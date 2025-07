Trump puso fin a sus amenazas y ordenó el ataque a 3 enclaves nucleares en Irán. Muchos consideran que este podría ser el primer paso hacia el inicio de una Tercera Guerra Mundial.

Después de varias semanas de negociaciones, Irán declaró que no frenaría su programa nuclear. Trump dio 2 semanas de plazo para que lo hicieron ante amenazas de un ataque, pero este plazo ni siquiera se cumplió. Durante la jornada del sábado, Trump bombardeó Irán. Las consecuencias de esto son aún invaluables, pero el riesgo de una Tercera Guerra Mundial ha aumentado considerablemente.

Ante esta situación, los traders se preguntan cuál es la mejor criptomoneda para invertir. Gran parte del mercado ha caído, pero las preventas de Solaxy, Snorter y Bitcoin Hyper siguen aumentando su recaudación.

El conflicto entre Irán y EE.UU. ha disparado las posibilidades de que una Tercera Guerra Mundial tenga lugar. El mismísimo Putin – presidente de Rusia – ha declarado públicamente sus preocupaciones por el impacto que está teniendo en el mundo la guerra entre Irán e Israel.

Trump decidió lanzar un ataque sobre 3 instalaciones nucleares para frenar los avances del programa nuclear de Irán. Aunque la repercusión de este ataque es incalculable todavía, no hay duda que es un acontecimiento que podría dar inicio a una Tercera Guerra Mundial.

Irán ha declarado que están preparados para una guerra y que no frenarán su programa nuclear. Por supuesto, Trump se ha pronunciado al respecto. Comunicó que este ataque es solo el principio de todo lo que podría llegar si no firman la paz con Israel.

El presidente de Irán ha declarado que Trump le engañó con sus intenciones, que no solicitó autorización al Congreso y que ha roto el acuerdo de paz. Señaló que, si Trump no tiene problema en ir en contra de las normativas globales, él tampoco las tendrá. Tal y como marca la Carta de la ONU, Irán tiene derecho a responder en legítima defensa. Todo esto está sentando las bases de una Tercera Guerra Mundial.

A la espera del siguiente paso de ambas partes, el miedo inunda el mercado. Las principales criptomonedas han caído y esto genera dudas sobre las criptomonedas en las que invertir en esta situación. La seguridad y utilidades de las preventas de Solaxy y Snorter posicionan a estas criptomonedas como las mejores opciones ante una posible Tercera Guerra Mundial.

La red de Solana es una de las que más potencial tiene dentro del ecosistema cripto. A pesar de esto, sus problemas de escalabilidad han limitado su desarrollo. Solaxy ha llegado para poner solución a estos y hacer que Solana pueda desatar todo su potencial.

Solaxy tendrá la función de procesar parte de las transacciones de Solana en su capa 2. De esta forma, reducirá la congestión de la red y mejorará los tiempos de procesamiento y la velocidad en la que las transacciones son completadas.

La llegada de Solaxy podría cambiar por completo el futuro de Solana. Es por esto que su preventa ha sido un éxito. Desde su lanzamiento ha acumulado más de 56,6 millones de dólares de recaudación.

Ahora mismo quedan poco más de 24 horas para el lanzamiento que la preventa termine – y el precio de SOLX es de 0,001766 dólares. Cuando esto ocurra, los usuarios podrán reclamar sus tokens – tal y como indica el calendario de lanzamiento que han publicado en su sitio web. A partir de este momento, empieza la cuenta atrás para que Solaxy desate todo su potencial.

Si adquieres SOLX hoy, podrás bloquear tus tokens en el programa de staking y obtener recompensas inmediatamente. Aunque el programa es dinámico y las recompensas irán bajando, siguen siendo más que interesantes. Actualmente, Solaxy ofrece recompensas de un 75% APY.

Queda muy poco para que Solaxy llegue a los grandes exchanges – y su precio se disparará cuando esto ocurra. Aprovecha antes de que esto ocurra y únete a una de las mejores preventas cripto de 2025.

La otra preventa que creemos que cualquier trader debe conocer, es la de Snorter Token. Este novedoso proyecto cripto está basado en un bot de trading de memecoins de Solana. Esta herramienta tendrá la capacidad de analizar el mercado de memecoins y encontrar oportunidades que el ojo humano no detectaría. Ante una situación complicada en el mercado cripto, es un proyecto realmente prometedor.

Debido al auge de las memecoins, cada vez más inversores están interesados en un bot de trading que les ayude a tomar decisiones. Snorter es un bot de trading con capacidades asombrosas – pero también es mucho más.

La plataforma de Snorter permite a los usuarios acceder a funciones avanzadas como análisis de gráficos en vivo, establecimiento de órdenes límite e incluso copytrading. Además, la plataforma ofrece las mejores comisiones para operar con Solana de todo el mercado: solo un 0,85%.

Con una preventa que ya supera 1,1 millones de recaudación, Snorter se posiciona como una de las criptomonedas con más potencial de la actualidad.

Su token SNORT tiene un precio de 0,0959 dólares. Esto significa que los usuarios podrán optar a grandes rentabilidades si adquieren el token a este precio y lo mantienen hasta que salga al mercado.

No esperes más. Únete a la preventa de Snorter Token antes de que el precio su token se dispare.

