Changpeng Zhao, ex CEO di Binance, mette in guardia i trader sul lancio di token privi di caso d’uso.

Da questo punto di vista, MIND of Pepe ($MIND) si posiziona come uno degli agent AI crypto più promettenti del 2025, capace di combinare performance operative reali con l’appeal culturale delle meme coin.

Con il sostegno di finanziamenti solidi, una tecnologia nativa per il settore blockchain e un’attenzione strategica al product-market fit, MIND of Pepe si propone come nuovo punto di riferimento tra gli asset digitali ad alta utilità.

Gli investitori puntano su progetti con caso d’uso

Il settore crypto si trova in una fase in cui la funzionalità reale dei progetti ha assunto un ruolo centrale nel determinare la fiducia degli investitori. Questo cambiamento è stato fortemente sottolineato da Changpeng Zhao, ex CEO di Binance, che ha messo in guardia contro il lancio di token privi di caso d’uso concreto.

In questo contesto si inserisce MIND of Pepe ($MIND), un agente AI progettato specificamente per assistere i trader nell’identificazione di opportunità di mercato in tempo reale.

Con una capitalizzazione combinata dei token AI che supera i 20 miliardi di dollari, il settore è chiaramente in espansione, ma anche soggetto a un livello elevato di speculazione.

Secondo quanto dichiarato da CZ, il token deve essere lanciato solo quando la tecnologia è matura e risponde a una reale esigenza di mercato. MIND of Pepe adotta esattamente questa filosofia, avendo lanciato il proprio token solo dopo aver sviluppato un’infrastruttura AI pienamente operativa e testata.

Il crescente interesse verso $MIND dimostra come gli utenti siano alla ricerca di strumenti che uniscano caso d’uso e ritorno economico, evitando progetti che si limitano a cavalcare l’hype.

L’approccio di MIND of Pepe si distingue per l’adozione di un modello linguistico addestrato esclusivamente su dati del mondo crypto, rendendolo uno strumento perfettamente allineato con le esigenze dei trader digitali.

MIND of Pepe porta un’AI auto-evolutiva nei mercati crypto

Il cuore pulsante di MIND of Pepe è rappresentato da un motore di intelligenza artificiale autonomo, ottimizzato per interagire con reti blockchain, dApp e ambienti decentralizzati.

Questa capacità lo rende uno strumento operativo, e non solo teorico, per chi opera nei mercati crypto. La sua interfaccia, seppur simile a quella di un chatbot generico, cela un modello linguistico altamente specializzato, con addestramento mirato su oltre 60.000 tweet e 3.000 contenuti curati dalla community crypto.

Una delle tecnologie chiave utilizzate è la Retrieval-Augmented Generation (RAG), che consente al sistema di integrare dati in tempo reale, anziché basarsi esclusivamente su dataset statici.

Questo elemento si traduce in una maggiore reattività e capacità decisionale, un fattore essenziale in un settore in cui le dinamiche cambiano nell’arco di pochi minuti.

Il team ha inoltre previsto un sistema di aggiornamento continuo, pensato per mantenere l’IA sincronizzata con i cambiamenti di mercato. A questo si aggiunge un livello di persistenza, che consente al sistema di “ricordare” interazioni passate e adattarsi al comportamento dell’utente, rendendolo uno strumento evolutivo e non solo predittivo.

MIND of Pepe è progettato per essere utile sin da subito: non si tratta di una promessa futura, ma di una realtà che si evolve e migliora in tempo reale.

La trasparenza del team nello sviluppo continuo della tecnologia, condivisa regolarmente tramite aggiornamenti su X, conferisce ulteriore legittimità al progetto, rafforzando la fiducia della community crypto, come è possibile notare da diversi video presenti in rete.

Una prevendita da record: 7,8 milioni di dollari raccolti

Il successo iniziale di MIND of Pepe si riflette anche nei numeri raccolti nella fase di prevendita: 7,8 milioni di dollari. I fondi raccolti verranno reinvestiti nello sviluppo dell’infrastruttura tecnica, nel perfezionamento del modello linguistico e nell’espansione dell’ecosistema.

Al momento il token $MIND è disponibile al prezzo di 0,0036671 dollari, ma aumenterà di valore nella prossima fase di prevendita.

Il progetto ha stretto una partnership con Best Wallet, un nuovo wallet Web3 multi-chain.

Gli utenti possono acquistare il token utilizzando ETH, USDT o carta di credito, con la possibilità di visualizzare i propri asset direttamente nell’app prima ancora della fine della presale.

Inoltre, è possibile mettere in staking il token, con la possibilità di ottenere un rendimento percentuale annuo (APY) del 288%.

Per maggiori informazioni sul progetto, è possibile visitare il sito ufficiale di Mind of Pepe.

Detto questo, ricordiamo di fare sempre le proprie ricerche. Questo articolo è a scopo puramente informativo e non deve essere considerato una consulenza finanziaria.