoinTelegraph) ความคาดหวังเชิงบวกนี้ได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของเงินทุนจากสถาบัน ซึ่งในปีนี้มีมูลค่ารวมสูงถึง 19 พันล้านดอลลาร์ โดย 7 พันล้านดอลลาร์มาจาก Ethereum ETF โดยเฉพาะ และอีก 12 พันล้านดอลลาร์จากบริษัทต่างๆ (Binance) ซึ่งทำให้มี ETH กว่า 1.7 ล้าน ETH ถูกเพิ่มเข้าใน ‘คลังสำรอง ETH เชิงกลยุทธ์’ ภายในปี 2025 (PANews)
ปัจจุบันมูลค่าตลาดของ Ethereum อยู่ที่ 543.9 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นสินทรัพย์คริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับสอง และราคายังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับ 4,505 ดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 7.8% ในรอบสัปดาห์ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2025 (Trading News) การที่วาฬ (whales) ครอบครอง ETH ถึง 22% ของอุปทานหมุนเวียนและบริษัท Strategic Ethereum Reserve (SER) ถือครองเกือบ 4% ของอุปทานทั้งหมด (คาดว่าจะเพิ่มเป็น 6-10% ภายในสิ้นปี 2025) ประกอบกับปริมาณ ETH ที่มีอยู่ในการแลกเปลี่ยนลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 14.8% บ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านอุปทานและแนวโน้มราคา ETH ที่จะสูงขึ้น
การไหลเข้าของเงินทุนสถาบัน: ก้าวใหม่ของ ETH สู่ตลาดโลก
พัฒนาการสำคัญที่ยืนยันการยอมรับ Ethereum อย่างกว้างขวางคือการไหลเข้าของเงินทุนจากสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง BlackRock และ Fidelity ที่ร่วมกันลงทุนโดยตรงใน Ethereum กว่า 212.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2025 นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า Ethereum กำลังเข้าสู่ระยะใหม่ของเส้นโค้งการยอมรับ (CryptoBit Mag)
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 สถาบันกว่า 62% ได้เริ่มใช้กระเป๋าเงินแบบ Multi-signature และ Cold Storage เพื่อรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ของตน และ 60% ได้รวมเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการประเมินความเสี่ยง การเคลื่อนไหวของวาฬในการถอน ETH จำนวนมากจากการแลกเปลี่ยนเข้าสู่การดูแลตนเองยังเน้นย้ำถึงความต้องการด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และความคาดหวังในการเพิ่มขึ้นของราคา
นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบความถูกต้องแบบกระจายศูนย์ (Distributed validators) กำลังกลายเป็นทางออกที่สำคัญสำหรับการ Staking ของสถาบัน โดยนำเสนอความทนทานต่อข้อผิดพลาด ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และลดความเสี่ยงจากคู่สัญญา โซลูชันการรับฝากสินทรัพย์ (Custodial solutions) เช่น Coinbase Custody ยังมีประกันภัยที่สำคัญ (เช่น 320 ล้านดอลลาร์) สำหรับสินทรัพย์สถาบัน ซึ่งสร้างความมั่นใจในการลงทุนขนาดใหญ่ (papers.ssrn.com)
สถิติสำคัญ: Ethereum กับบทบาทในโลกการเงินสถาบัน
เงินทุนสถาบันไหลเข้า
$19 พันล้าน
ปีนี้ Ethereum ดึงดูดเงินทุนจากสถาบันได้รวม 19 พันล้านดอลลาร์ แสดงถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
เป้าหมายราคา ETH
$7,500
Standard Chartered คาดการณ์ว่าราคา Ethereum จะสูงถึง 7,500 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโต
ETH ในตลาดแลกเปลี่ยน
14.8%
ปริมาณ ETH ที่มีอยู่ในตลาดแลกเปลี่ยนลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 14.8% บ่งชี้ถึงอุปทานที่จำกัดและแรงกดดันด้านราคาที่อาจสูงขึ้น
การลงทุนตรงจากสถาบัน
$212.3 ล้าน
BlackRock และ Fidelity ร่วมลงทุนโดยตรงใน Ethereum กว่า 212.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2025 ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญของการยอมรับระดับสูง
