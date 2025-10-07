ท่ามกลางกระแส Altcoin Season ที่กำลังจะมาถึง Meme Coin กลับมาเป็นที่น่าจับตามองอีกครั้ง โดยเฉพาะ Wall Street Pepe ($WEPE) ซึ่งเป็นเหรียญใหม่ที่สร้างเสียงฮือฮาด้วยการประกาศขยายระบบนิเวศสู่เชน Solana พร้อมเตรียม Airdrop ครั้งใหญ่ในวันที่ 14 ตุลาคม 2025
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์ว่าราคาอาจมีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดด
เจาะลึก Wall Street Pepe เหรียญใหม่ที่กำลังมาแรง
Wall Street Pepe ไม่ใช่แค่ Meme Coin ธรรมดา แต่มาพร้อมกับแนวคิด ‘Main Street vs Wall Street’ ที่ต้องการสนับสนุนนักลงทุนรายย่อยให้สามารถเอาชนะนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดได้
โปรเจกต์นี้สร้างชุมชนที่แข็งแกร่ง โดยมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม X เกือบ 60,000 คน และมีผู้ถือโทเคนกว่า 81,000 ราย นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม Alpha Chat บน Telegram ที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลเชิงลึกสำหรับสมาชิก
เดิมทีโปรเจกต์มีกลไกการเผาเหรียญ โดยทุกการซื้อ Wall Street Pepe บนเชน Solana จะส่งผลให้ Wall Street Pepe บนเชน Ethereum ถูกเผา ซึ่งกลไกนี้กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 10 ตุลาคม 2025
อย่างไรก็ตาม การเผาเหรียญที่ผ่านมาได้กำจัดโทเคนออกจากระบบไปแล้วอย่างถาวรกว่า 4,300 ล้านโทเคนหรือคิดเป็นประมาณ 2% ของอุปทานทั้งหมด ซึ่งช่วยเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านมูลค่าของเหรียญใหม่ตัวนี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
วิเคราะห์ศักยภาพเหรียญใหม่ Wall Street Pepe กับการขยายสู่ Solana
จุดเปลี่ยนสำคัญของ Wall Street Pepe คือการปรับกลยุทธ์สู่การเป็น Multi-chain เต็มรูปแบบ โดยจะสร้างโทเคนเดียวแบบครบวงจรบน Ethereum ที่สามารถเชื่อมต่อกับเชน Solana ผ่านเทคโนโลยีเชื่อมต่อของ Wormhole การเคลื่อนไหวนี้จะช่วยเปิดประตูสู่สภาพคล่องมหาศาลบนเครือข่าย Solana ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความเร็วและค่าธรรมเนียมที่ต่ำ
สำหรับนักลงทุนที่เข้าร่วม ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม โดยโทเคนจะถูก Airdrop ให้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2025 ซึ่งผู้เข้าร่วมในช่วงแรกจะได้รับโทเคนบนเชน Solana ในจำนวนที่เทียบเท่ากับโทเคนบน Ethereum ที่ถูกเผาไป ณ เวลาที่ซื้อ นับเป็นกลยุทธ์ที่สร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายและทำให้เหรียญใหม่นี้พร้อมสำหรับกระแส Altcoin Season
คาดการณ์ราคา Wall Street Pepe โอกาสเติบโต 631% หลัง Airdrop
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคา Wall Street Pepe มีโอกาสเติบโตอย่างมีนัยสำคัญหลังการขยายสู่ Solana และการ Airdrop
ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ 0.00004745 ดอลลาร์และหากราคาสามารถกลับไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 0.0003473 ดอลลาร์ได้สำเร็จ จะคิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 631%
ปัจจัยบวกไม่ได้มีเพียงแค่การพัฒนาของโปรเจกต์ แต่ยังรวมถึงสภาวะตลาดโดยรวมที่ดัชนี CMC Altcoin Season Index อยู่ที่ระดับ 62 (เข้าสู่ Altcoin Season เมื่อสูงกว่า 75) ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินทุนกำลังไหลเข้าสู่ Altcoin มากขึ้น
นักเทรดผู้มีประสบการณ์หลายคนเริ่มหมุนเวียนเงินทุนจากเหรียญขนาดใหญ่อย่าง Pepe มาสู่เหรียญขนาดเล็กที่มีโอกาสเติบโตสูงกว่าอย่าง Wall Street Pepe ซึ่งทำให้เหรียญใหม่ตัวนี้น่าจับตามองเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้