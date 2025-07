Melalui analisis pasar kripto terbaru, ChatGPT dan AI telah mengidentifikasi tiga meme coin yang diperkirakan memiliki potensi kenaikan harga hingga 1000 kali lipat. Tiga proyek yang masuk radar tersebut antara lain Dogecoin (DOGE), SPX6900 (SPX), dan Snorter ($SNORT).

Seiring kembalinya momentum pasar altcoin, investor kembali melirik aset-aset berisiko tinggi seperti meme coin, yang menawarkan potensi imbal hasil luar biasa. Ketiga aset ini mulai mencuri perhatian karena menggabungkan kekuatan komunitas, aspek teknis menjanjikan, dan efek viral yang kuat.

Meski tergolong high-risk, daya tarik keuntungan ribuan persen membuat Dogecoin, SPX6900, dan Snorter menjadi pilihan utama bagi investor muda yang haus peluang eksplosif di pasar kripto.

Dogecoin (DOGE) kembali menjadi sorotan sebagai salah satu kripto berperforma unggulan di bulan Juli 2025. Dalam 30 hari terakhir, DOGE melonjak 46,02 persen dan kini diperdagangkan pada kisaran harga $0,2362 atau sekitar Rp3.861 (dengan kurs Rp16.359/USD).

Kapitalisasi pasar Dogecoin telah mencapai $35,49 miliar (sekitar Rp581,343 triliun), menempatkannya pada posisi delapan besar dalam peringkat kripto global. Volume perdagangan hariannya yang berada di angka $1,54 miliar (Rp25,197 triliun) menunjukkan bahwa minat pasar dan likuiditas DOGE tetap solid.

Kali ini, lonjakan harga Dogecoin bukan hanya didorong spekulasi semata, melainkan oleh adanya pengembangan teknologi signifikan dari tim MyDoge Wallet. Sebuah proposal bernama DogeOS telah diajukan untuk mengintegrasikan sistem zero-knowledge proof (ZKP) ke dalam jaringan Dogecoin lewat opcode baru, OP_CHECKZKP.

Sistem ini memungkinkan verifikasi bukti kriptografi dilakukan secara off-chain, sehingga tidak membebani jaringan utama. Mekanismenya mirip dengan layer-2 milik Ethereum, namun tetap mempertahankan kecepatan transaksi khas Dogecoin.

Proposal DogeOS juga dirancang agar kompatibel dengan node lama sehingga tidak memicu terjadinya fork jaringan. Pendekatan teknis yang mengedepankan stabilitas ini membuka peluang bagi Dogecoin untuk berkembang menjadi infrastruktur Web3 yang lebih luas, bukan sekadar alat pembayaran digital.

Dari sisi adopsi korporat, minat terhadap DOGE pun mengalami peningkatan signifikan. Perusahaan Bit Origin mengumumkan investasi senilai $500 juta ke dalam treasury Dogecoin, memperkuat posisi DOGE sebagai aset strategis, bukan hanya meme coin semata.

Jika proposal DogeOS mendapatkan persetujuan dan berhasil diimplementasikan, Dogecoin berpotensi memasuki siklus pertumbuhan yang lebih matang. Beberapa analis bahkan memprediksi bahwa harga DOGE bisa menembus $1,50 atau sekitar Rp24.538 dalam skenario pasar bullish, memberikan potensi return hingga 7,5 kali dari harga sekarang.

Baca juga: Daftar Proyek yang Akan Membuat Anda Kaya dari Crypto di Tahun 2025

SPX6900 (SPX) kini menjelma sebagai salah satu proyek meme coin paling fenomenal selama dua tahun terakhir. Token ini menghadirkan sindiran terhadap indeks S&P500 sambil memanfaatkan daya tarik budaya internet, dan berhasil mencatat kenaikan sebesar 66,76 persen dalam 30 hari terakhir. Harga SPX saat ini mencapai $1,96 atau setara Rp32.060.

Total kapitalisasi pasar SPX kini berada di angka $1,83 miliar atau sekitar Rp29,941 triliun. Sementara itu, volume transaksi hariannya menyentuh angka $49,18 juta (setara Rp804,167 miliar). Total suplai token mencapai 930,99 juta unit, dengan sirkulasi yang telah melampaui 93 persen dari total maksimalnya.

Keunikan dari SPX6900 terletak pada penolakannya terhadap konsep utility tradisional. Token ini membangun nilai berdasarkan kekuatan komunitas, gaya meme, dan ironi terhadap pasar, menjadikannya daya tarik tersendiri dalam ekosistem kripto yang semakin beragam.

SPX menjadi tolok ukur baru bagi proyek meme coin generasi mendatang. Banyak investor kini mencari proyek dengan karakter komunitas kuat—bukan hanya yang lucu atau unik, tetapi yang mampu menciptakan gelombang FOMO besar-besaran.

