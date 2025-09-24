Trusted Editorial content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. content, reviewed by leading industry experts and seasoned editors. Ad Disclosure

De wereld is weer een stap verder als het gaat om de integratie van crypto in het traditionele financiële systeem. Fold Holdings werkt namelijk samen het bekende Visa en Stripe om de Fold Bitcoin Rewards Credit Card te lanceren. Met deze kaart worden gebruikers beloond met Bitcoin (BTC) voor hun dagelijkse aankopen.

Hoe werkt deze kaart precies? Wat is de impact op de Bitcoin koers?

Bitcoin nieuws: Fold, Visa en Stripe werken aan Bitcoin rewards card

Fold Holdings, die bekend is geworden van zijn Bitcoin betaaloplossingen, maakte de samenwerking met Visa en Stripe gisteren bekend via social media platform X met de woorden: “Beloond in Bitcoin, gebouwd op Stripe, wereldwijd met Visa.”

Fold x @stripe x @Visa Together, we’re building the Fold Bitcoin Credit Card — designed to deliver up to 3.5% back on every purchase (2% instantly + up to 1.5% when you pay it off with Fold Checking). Rewarded in Bitcoin. Built on Stripe. Global with Visa. pic.twitter.com/x4vqwm1kjM — FOLD BITCOIN (@fold_app) September 23, 2025

Met de creditcard ontvangen gebruikers tot 3,5% terug van de transacties die ze doen. Hiervan wordt 2% direct teruggestort en gebruikers die de transacties via het checking account van Fold zelf aflossen, krijgen nog eens 1,5% extra terug.

De Bitcoin beloningen kunnen zelfs nog veel verder oplopen. Bij transacties bij grote retailers als Uber, Starbucks en Amazon, kan de beloning zelf zo hoog worden als 10%. Om met deze kaart beloningen te ontvangen van de veelbelovende crypto, hoef je tokens dus niet te staken of andere ingewikkelde stappen te zetten om het beloningsmechanisme op gang te krijgen.

De kaart is niet gemaakt om met Bitcoin of andere crypto te betalen. Tot nu toe gaat dat nog gewoon via fiat geld. Crypto liefhebbers wachten dus nog met smart op het moment dat je je bakje koffie bij Starbucks kan bestellen en in crypto kan betalen. Maar met deze kaart wordt wel degelijk een stap gezet om crypto te integreren in het traditionele systeem.

Gaat crypto SWIFT passeren?

Voor SWIFT partner Visa is dit een belangrijke uitbreiding die past binnen de crypto strategie van het bedrijf. Op dit moment werkt het bedrijf al enige tijd aan het verwerken van stablecoin betalingen en wordt er een infrastructuur gebouwd waarmee bijvoorbeeld banken en fintech bedrijven zelf tokens kunnen lanceren.

De Fold Bitcoin Rewards Credit Card is daarmee geen vervanging voor SWIFT die gebruikt wordt voor internationale overboekingen tussen banken. Het is eerder een toevoeging aan het financiële systeem.

Bitcoin verwachting: zorgt dit crypto nieuws voor een plek op Wall Street?

De lancering van een crypto gerelateerde creditcard is goed nieuws voor de cryptowereld. Met name voor Bitcoin gezien de link met Fold Holdings. Crypto is niet langer de underdog en deze samenwerking draagt eraan bij dat de adoptie van crypto steeds meer mainstream wordt.

Partijen als Visa en Stripe dragen er dan ook aan bij dat Wall Street steeds meer betrokken raakt binnen de sector.

Hoewel er in oktober een crypto rally verwacht wordt, zal de kaart zelf op de korte termijn niet zorgen voor een Bitcoin bull run. Maar na verloop van tijd draagt de kaart wel degelijk bij aan de acceptatie van, en het vertrouwen in, crypto. Dit zorgt vervolgens voor een meer volwassen sector en meer institutionele interesse. Op de lange termijn kan de kaart dus wel degelijk een flinke stijging van de Bitcoin koers op gang brengen.