Menurut beberapa analis, SPX6900 masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar, terlebih jika gelombang altcoin bullish berlanjut dan investor institusional mulai mengincar aset kripto dengan likuiditas tinggi dan daya tarik viral.

Baca juga: Daftar Crypto yang Akan Naik di Tahun 2025

Snorter ($SNORT) hadir sebagai meme coin terbaru yang langsung menarik perhatian komunitas karena menawarkan kombinasi antara karakter meme dan fitur bot trading berbasis Solana. Saat ini, harga presale token ini berada di level $0,0993 atau sekitar Rp1.623 (kurs Rp16.359/USD).

Dalam tahap presale, Snorter telah berhasil mengumpulkan dana sebesar $2.456.817,97 dari target maksimum sebesar $2.822.982. Itu berarti setara dengan Rp40,180 miliar dari target Rp46,184 miliar. Jumlah ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap kombinasi fitur unik, arah roadmap yang jelas, dan pendekatan berbasis komunitas.

Snorter memperkenalkan Snorter Bot—sebuah trading bot berbasis Telegram yang berjalan di jaringan Solana. Bot ini dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses transaksi aset kripto. Terinspirasi dari aardvark, hewan penggali tangguh, Snorter Bot digambarkan sebagai alat cerdas untuk menemukan peluang tersembunyi di pasar meme coin.

Snorter Bot dilengkapi dengan beragam fitur mutakhir yang menjadikannya sebagai solusi komprehensif dalam ekosistem trading crypto. Beberapa fitur utama yang ditawarkan meliputi:

Bot ini juga memberikan dukungan untuk live listing pair baru di Solana dan memiliki biaya transaksi yang kompetitif hanya 0,85 persen—lebih rendah dibandingkan layanan bot lain seperti Maestro, Bonk Bot, atau Banana Gun. Semua fitur ini dikemas dalam dashboard Telegram yang intuitif, memungkinkan akses mudah bagi trader pemula maupun profesional.

Baca juga: Daftar Koin Micin Potensial 2025 – Tren, Potensi, dan Risiko yang Perlu Anda Ketahui

Pengembangan Snorter dibagi ke dalam empat fase utama yang dirancang untuk memastikan skalabilitas jangka panjang:

Tahap 1 – Pengembangan Awal: Meliputi riset pasar, perancangan bot, audit smart contract, dan peluncuran whitepaper.

Tahap 2 – Peluncuran Token: Fokus pada kampanye pemasaran, proses presale, pengujian beta bersama komunitas, serta peluncuran awal Snorter Bot di jaringan Solana.

Tahap 3 – Ekspansi Multi-Chain: Perluasan jaringan ke EVM seperti Ethereum, dan pengembangan dashboard lintas platform.

Tahap 4 – Perluasan Bot: Termasuk pengembangan API, kemitraan dengan protokol DeFi, dan sistem tata kelola komunitas yang lebih luas.

Struktur roadmap ini memperlihatkan keseriusan tim Snorter dalam menciptakan fondasi proyek yang solid serta memperluas kompatibilitas blockchain secara bertahap.

Distribusi token $SNORT dirancang untuk menunjang pertumbuhan proyek jangka panjang melalui alokasi yang strategis:

Jumlah total pasokan token adalah 500 juta $SNORT. Untuk saat ini, alamat kontrak Ethereum tercatat di 0x21F5B2BAcb67C94Aa0982cE7428f7d1B3c9cEB53, sementara alamat token versi Solana akan diumumkan dalam waktu dekat.

Baca juga: Koin Crypto yang Menjanjikan untuk Investasi di Tahun 2025

Investor yang memilih staking token $SNORT berhak memperoleh imbal hasil sebesar 9,51 token per blok Ethereum. Saat ini, total token yang telah dikunci dalam sistem staking telah mencapai 14.675.352 $SNORT. APR staking mencapai hingga 170 persen per tahun, menjadikannya opsi pendapatan pasif yang sangat menarik.

Distribusi reward bersifat dinamis dan bisa diklaim secara berkala. Proses pengelolaan dilakukan melalui Web3Payments, yang memastikan transparansi dan keamanan maksimal bagi peserta staking.

Token $SNORT tersedia di jaringan Ethereum dan Solana. Pembelian dapat dilakukan menggunakan ETH, SOL, USDT, USDC, atau bahkan kartu kredit, melalui widget resmi yang tersedia di situs Snorter. Bagi pengguna yang ingin melakukan perpindahan token antar jaringan, tersedia Portal Bridge sebagai solusinya.

Berikut langkah sederhana untuk bridging token:

Mau beli token Snorter ($SNORT) tapi bingung mulai dari mana? Panduan cara beli Snorter di Indonesia ini menjelaskan langkah-langkahnya secara jelas dan praktis, cocok bahkan untuk pemula. Tak perlu repot pakai banyak platform—cukup ikuti panduan ini dan Anda bisa mulai investasi sebelum presale habis! Klik sekarang dan amankan $SNORT Anda hari ini sebelum harganya melambung tinggi.

Apakah Anda penasaran berapa harga Snorter ($SNORT) bisa capai setelah listing? Temukan jawabannya di artikel prediksi harga Snorter ini yang mengupas potensi teknikal, roadmap, dan ekspektasi pasar. Prediksi kenaikan hingga ribuan persen membuat token ini jadi incaran para early adopter. Klik link-nya sekarang untuk tahu apakah Anda sudah terlambat atau masih sempat ikut!

Jika Anda masih belum kenal Snorter ($SNORT), sekarang waktu yang tepat untuk menyelami proyek ini lebih dalam. Artikel apa itu Snorter ini menjelaskan latar belakangnya, teknologi Solana-based trading bot-nya, dan fitur-fiturnya secara lengkap. Jangan sampai ketinggalan hype dan potensi besar dari meme coin generasi baru ini. Klik link dan kenali mengapa $SNORT begitu disukai komunitas!

Masih ragu apakah Snorter bisa dipercaya? Artikel investigatif ini membongkar semua fakta tentang proyek $SNORT dan menjawab pertanyaan penting: apakah Snorter token legit atau scam? Jangan sampai salah ambil keputusan hanya karena kurang informasi—klik sekarang untuk membaca hasil analisis menyeluruhnya. Dapatkan kejelasan sebelum Anda ikut presale!

Baca juga: Daftar Coin Baru Listing untuk Investasi di Tahun 2025

Dogecoin, SPX6900, dan Snorter ($SNORT) kini menjadi sorotan dalam dunia crypto karena potensi kenaikannya yang sangat besar. Ketiganya menunjukkan karakteristik unik yang membuatnya unggul di pasar meme coin 2025. Namun, hanya Snorter yang menggabungkan kekuatan viral dengan teknologi trading bot berbasis Solana. Ini menjadikannya satu-satunya proyek dalam daftar ini yang benar-benar menawarkan utilitas nyata. Dengan harga presale yang masih rendah, $SNORT memberikan peluang emas bagi investor awal.

Dogecoin menunjukkan penguatan fundamental dengan inovasi DogeOS dan dukungan institusional besar. SPX6900 mendobrak norma dengan konsep anti-utility dan komunitas yang solid. Namun, Snorter menghadirkan semua keunggulan tersebut sekaligus—ditambah dengan roadmap yang jelas dan fitur teknologi canggih. Kemampuannya memanfaatkan teknologi ZKP, staking rewards tinggi, serta sistem copy trading membuatnya unggul dibanding meme coin lain. Ini bukan hanya soal hype, tapi tentang membangun ekosistem berkelanjutan.

Presale Snorter masih berjalan dan hampir mencapai target pendanaan maksimal. Dengan harga hanya Rp1.623, potensi kenaikan harga hingga ribuan persen sangat mungkin terjadi setelah listing. Volume token yang terbatas dan demand tinggi bisa mendorong harga naik secara signifikan. Belum lagi fitur anti-rugpull dan perlindungan investor yang membuat proyek ini makin dipercaya komunitas. Waktu terbaik untuk masuk adalah sekarang, sebelum semua orang ikut berebut.

Bagi investor yang haus akan proyek baru dengan potensi pengembalian besar, Snorter adalah jawaban yang masuk akal dan logis. Tidak seperti proyek meme coin lain yang hanya mengandalkan komunitas, Snorter membawa pendekatan teknologi dan roadmap terukur. Jika Anda melewatkan Dogecoin dan SPX6900 di awal kemunculannya, jangan ulangi kesalahan itu sekarang. Ini adalah momen krusial sebelum $SNORT resmi terdaftar di exchange besar.

Presale Snorter membuka kesempatan untuk mengambil posisi awal dalam proyek dengan potensi pertumbuhan luar biasa. Staking rewards, proteksi anti-scam, dan adopsi bot trading menjadikannya pilihan serius bagi investor strategis. Anda hanya punya sedikit waktu sebelum fase presale ini berakhir. Klik link beli dan gabung ke komunitas Telegram sekarang—karena peluang besar tidak datang dua kali. Jangan biarkan $SNORT jadi “next DOGE” tanpa Anda di dalamnya!

Ingin jadi yang pertama tahu kabar terbaru soal Snorter dan meme coin lainnya? Gabung ke grup Telegram resmi kami di Crypto News Indonesia dan dapatkan info presale, airdrop, serta update market terkini. Ribuan trader sudah berkumpul di sana untuk berdiskusi dan saling berbagi insight. Klik link-nya sekarang agar Anda tidak ketinggalan peluang kripto terbaik hari ini!

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Cryptonews. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Cryptonews tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.

Editorial Process for bitcoinist is centered on delivering thoroughly researched, accurate, and unbiased content. We uphold strict sourcing standards, and each page undergoes diligent review by our team of top technology experts and seasoned editors. This process ensures the integrity, relevance, and value of our content for our readers.